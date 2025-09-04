Topspiel in Achtum: Sarstedt fordert den RSV heraus

Der 5. Spieltag der Kreisliga Hildesheim bietet gleich mehrere brisante Duelle. Während Tabellenführer SC Drispenstedt im Heimspiel gegen den TSV Deinsen seine Tabellenführung verteidigen möchte, kommt es in Achtum zum direkten Kräftemessen zwischen dem RSV und dem 1. FC Sarstedt. Außerdem stehen die Partien TuS Lühnde – PSV GW Hildesheim, Concordia Hildesheim – TSV Föhrste, Nordstemmen – RW Ahrbergen, Hüdd.-Machtsum – Borussia Hildesheim II, Teutonia Sorsum – Alfeld II sowie Elze – Algermissen auf dem Programm.

TuS Lühnde – PSV GW Hildesheim (So., 15:00 Uhr) Beide Teams rangieren im unteren Mittelfeld. Lühnde steht mit drei Punkten auf Rang 13, der PSV GW Hildesheim sammelte bisher vier Zähler. Für beide Mannschaften geht es darum, Abstand zur Abstiegszone zu schaffen.

___ FC Concordia Hildesheim – TSV Föhrste (So., 15:00 Uhr) Concordia ist mit drei Siegen aus drei Spielen furios gestartet und will die weiße Weste wahren. Der TSV Föhrste steckt mit nur einem Punkt am Tabellenende und benötigt dringend ein Erfolgserlebnis.

___ SC Drispenstedt – TSV Deinsen (So., 15:00 Uhr) Der Spitzenreiter geht mit Rückenwind in die Partie. Torjäger Mahdy Kawar (8 Treffer) ist derzeit nicht zu stoppen. Deinsen steht mit vier Punkten im Tabellenkeller und dürfte in Drispenstedt nur Außenseiterchancen haben.

___ VfL Nordstemmen – SV RW Ahrbergen (So., 15:00 Uhr) Der VfL Nordstemmen (5 Punkte) möchte den Aufwärtstrend fortsetzen, bekommt es aber mit dem spielstarken Tabellen-Sechsten RW Ahrbergen (6 Punkte) zu tun. Ein Duell auf Augenhöhe wird erwartet.

___ RSV Achtum – 1. FC Sarstedt (So., 15:00 Uhr) Das direkte Verfolgerduell: Beide Teams haben bislang sieben Zähler geholt und könnten mit einem Sieg nach oben klettern. Sarstedts Angreifer Adris Jankir (6 Tore) ist aktuell bester Verfolger in der Torjägerliste.

___ SpVgg Hüdd.-Machtsum – VfV Borussia Hildesheim II (So., 15:00 Uhr) Die Gastgeber stehen im Mittelfeld (5 Punkte), während die Reserve von Borussia Hildesheim mit nur einem Punkt am Tabellenende liegt. Für die Gäste geht es bereits ums sportliche Überleben.

___ SV Teutonia Sorsum – SV Alfeld II (So., 15:00 Uhr) Teutonia ist noch sieglos, steht mit drei Punkten auf Rang 14. Alfeld II hat dagegen einen soliden Start hingelegt (5 Punkte) und könnte mit einem Auswärtssieg weiter klettern.

___ SSV Elze – FSV Algermissen (So., 15:30 Uhr) Das späte Spiel des Tages: Elze (5 Punkte) trifft auf den FSV Algermissen, der mit sieben Punkten stark in die Saison gestartet ist. Für die Gäste geht es darum, weiter oben dran zu bleiben.