Allgemeines
Topspiel in Achtum: Sarstedt fordert den RSV heraus

Drispenstedt und Concordia wollen ihre Serien fortsetzen – Verfolgerduelle sorgen für Spannung am Sonntag

Der 5. Spieltag der Kreisliga Hildesheim bietet gleich mehrere brisante Duelle. Während Tabellenführer SC Drispenstedt im Heimspiel gegen den TSV Deinsen seine Tabellenführung verteidigen möchte, kommt es in Achtum zum direkten Kräftemessen zwischen dem RSV und dem 1. FC Sarstedt. Außerdem stehen die Partien TuS Lühnde – PSV GW Hildesheim, Concordia Hildesheim – TSV Föhrste, Nordstemmen – RW Ahrbergen, Hüdd.-Machtsum – Borussia Hildesheim II, Teutonia Sorsum – Alfeld II sowie Elze – Algermissen auf dem Programm.

TuS Lühnde – PSV GW Hildesheim (So., 15:00 Uhr)

Beide Teams rangieren im unteren Mittelfeld. Lühnde steht mit drei Punkten auf Rang 13, der PSV GW Hildesheim sammelte bisher vier Zähler. Für beide Mannschaften geht es darum, Abstand zur Abstiegszone zu schaffen.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Lühnde
TuS LühndeTuS Lühnde
PSV GW Hildesheim
PSV GW HildesheimPSV Hildesh.
15:00

___

FC Concordia Hildesheim – TSV Föhrste (So., 15:00 Uhr)

Concordia ist mit drei Siegen aus drei Spielen furios gestartet und will die weiße Weste wahren. Der TSV Föhrste steckt mit nur einem Punkt am Tabellenende und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
FC Concordia Hildesheim 1910
FC Concordia Hildesheim 1910FC Conc. Hil
TSV Föhrste
TSV FöhrsteTSV Föhrste
15:00

___

SC Drispenstedt – TSV Deinsen (So., 15:00 Uhr)

Der Spitzenreiter geht mit Rückenwind in die Partie. Torjäger Mahdy Kawar (8 Treffer) ist derzeit nicht zu stoppen. Deinsen steht mit vier Punkten im Tabellenkeller und dürfte in Drispenstedt nur Außenseiterchancen haben.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SC Drispenstedt 1911
SC Drispenstedt 1911Drispenstedt
TSV Deinsen
TSV Deinsen TSV Deinsen
15:00

___

VfL Nordstemmen – SV RW Ahrbergen (So., 15:00 Uhr)

Der VfL Nordstemmen (5 Punkte) möchte den Aufwärtstrend fortsetzen, bekommt es aber mit dem spielstarken Tabellen-Sechsten RW Ahrbergen (6 Punkte) zu tun. Ein Duell auf Augenhöhe wird erwartet.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Nordstemmen
VfL NordstemmenNordstemmen
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911
SV Rot-Weiß Ahrbergen 1911Ahrbergen
15:00

___

RSV Achtum – 1. FC Sarstedt (So., 15:00 Uhr)

Das direkte Verfolgerduell: Beide Teams haben bislang sieben Zähler geholt und könnten mit einem Sieg nach oben klettern. Sarstedts Angreifer Adris Jankir (6 Tore) ist aktuell bester Verfolger in der Torjägerliste.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
RSV Achtum
RSV AchtumRSV Achtum
1. FC Sarstedt
1. FC SarstedtFC Sarstedt
15:00

___

SpVgg Hüdd.-Machtsum – VfV Borussia Hildesheim II (So., 15:00 Uhr)

Die Gastgeber stehen im Mittelfeld (5 Punkte), während die Reserve von Borussia Hildesheim mit nur einem Punkt am Tabellenende liegt. Für die Gäste geht es bereits ums sportliche Überleben.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Hüddessum-Machtsum
Spvgg Hüddessum-MachtsumHüdd.-Machts
VfV Borussia 06 Hildesheim
VfV Borussia 06 HildesheimVfV Hildesh. II
15:00

___

SV Teutonia Sorsum – SV Alfeld II (So., 15:00 Uhr)

Teutonia ist noch sieglos, steht mit drei Punkten auf Rang 14. Alfeld II hat dagegen einen soliden Start hingelegt (5 Punkte) und könnte mit einem Auswärtssieg weiter klettern.

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
SV Teutonia Sorsum
SV Teutonia SorsumSV Sorsum
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld II
15:00

___

SSV Elze – FSV Algermissen (So., 15:30 Uhr)

Das späte Spiel des Tages: Elze (5 Punkte) trifft auf den FSV Algermissen, der mit sieben Punkten stark in die Saison gestartet ist. Für die Gäste geht es darum, weiter oben dran zu bleiben.

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SSV Elze
SSV ElzeSSV Elze
FSV Algermissen
FSV AlgermissenFSV Algermissen
15:30

