Topspiel im Gschwelltal – Verfolgerduell in Obertraubling

Der Landesliga-Unterbau des TSV Kareth-Lappersdorf ist noch ungeschlagen. – Foto: Felix Schmautz

Zweiter gegen Dritter: In der Kreisliga 1 kommt es am Sonntag zu einem Top-Spiel, wenn der TSV Wörth die Reserve des TSV Kareth-Lappersdorf im Gschwelltal begrüßt. Punktgleich mit Wörth führt der FC Laub die Tabelle an. Die Schneider-Elf reist als turmhoher Favorit zum sieglosen Wiederaufsteiger SV Sünching. Ein Derby-Kracher steigt in Obertraubling, wo der SVO den ehemaligen Bezirksliga-Dino FC Thalmassing empfängt.

Morgen, 14:00 Uhr Freier TuS Regensburg Freier TuS TSV Oberisling Oberisling 14:00 live PUSH



Zum Auftakt des sechsten Spieltags gastiert der TSV Oberisling (8., 6) am Samstagnachmittag zu einem Stadtduell beim TuS Regensburg (4., 10). Am vergangenen Spieltag hatte Oberisling aufgrund der Spielverlegung gegen den SV Obertraubling spielfrei, während sich der Freie TuS knapp beim FC Laub geschlagen geben musste.





So., 23.08.2026, 12:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling FC Thalmassing Thalmassing 12:00 PUSH



Beim SV Obertraubling (5., 10) gibt am Sonntag zur Mittagsstunde der FC Thalmassing (6., 9) sein Stelldichein. Durch die erwähnte Verlegung gegen Oberisling hat der SVO ein Spiel weniger auf dem Tableau. Auf der anderen Seite sicherten sich die Roosters letzten Donnerstag mit einem 2:0 den Heimdreier gegen den TSV Wörth/Donau.





So., 23.08.2026, 14:00 Uhr SV Burgweinting SV Burgweinting SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik 14:00 live PUSH



Der SV Burgweinting (11., 3) genießt am sechsten Spieltag Heimrecht und erwartet den SV Türk Genclik Regensburg (9., 6). Für den Gast war zuletzt zumindest ein Punkt im torlosen Remis gegen den FSV Prüfening drin. Der SV Burgweinting ging dagegen am vergangenen Wochenende beim TSV Kareth-Lappersdorf II leer aus.





So., 23.08.2026, 15:15 Uhr SV Sünching SV Sünching FC Laub FC Laub 15:15 PUSH



David gegen Goliath? Der noch sieglose SV Sünching (12., 1) macht am Sonntag den Gastgeber für Spitzenreiter FC Laub (1., 12). Aufgrund einer Platzsperre beim SV Harting hatte Sünching am vergangenen Wochenende spielfrei. Die Mannschaft aus Laub konnte sich derweil auf heimischem Terrain knapp gegen den Freien TuS Regensburg behaupten und so die Tabellenführung verteidigen.











So., 23.08.2026, 15:15 Uhr FSV Prüfening Prüfening SV Donaustauf Donaustauf 15:15 PUSH



Auf dem Gelände des FSV Prüfening (10., 5) schlägt diesmal der SV Donaustauf (7., 7) auf. Mit nur einem Punkt belohnte sich der SVD zuletzt gegen die SpVgg Ziegetsdorf. Und auch für Prüfening war vor Wochenfrist gegen den SV Türk Genclik Regensburg lediglich ein Zähler drin.







Top-Spiel im Gschwelltal: Beim TSV Wörth/Donau (2., 12) tritt an diesem Sonntag der TSV Kareth-Lappersdorf II (3., 11) an. Während sich Kareths Unterbau am letzten Spieltag gegen den SV Burgweinting behaupten konnte und sich so den Dreier sicherte, musste Wörth beim FC Thalmassing die erste Saisonniederlage hinnehmen. Kehrt der TSV direkt in die Erfolgsspur zurück?





So., 23.08.2026, 16:30 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf SV Harting SV Harting 16:30 PUSH



Schlusslicht SV Harting (14., 0) wartet noch auf den ersten Punktgewinn und hofft zu Gast bei der SpVgg Ziegetsdorf (13., 1) auf eben jenen. Durch eine Platzsperre konnte Harting am vergangenen Spieltag nicht antreten, während sich Ziegetsdorf beim SV Donaustauf immerhin einen Punkt beim 2:2-Remis ergatterte. Das Pokalspiel unter der Woche gegen den FC Kosova sagten die Regensburger aus Personalgründen ab.