Topspiel hält Wort: Vier Tore, viel Drama, kein Sieger

Dritter gegen Vierter, Mittwochabend, Flutlicht, mehr Argumente braucht dieses Spiel nicht. Was zunächst nach Schach wirkte, wurde nach der Pause zum offenen Schlagabtausch. Am Ende steht ein 2:2, das sich beide Teams redlich verdient haben.

Es begann, wie es sich für ein Topspiel gehört, mit Respekt. Beide Teams standen defensiv stabil, schoben diszipliniert, ließen kaum Räume zu. Torchancen? Mangelware. Wer blinzelte, verpasste nichts Entscheidendes. Das 0:0 zur Pause war folgerichtig und irgendwie auch ein Versprechen.

Freistoßpoesie, Fehlerteufel und ein Kopfball wie CR7

Denn nach dem Seitenwechsel wurde geliefert.

Wesuwe erwischte den perfekten Start: Marco Feringa grätschte eine scharfe Hereingabe von Henri Schnieders zur Führung über die Linie (53.). Doch Lorup antwortete stilecht – Luca Wingbermühlen zirkelte einen Freistoß in den Winkel, Kategorie: „Bitte nicht nachmachen“ (64.).

Und plötzlich ging alles ganz schnell: Ein zu kurzer Rückpass, Matthias Lüken sagt Danke, umkurvt den Keeper und dreht die Partie (68.). Spiel gedreht, Momentum gekippt, eigentlich.

Aber dieses Spiel hatte noch eine Pointe.

In der Schlussphase wurde es wild. Latte, Pfosten, Großchancen im Minutentakt, ein Spiel, das plötzlich alle Fesseln abwarf. Und dann kam Henk-Darwin Gröninger: langer Ball von Paul Kathmann, Kopfball wie einst ein gewisser Portugiese, 2:2 in der 90. Minute.

Kurz darauf: Abpfiff. Durchatmen.

Ein Punkt, der nach mehr schmeckt

Ein intensives Spiel, ein gerechtes Ergebnis und ein Abend, der hält, was er versprochen hat. Wesuwe bleibt Dritter und hält Anschluss nach oben, Lorup mischt wieder im Aufstiegsrennen mit.

Und irgendwo am Spielfeldrand steht Dennis Koop, der den Liveticker begleitet hat, vermutlich noch immer mit erhöhtem Puls. Verständlich. Dieses Spiel war nichts für ruhige Hände.

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