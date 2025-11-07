Topspiel in Asch-Sonderbuch: Dritter Öpfingen will den Ersten stürzen

FV Asch-Sonderbuch empfängt die SG Öpfingen – ein Gipfeltreffen, das den 13. Spieltag prägt und elektrisiert. TSV Kettershausen-Bebenhausen und der SV Eggingen stehen im unteren Tabellendrittel vor einem richtungsweisenden Duell. Der TSV Langenau misst sich mit der SGM Aufheim Holzschwang im Verfolgerduell um die Topplätze. Schlusslicht TSV Blaustein sucht beim FC Hüttisheim den Befreiungsschlag, während SC Türkgücü Ulm gegen SGM Senden-Ay den Anschluss an die Spitze halten will, und weitere spannende Partien runden den Spieltag ab.

Der TSV Kettershausen-Bebenhausen und der SV Eggingen treffen in einem Duell auf Augenhöhe aufeinander, das für beide Mannschaften enorme Bedeutung besitzt. Beide Teams pausierten am 12. Spieltag, was die Ausgangslage offen gestaltet. Während die Hausherren mit zwölf Punkten auf Rang zehn rangieren und bislang vier Siege bei sieben Niederlagen verbuchten, reist Eggingen mit elf Zählern und nur einem Punkt weniger an. Ein enger Schlagabtausch ist zu erwarten, bei dem bereits das erste Tor den Rhythmus des Spiels bestimmen könnte.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen SV Jungingen SV Jungingen

Der SV Offenhausen will nach wettbewerbsbedingter Pause wieder in den Rhythmus finden. Mit 18 Punkten und einer starken Offensive hat sich das Team im oberen Tabellenbereich festgesetzt. Für den SV Jungingen, der zuletzt 0:1 unterlag, geht es dagegen um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Die Konstellation spricht für die Gastgeber, doch in dieser Partie wird viel von der defensiven Stabilität der Gäste abhängen, die versuchen müssen, mit frühem Zugriff besser ins Spiel zu finden.

Das absolute Spitzenspiel des 13. Spieltags steigt in Asch-Sonderbuch, wo der Tabellendritte auf den ungeschlagenen Ligaprimus trifft. Asch-Sonderbuch holte zuletzt einen knappen 1:0-Erfolg in Jungingen und besitzt mit 23 Punkten eine hervorragende Ausgangsposition, um die Gäste ernsthaft zu fordern. Öpfingen hat aus bislang nur zehn Spielen 24 Punkte gesammelt, was die Dominanz und Abgeklärtheit des Führenden unterstreicht. Bei den Gästen stimmt sowohl die Offensive als auch die Defensive – ein echtes Kräfteverhältnis, das dem Duell seinen besonderen Reiz verleiht.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr TSV Langenau TSV Langenau SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang

Mit dem TSV Langenau und der SGM Aufheim Holzschwang treffen zwei Teams aufeinander, die im oberen Tabellenmittelfeld um den Anschluss an die Spitzengruppe kämpfen. Während die SGM am 12. Spieltag nicht zum Einsatz kam, will Langenau an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen. Vier Punkte trennen die beiden, sodass ein Heimsieg für Langenau den Abstand verkürzen und neuen Auftrieb verleihen würde, während die Gäste mit ihrer offensiven Wucht den Druck nach oben erhöhen möchten. In diesem ausgeglichenen Duell entscheidet wohl die Tagesform.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim TSV Blaustein Blaustein

Aufsteiger FC Hüttisheim spielt bislang eine bemerkenswert stabile Runde und geht mit 17 Punkten selbstbewusst in das Heimspiel. Die Gäste aus Blaustein stehen als Tabellenletzter mit nur sechs Zählern unter enormem Druck und mussten am 12. Spieltag pausieren. Während Hüttisheim mit fünf Siegen aus zehn Spielen Kurs auf das gesicherte Mittelfeld nimmt, steht Blaustein angesichts einer schwierigeren Bilanz vor einer echten Bewährungsprobe. Für die Gäste zählt jeder Punkt, um den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen nicht weiter anwachsen zu lassen.

Der SC Türkgücü Ulm will sich nach seiner Pause am vergangenen Spieltag wieder in den Titelkampf einschalten. Mit 24 Punkten ist die Mannschaft erster Verfolger des Spitzenreiters und zeigte in elf Partien bislang nur eine Niederlage. Die SGM Senden-Ay steht mit zwölf Punkten unter Druck und muss gegen den Favoriten vor allem defensiv kompakt agieren, um eine Überraschung zu schaffen. Der klare Tabellenunterschied verleiht dem Heimteam die Favoritenrolle, doch Senden-Ay wird versuchen, durch frühe Zweikämpfe und mutige Konter dagegenzuhalten.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen SW Donau SW Donau

Mit dem 3:1-Erfolg am 12. Spieltag tankte die TSG Ehingen Selbstvertrauen und will diesen Schwung nun ins Heimspiel mitnehmen. Die Gäste von SW Donau feierten ebenfalls einen wichtigen Sieg und hoffen, die Aufbruchstimmung im Tabellenkeller nutzen zu können. Ehingen steht mit 14 Punkten im gesicherten Mittelfeld, während Donau als Tabellenfünfzehnter mit neun Zählern weiter um jeden Zähler kämpfen muss. Es ist ein Duell zweier Teams im Aufwind – Kleinigkeiten könnten den Ausschlag geben.

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr FC Burlafingen Burlafingen SV Westerheim Westerheim

Der FC Burlafingen beendete am 12. Spieltag mit einem klaren 3:0 seinen Negativlauf und schöpft neuen Mut. Mit dem SV Westerheim reist nun jedoch ein Kaliber aus dem oberen Tabellendrittel an, das am vergangenen Spieltag pausierte und somit frisch in die Partie geht. Burlafingen möchte auf heimischem Rasen mutig auftreten, während Westerheim seine Routine und Defensivstärke einbringen wird, um sich weiter oben festzusetzen. Die Rollenverteilung scheint klar, doch der Aufsteiger hat gezeigt, dass er an guten Tagen jeden Gegner vor Aufgaben stellen kann.

