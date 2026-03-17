Topspiel im Norden: Döhren empfängt Hannover Zweiter gegen Fünfter – Spannung garantiert beim Nachholspiel des 19. Spieltags von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Rinke

Nach einer freien Woche tritt die SpVgg Niedersachsen Döhren am Dienstagabend zu Hause gegen die SG 74 Hannover an. Beide Teams kämpfen um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen der Staffel.

Nachholspiel des 19. Spieltags, Heimspiel, Dienstagabend: Die SpVgg Niedersachsen Döhren empfängt die SG 74 Hannover zu einem Duell, das bereits im Hinspiel eine klare Sprache gesprochen hat. „Wir wollen uns für die 1:6-Klatsche aus dem Hinspiel revanchieren“, sagt Patrick Heldt, Trainer der Döhrener. Der Fünfte der Tabelle tritt gegen den Zweiten an – ein Duell, das „für mich ein absolutes Topspiel“ ist. Döhren geht mit breiter Personaldecke in die Partie: „Kadertechnisch stehen mir fast alle Spieler zur Verfügung. Wir können aus dem Vollen schöpfen, sind voller Vorfreude und wollen uns heute besser präsentieren als zu Beginn der Saison.“ Heldt unterstreicht, dass dafür alles gegeben werden muss: „Es wird alles nötig sein – Kampf, Wille, Leidenschaft –, um das Spiel erfolgreich zu gestalten.“

Die Gäste aus Hannover reisen als Tabellenzweiter an, zuletzt mit einem deutlichen 5:1-Erfolg gegen SV 06 Lehrte. Trainer Lars Wolf blickt respektvoll auf den Gegner: „Wir kennen Döhren aus den letzten Jahren und wissen um die Stärken. Trotzdem wollen wir aus Döhren etwas mitnehmen und den Abstand mindestens halten.“ Die SpVgg Niedersachsen Döhren konnte ihr letztes Ligaspiel vor heimischem Publikum gewinnen – 2:0 gegen TSV Burgdorf – und will diese Form gegen die starke SG 74 Hannover bestätigen. „Wir wissen um die Stärken des Gegners und auch um die eventuellen Schwächen. 74 verfügt über einen sehr großen Kader, man weiß nie genau, wer verfügbar ist. Das macht die Mannschaft stark, da sie über eine breite, sehr gute Qualität verfügt“, ergänzt Heldt.