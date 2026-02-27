Topspiel in Bad Berka: Der Tabellenführer ist zu Gast

– Foto: Sandy Försterling

Als Spitzenreiter der Landesklasse 1 gehen die Eurotrink Kickers Gera in das Topspiel gegen Bad Berka. Einer der Schlüsselspieler der starken Hinrunde ist Abwehrspieler Niklas Rauh, der in der Defensive für Ordnung sorgt. Vor dem Duell der beiden besten Offensiven der Liga spricht Rauh über den Zusammenhalt im Team, die interne Zielsetzung und die Herangehensweise an das Spitzenspiel.

Die Tabellenführung kommt für Rauh nicht von ungefähr. „Mit der Hinrunde können wir natürlich sehr zufrieden sein“, sagt der Defensivspieler, sieht die Gründe aber weniger in Einzelspielern als im Kollektiv. „Ein entscheidender Faktor ist unser großer Zusammenhalt – auf dem Platz, auf der Bank und im gesamten Verein, inklusive unserer Zuschauer und Unterstützer.“ Dazu komme der Ehrgeiz der Mannschaft, sich in der Landesklasse zu behaupten: „Wir sind sehr hungrig und freuen uns, die Herausforderung Landesklasse anzunehmen. Außerdem haben wir gute Fußballer in unseren Reihen, die man erstmal schlagen muss.“

Interne Gelassenheit

Trotz Platz eins mahnt Rauh zur Bodenständigkeit. Intern seien die Ziele klar definiert gewesen. „Wir sind mit dem klaren Ziel Klassenerhalt in die Saison gegangen“, erklärt er und verweist auf die enge Liga. „Wenn man sich die Tabelle anschaut, sieht man, wie eng es dieses Jahr ist. Jedes Spiel ist ein harter Kampf und nichts selbstverständlich.“ Gedanken an einen möglichen Durchmarsch weist der Abwehrspieler daher bewusst von sich: „Deshalb denken wir aktuell nicht an die Thüringenliga. Unser Fokus liegt darauf, stabil in die Rückrunde zu starten und uns die Punkte weiterhin hart zu erarbeiten.“

Mit Ruhe und Stabilität

Als Konstante in der Defensive sieht Rauh seine Rolle klar im Dienst der Mannschaft. „Ich freue mich sehr, dass ich bisher gesund durch die Saison komme und der Mannschaft regelmäßig helfen kann“, sagt er. Für ihn stehe das Team immer an erster Stelle: „Ich versuche, auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen und mit Ruhe sowie Stabilität voranzugehen.“Inhaltlich gehe es für ihn vor allem darum, Ordnung zu halten: „In meiner Position ist es wichtig, Verteidigungssituationen frühzeitig zu antizipieren und mit Ball die Vorgaben des Trainers umzusetzen.“

Das braucht es im Topspiel

Vor dem Spitzenspiel gegen Bad Berka bleibt Rauh sachlich. „Für uns ist es ein Spiel um drei Punkte, so wie jedes andere auch“, ordnet er ein. Entscheidend sei die eigene Leistung. „Es wird darum gehen, bei unseren Prinzipien zu bleiben, geschlossen aufzutreten und über die gesamte Spielzeit konzentriert und intelligent zu arbeiten.“ Stimmt die Einstellung, sieht Rauh seine Kickers gut gerüstet: „Wenn uns das gelingt und wir alles auf dem Platz lassen, sind wir definitiv punktefähig.“