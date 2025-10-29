Topspiel Gladbach-Leverkusen am Mittwoch, MSV am Sonntag gefordert

Für den MSV Duisburg ist es vielleicht die letzte realistische Chance noch einmal den Kampf um die Top drei aufflammen zu lassen. Mit Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen wird nämlich zwangsweise einer der Vordermänner Punkte liegen lassen. Die jungen Zebras sind also gegen Kickers Offenbach beinahe schon zum Siegen verdammt, um den Druck nach oben beizubehalten. Scheitern die Duisburger, wäre Tabellenführer 1. FC Köln mit einem Dreier im Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf ein Platz unter den Top drei rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

In Gruppe H ufert ein Drei- bis Vierkampf um den dritten Tabellenrang aus. Viktoria Köln ist derzeit noch in der Pole Position, bekommt es aber mit Primus VfL Bochum zu tun. Dahinter könnten Rot-Weiss Essen und der FC Schalke vorbeiziehen. RW Oberhausen spielt auch noch im Derby gegen Essen, müsste aber noch den größten Rückstand auf Platz drei aufholen.