Topspiel Hirschkamp-Safakspor, Buschhausen gegen kriselnden BVO

Es kommt zum Aufeinandertreffen zwischen David und Goliath. Der noch ungeschlagene Tabellenführer SC Buschhausen empfängt den punktlosen BV Osterfeld. Alles andere als ein souveräner Sieg für dem SCB käme schon einer Überraschung gleich. Umso mehr gilt es für die Verfolger an dem Primus dranzubleiben. Der stark aufspielende Aufsteiger 1. FC Hirschkamp kann im Duell mit dem Tabellenvierten – dem TSV Safakspor – den guten Eindruck zum Saisonbeginn weiter untermauern. Nach zuletzt drei Siegen in Folge ist die Serie des VfR Oberhausen gegen den FC Welheim auf dem Prüfstein. Auch die Spvgg Sterkrade-Nord II gewann die vergangenen drei Spiele, ist aber schon am Donnerstag gegen den erstarkten SV Adler Osterfelde gefordert.