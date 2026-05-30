Topspiel: Hillerse gegen Isenbüttel, wer schafft es in die Top 10?

– Foto: VfL Wahrenholz Instagram

Während der TSV Hillerse bereits als Meister feststeht, richtet sich der Blick am vorletzten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 vor allem auf die Platzierungen dahinter im Tabellenmittelfeld. Auch wenn es sportlich nicht so relevant ist, liegen zwischen Platz acht und elf nur drei Punkte. In den letzten beiden Spielen wird sich entscheiden wer die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beendet und wer nicht.

Für den TSV Hehlingen bietet sich die Gelegenheit, die Saison mit einem positiven Heimauftritt zu stabilisieren. Die Form der vergangenen Wochen war allerdings ausbaufähig, drei Niederlagen in Folge musste die Mörsch-Elf hinnehmen. Noch schwächer lief es zuletzt bei Lupo Martini Wolfsburg II, die in der Formtabelle weit abgerutscht sind auf Platz 13. Trotz der jüngsten Ergebnisse steht die Wolfsburger Reserve weiterhin in der oberen Tabellenhälfte und will Rang fünf verteidigen.

Morgen, 15:00 Uhr VfL Wahrenholz Wahrenholz FC Brome 1919 FC Brome 15:00 PUSH

VfL Wahrenholz – FC Brome 1919 Wahrenholz spielt weiterhin eine konstante Saison und kann mit einem Heimsieg den Druck auf Lupo und Isenbüttel erhöhen und die Top-5 angreifen. Vor allem defensiv zählt der VfL zu den stabileren Mannschaften der Liga. Der bereits abgestiegene FC Brome reist dagegen mit der schwächsten Formkurve der Staffel an. Auffällig bleibt die große Differenz in der Offensive: Brome kommt bislang lediglich auf 29 Saisontore.

SV Reislingen-Neuhaus – TV Jahn Wolfsburg Die Ausgangslage wirkt klar. Reislingen präsentiert sich zuhause deutlich stabiler als auswärts und trifft nun auf das abgeschlagene Schlusslicht. Der TV Jahn Wolfsburg wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und stellt sowohl die schwächste Offensive als auch die anfälligste Defensive der Liga. Für den SVRN geht es darum, die Saison im gesicherten Mittelfeld sauber zu Ende zu bringen.

HSV Hankensbüttel – VfR Wilsche-Neubokel Der HSV Hankensbüttel hat Rang drei sicher und gehört weiterhin zu den formstärkeren Teams der Liga mit vier Siegen in Serie. Besonders zuhause tritt der HSV sehr souverän auf und kassierte bislang nur 18 Gegentore auf eigenem Platz. Offensiv sorgen Dammann und Chefu regelmäßig für Gefahr, beide stehen bereits bei 18 Saisontreffern. Wilsche-Neubokel will den Abstand zu den unteren Rängen weiter vergrößern und hofft auf eine Überraschung beim Favoriten.

Morgen, 13:00 Uhr VfB Fallersleben Fallersleben II SV Gifhorn SV Gifhorn 13:00 PUSH

VfB Fallersleben II – SV Gifhorn Der VfB Fallersleben II hat sich als Aufsteiger längst im gesicherten Mittelfeld etabliert und geht mit einer starken Formkurve von vier Siegen in Serie in das Heimspiel gegen die SV Gifhorn. Die Gäste reisen allerdings als eines der besseren Auswärtsteams der Liga an und verfügen mit Rudt über den aktuell besten Torschützen der Staffel. Beide Mannschaften können tabellarisch noch Plätze gutmachen bzw. verteidigen. Entsprechend geht es vor allem darum, die Saison ordentlich abzuschließen.

FC Schwülper – SSV Vorsfelde II Der SSV Vorsfelde II hat Platz zwei bereits behauptet und reist mit der zweitbesten Offensive der Liga nach Schwülper. Die Gastgeber haben als Aufsteiger eine solide Saison gespielt und gerade zuhause regelmäßig gepunktet. Zudem zählt Macht mit 27 Treffern weiter zu den auffälligsten Offensivspielern der Liga (Platz zwei in der Torschützenliste). Vorsfelde dürfte dennoch mit breiter Brust antreten, nachdem die Mannschaft über die gesamte Saison konstant zur Spitzengruppe gehörte.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Ehmen TSV Ehmen WSV Wendschott Wendschott 15:00 PUSH

TSV Ehmen – WSV Wendschott Zwischen Ehmen und Wendschott geht es um wichtige Punkte für die Platzierung im unteren Mittelfeld. Der TSV steckt aktuell in einer schwierigen Phase und ist in der Formtabelle Drittletzter. Wendschott präsentierte sich zuletzt etwas stabiler und könnte mit einem Erfolg noch näher an Ehmen heranrücken.

Morgen, 15:00 Uhr MTV Isenbüttel Isenbüttel TSV Hillerse Hillerse 15:00 PUSH