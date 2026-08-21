 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligavorschau

Topspiel im Gschwelltal – Verfolgerduell in Obertraubling

6. Spieltag: Laub vor vermeintlicher Pflichtaufgabe in Sünching +++ Stadtduelle beim Freien TuS und in Burgweinting

von Nicole Seidl / Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Der Landesliga-Unterbau des TSV Kareth-Lappersdorf ist noch ungeschlagen.
Der Landesliga-Unterbau des TSV Kareth-Lappersdorf ist noch ungeschlagen. – Foto: Felix Schmautz

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Kreisliga 1
Freier TuS
Kareth-Lapp. II
SV Obertraubling
SV Burgweinting

Zweiter gegen Dritter: In der Kreisliga 1 kommt es am Sonntag zu einem Top-Spiel, wenn der TSV Wörth die Reserve des TSV Kareth-Lappersdorf im Gschwelltal begrüßt. Punktgleich mit Wörth führt der FC Laub die Tabelle an. Die Schneider-Elf reist als turmhoher Favorit zum sieglosen Wiederaufsteiger SV Sünching. Ein Derby-Kracher steigt in Obertraubling, wo der SVO den ehemaligen Bezirksliga-Dino FC Thalmassing empfängt.

Morgen, 14:00 Uhr
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
TSV Oberisling
TSV OberislingOberisling
14:00live

Zum Auftakt des sechsten Spieltags gastiert der TSV Oberisling (8., 6) am Samstagnachmittag zu einem Stadtduell beim TuS Regensburg (4., 10). Am vergangenen Spieltag hatte Oberisling aufgrund der Spielverlegung gegen den SV Obertraubling spielfrei, während sich der Freie TuS knapp beim FC Laub geschlagen geben musste.

So., 23.08.2026, 12:00 Uhr
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
FC Thalmassing
FC ThalmassingThalmassing
12:00

Beim SV Obertraubling (5., 10) gibt am Sonntag zur Mittagsstunde der FC Thalmassing (6., 9) sein Stelldichein. Durch die erwähnte Verlegung gegen Oberisling hat der SVO ein Spiel weniger auf dem Tableau. Auf der anderen Seite sicherten sich die Roosters letzten Donnerstag mit einem 2:0 den Heimdreier gegen den TSV Wörth/Donau.

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
SV Türk Genclik Regensburg
SV Türk Genclik RegensburgTürk Genclik
14:00live

Der SV Burgweinting (11., 3) genießt am sechsten Spieltag Heimrecht und erwartet den SV Türk Genclik Regensburg (9., 6). Für den Gast war zuletzt zumindest ein Punkt im torlosen Remis gegen den FSV Prüfening drin. Der SV Burgweinting ging dagegen am vergangenen Wochenende beim TSV Kareth-Lappersdorf II leer aus.

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
SV Sünching
SV SünchingSV Sünching
FC Laub
FC LaubFC Laub
15:15

David gegen Goliath? Der noch sieglose SV Sünching (12., 1) macht am Sonntag den Gastgeber für Spitzenreiter FC Laub (1., 12). Aufgrund einer Platzsperre beim SV Harting hatte Sünching am vergangenen Wochenende spielfrei. Die Mannschaft aus Laub konnte sich derweil auf heimischem Terrain knapp gegen den Freien TuS Regensburg behaupten und so die Tabellenführung verteidigen.



So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
FSV Prüfening
FSV PrüfeningPrüfening
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
15:15

Auf dem Gelände des FSV Prüfening (10., 5) schlägt diesmal der SV Donaustauf (7., 7) auf. Mit nur einem Punkt belohnte sich der SVD zuletzt gegen die SpVgg Ziegetsdorf. Und auch für Prüfening war vor Wochenfrist gegen den SV Türk Genclik Regensburg lediglich ein Zähler drin.

So., 23.08.2026, 16:00 Uhr
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
16:00

Top-Spiel im Gschwelltal: Beim TSV Wörth/Donau (2., 12) tritt an diesem Sonntag der TSV Kareth-Lappersdorf II (3., 11) an. Während sich Kareths Unterbau am letzten Spieltag gegen den SV Burgweinting behaupten konnte und sich so den Dreier sicherte, musste Wörth beim FC Thalmassing die erste Saisonniederlage hinnehmen. Kehrt der TSV direkt in die Erfolgsspur zurück?

So., 23.08.2026, 16:30 Uhr
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
SV Harting
SV HartingSV Harting
16:30

Schlusslicht SV Harting (14., 0) wartet noch auf den ersten Punktgewinn und hofft zu Gast bei der SpVgg Ziegetsdorf (13., 1) auf eben jenen. Durch eine Platzsperre konnte Harting am vergangenen Spieltag nicht antreten, während sich Ziegetsdorf beim SV Donaustauf immerhin einen Punkt beim 2:2-Remis ergatterte. Das Pokalspiel unter der Woche gegen den FC Kosova sagten die Regensburger aus Personalgründen ab.