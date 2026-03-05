Topspiel im Sportzentrum in Weilerswist: Weilerswist empfängt Zülpich

Spielszene aus dem Hinspiel in Zülpich, welches der TuS Chlodwig Zülpich II mit 3:1 für Sich entschieden – Foto: M. St.

Am Sonntag kommt es im Weilerswister Sportzentrum zum Topspiel der Kreisliga A im Kreis Euskirchen. Der Tabellenvierte SSV Weilerswist empfängt dabei den Tabellenzweiten TuS Chlodwig Zülpich II. Anstoß der Partie ist am Sonntag, den 08.03.2026, um 15:30 Uhr.

Der SSV Weilerswist musste zum Rückrundenauftakt am vergangenen Wochenende eine 2:3-Niederlage bei der SG Flamersheim-Kirchheim hinnehmen. Durch diese Niederlage rangiert die Mannschaft aktuell auf dem vierten Tabellenplatz – punktgleich mit dem Tabellendritten SV Sötenich. Auch bei der Tordifferenz liegen beide Teams gleichauf. Lediglich bei den erzielten Treffern hat Sötenich mit 41 Toren gegenüber 36 Treffern des SSV die Nase vorne.

Für die Mannschaft von Trainer Ziburske geht es daher am Sonntag darum, die Auftaktniederlage schnell abzuhaken und im Kampf um die Spitzenplätze der Liga wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Zülpich reist mit Rückenwind an

Der TuS Chlodwig Zülpich II hingegen erwischte einen perfekten Start in die Rückrunde. Die Mannschaft aus der Römerstadt gewann ihr Heimspiel gegen SV SW Nierfeld mit 6:3 und reist entsprechend selbstbewusst nach Weilerswist.

Die Bilanz der Gäste kann sich sehen lassen: 11 Siege, 2 Unentschieden und nur eine Niederlage stehen bislang zu Buche. Mit dieser starken Ausbeute gehört das Team von Trainer Marc Altendorf zu den konstantesten Mannschaften der Liga und möchte seinen erfolgreichen Lauf auch im Weilerswister Sportzentrum fortsetzen.

Starkes Duell zweier Spitzenteams

Doch auch der Gastgeber spielt bislang eine starke Saison. Der SSV Weilerswist kommt auf 10 Siege, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen und hat damit ebenfalls seine Ambitionen auf die oberen Tabellenplätze unterstrichen.

Das Hinspiel in Zülpich konnte der TuS Chlodwig Zülpich II mit 3:1 für sich entscheiden. Für die Weilerswister bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche vor heimischer Kulisse.

Schiedsrichter

Die Begegnung wird geleitet von Schiedsrichter Edgar Dickel. An den Seitenlinien assistieren Raphael Berscheid und Leon Hübner. Dem Schiedsrichtergespann wünschen beide Teams ein gutes und vor allem faires Spiel.