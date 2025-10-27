Topspiel im Regen endet ohne Sieger

Vor rund 150 Zuschauern entwickelte sich am Sonntagnachmittag in Illschwang ein packendes Spitzenspiel – begleitet von typisch herbstlichem Schmuddelwetter mit Wind, Nässe und kühlen Temperaturen. Trotz schwieriger Bedingungen lieferten sich der SV Illschwang und die SG Sorghof, derzeit das formstärkste Team der Liga, ein intensives Duell mit offenem Visier. Am Ende stand ein gerechtes 2:2-Unentschieden, das vor allem wegen des großen Kampfgeists der Gastgeber verdient war.

Nach dem Seitenwechsel brachte Trainer Danny Graf mit Fabian Leipold frische Energie ins Spiel. Auch Sorghof wechselte mehrfach. In der 49. Minute musste Moritz Behringer nach einer Gelben Karte wegen Meckerns und einer anschließenden Zehn-Minuten-Strafe kurzzeitig vom Platz – ein weiterer Rückschlag, der die Hausherren aber keineswegs aus dem Konzept brachte.

Die Partie begann ausgeglichen, ehe die Gäste aus Sorghof eine zehnminütige Drangphase eiskalt nutzten. Zwischen der 20. und 30. Minute traf Elias Herrmann doppelt – zunächst mit einem sehenswerten Schuss aus halbrechter Position ins lange Eck (21.), kurz darauf per Kopf nach einer Flanke zum 0:2 (28.). Die Illschwanger Hintermannschaft wirkte in dieser Phase ungeordnet, fing sich jedoch schnell wieder und drängte noch vor der Pause auf den Anschlusstreffer.

In der 63. Minute folgte der verdiente Anschluss: Ein weiter Einwurf von Felix Dirscherl wurde von Julian Rauch verlängert, ehe Timo Bayer den Ball artistisch mit dem Oberschenkel ins lange Eck drückte. Nur fünf Minuten später entschied der Schiedsrichter nach einem Handspiel im Strafraum auf Elfmeter. Kapitän Felix Dirscherl übernahm Verantwortung und verwandelte souverän flach ins linke Eck – 2:2.

In der Schlussphase stemmte sich Illschwang bei mittlerweile tiefem Geläuf noch einmal gegen die drohende Punkteteilung und drängte auf den Siegtreffer. Sorghof kam kaum noch gefährlich vor das Tor. Der Schlusspfiff besiegelte ein Remis, das sich für die Gastgeber fast wie ein kleiner Sieg anfühlte.

Trainer Danny Graf zeigte sich nach der Partie zufrieden:

„Nach einem 0:2-Rückstand und bei diesen Bedingungen so zurückzukommen, das ist pure Willensstärke. Darauf können wir stolz sein. Ganz großes Kompliment an meine Jungs.“

Mit dem Unentschieden rutscht der SV Illschwang zwar auf den zweiten Tabellenplatz der A-Klasse Nord ab, bleibt aber in direkter Schlagdistanz zur Spitze. Die SG Sorghof unterstreicht mit dem Punkt ihre starke Form – doch der kämpferische Auftritt der Illschwanger dürfte ebenfalls Eindruck hinterlassen haben.