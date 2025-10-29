 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
Gladbach trifft am Mittwochabend zum Topspiel auf Leverkusen.
Gladbach trifft am Mittwochabend zum Topspiel auf Leverkusen. – Foto: Jochen Classen

Topspiel Gladbach-Leverkusen am Mittwoch, MSV am Sonntag gefordert

U17-DFB-Nachwuchsliga: In Gruppe G und H ist das letzte Wort um die besten drei Mannschaften noch nicht gesprochen. Am Mittwoch treffen mit Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach zwei Anwärter direkt aufeinander.

Für den MSV Duisburg ist es vielleicht die letzte realistische Chance noch einmal den Kampf um die Top drei aufflammen zu lassen. Mit Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen wird nämlich zwangsweise einer der Vordermänner Punkte liegen lassen. Die jungen Zebras sind also gegen Kickers Offenbach beinahe schon zum Siegen verdammt, um den Druck nach oben beizubehalten. Scheitern die Duisburger, wäre Tabellenführer 1. FC Köln mit einem Dreier im Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf ein Platz unter den Top drei rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

In Gruppe H ufert ein Drei- bis Vierkampf um den dritten Tabellenrang aus. Viktoria Köln ist derzeit noch in der Pole Position, bekommt es aber mit Primus VfL Bochum zu tun. Dahinter könnten Rot-Weiss Essen und der FC Schalke vorbeiziehen. RW Oberhausen spielt auch noch im Derby gegen Essen, müsste aber noch den größten Rückstand auf Platz drei aufholen.

Nachholspiel vom 7. Spieltag

Heute, 18:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
18:00

So läuft der 10. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
11:00live

So., 02.11.2025, 11:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Wuppertaler SV
Wuppertaler SV
11:00

So., 02.11.2025, 13:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
FSV Frankfurt
FSV Frankfurt
13:30

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers Offenbach
MSV Duisburg
MSV Duisburg
13:00

So geht es weiter

11. Spieltag
08.11.25 MSV Duisburg - Bayer 04 Leverkusen
08.11.25 FSV Frankfurt - 1. FC Köln
08.11.25 Wuppertaler SV - Kickers Offenbach
09.11.25 Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach

So läuft der 10. Spieltag der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

So geht es weiter

11. Spieltag
08.11.25 FC Viktoria Köln - Borussia Dortmund
08.11.25 Rot-Weiss Essen - VfL Bochum
08.11.25 SC Preußen Münster - SV Meppen
09.11.25 FC Schalke 04 - SC Rot-Weiß Oberhausen

29.10.2025, 14:30 Uhr
Markus BeckerAutor