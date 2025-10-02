 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Standortbestimmung für Hirschkamp.
Standortbestimmung für Hirschkamp. – Foto: Michael Werner

Topspiel Hirschkamp-Safakspor, Buschhausen gegen kriselnden BVO

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Der SC Buschhausen steht vor einer Pflichtaufgabe. Dahinter kommt es zum Topspiel. Der VfR Oberhauen will die gute Form bestätigen. Gleiches gilt schon am Donnerstag für die Spvgg Sterkrade-Nord II.

Es kommt zum Aufeinandertreffen zwischen David und Goliath. Der noch ungeschlagene Tabellenführer SC Buschhausen empfängt den punktlosen BV Osterfeld. Alles andere als ein souveräner Sieg für dem SCB käme schon einer Überraschung gleich. Umso mehr gilt es für die Verfolger an dem Primus dranzubleiben. Der stark aufspielende Aufsteiger 1. FC Hirschkamp kann im Duell mit dem Tabellenvierten – dem TSV Safakspor – den guten Eindruck zum Saisonbeginn weiter untermauern. Nach zuletzt drei Siegen in Folge ist die Serie des VfR Oberhausen gegen den FC Welheim auf dem Prüfstein. Auch die Spvgg Sterkrade-Nord II gewann die vergangenen drei Spiele, ist aber schon am Donnerstag gegen den erstarkten SV Adler Osterfelde gefordert.

So läuft der 8. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Heute, 19:30 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
19:30

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
15:15

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
13:00

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:15

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
15:00live

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
15:00

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
13:00

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
13:15

Das ist der nächste Spieltag

9. Spieltag
11.10.25 SV Sarajevo Oberhausen - FC Welheim
12.10.25 VfR 08 Oberhausen II - SV Adler Osterfeld
12.10.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - Blau-Weiß Fuhlenbrock
12.10.25 FC Sterkrade 72 - SC Buschhausen 1912 II
12.10.25 TB Oberhausen 1889 - SC Buschhausen 1912
12.10.25 BV Osterfeld 1919 - TSV Safakspor Oberhausen
12.10.25 VfR 08 Oberhausen - Glück-Auf Sterkrade
12.10.25 FC Welheim II - DJK Arminia Klosterhardt II

