Topspiel im Aufstiegsrennen: Unbesiegtes Emsbüren fordert Tabellenführ

Es ist angerichtet für das Spitzenspiel der Kreisliga: Am Sonntag um 15:00 Uhr empfängt der SV Concordia Emsbüren den aktuellen Tabellenführer SV Sparta Werlte – ein echtes Kräftemessen zweier Aufstiegskandidaten.

Emsbüren zeigt sich im Kalenderjahr 2025 in absoluter Topverfassung: Die Mannschaft ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und kommt mit vier Siegen in Serie, darunter ein 2:0 gegen den VfL Rütenbrock sowie ein deutlicher 5:1-Erfolg bei Voran Brögbern. Mit inzwischen 49 Punkten und einem Torverhältnis von 53:28 belegt Concordia Platz zwei – dicht hinter Werlte.