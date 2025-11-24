Topspiel im Neusser Kreispokal-Viertelfinale fällt aus

Das Duell der freundschaftlich miteinander verbundenen Fußballvereine SC Kapellen und DJK Gnadental geht in seine dritte Auflage innerhalb von zehn Tagen. In der Meisterschaft hatten sich die beiden Landesligisten am 16. November gegenübergestanden. Am Nixhütter Weg gewann der SCK mit 3:1. Am Freitag hätte es im Viertelfinale des Kreispokals eigentlich zu einem Wiedersehen kommen sollen, doch der Wintereinbruch im zuvor so warmen Spätherbst ließ das nicht zu. Somit treffen sich die beiden Klubs am Mittwoch (20 Uhr) abermals im Jupp-Breuer-Stadion.

Auch am Freitag schien alles bereit für einen interessanten Schlagabtausch, die Mannschaften standen umgezogen schon auf Platz. „Aber dann hat der Schiedsrichter entschieden, dass es nicht geht“, sagt Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber, der diesen Entschluss zwar bedauert, aber nachzuvollziehen vermag. „Durch den in den Kunstrasen eingezogen Frost war der Platz dann doch zu glatt geworden. Die Partie wäre zu einem Glücksspiel geworden.“ Die späte Anstoßzeit (20 Uhr) hatte die Bedingungen zusätzlich verschlechtert. „Um diese Uhrzeit war es nicht mehr möglich, zu spielen“, befand Ferber. Richtig schön dürfte es zwar auch beim zweiten Versuch am Mittwoch nicht werden, dafür nicht mehr ganz so frostig. Die anderen Partien des Viertelfinals im Kreispokal sind dagegen schon durch:

SV Uedesheim – VdS Nievenheim 10:0. Uedesheim: Domagala; Sunohara, Ferber (65. Pellico), Hahn, Mamadou, Speer (70. Block), Winfried, Pappas (65. Hellenkamp), Hillebrand (65. August), Frason, Kurth (70. Campillo); Nievenheim: Pala, Hesshaus (60. Theiss), Kunz (29. Kehl), Schillings, Jochmann, Buchen, Leiding (29. Adamantidis), Becker (60. Stadler), Perk (29. Roberto Leon Grillo), Celik, Hamidovic