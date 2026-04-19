Topspiel gewonnen: Buxtehuder SV fehlt nur noch ein Punkt zum Titel Kreisklasse Hamburg: Der Buxtehuder SV setzt sich auch im Topspiel durch und baut seinen Vorsprung weiter aus. Die Meisterschaft ist greifbar nah, denn es fehlt nur noch ein Punkt zur Bezirksliga. von red · Gestern, 21:55 Uhr · 0 Leser

Buxtehude jubelt und steht vor dem Titel. Fotos zur Verfügung gestellt vom Buxtehuder SV. – Foto: Julia Schwartz Photographie

Der Buxtehuder SV ist dem Titel in der Kreisliga Hamburg 2 einen großen Schritt näher gekommen. Im Topspiel beim Harburger TB II setzte sich der Tabellenführer mit 1:0 durch und hat die Meisterschaft nun mehr denn je in der eigenen Hand. Bereits in der kommenden Woche könnte die Entscheidung fallen.

Geduld zahlt sich im Topspiel aus In einer Partie mit viel Bedeutung war es lange ein Spiel auf Augenhöhe, ehe der BSV nach der Pause den entscheidenden Moment nutzte. Yasin Tan verwandelte in der 52. Minute einen Handelfmeter zum 1:0 - ein Treffer, der letztlich den Unterschied ausmachen sollte. Mit dem knappen, aber wichtigen Auswärtssieg untermauert der Tabellenführer seine starke Saison. 61 Punkte aus 23 Spielen sprechen eine klare Sprache, der Vorsprung auf Verfolger Hellas United Hamburg beträgt mittlerweile elf Punkte. Harburg, Dritter in der Gruppe, kann Buxtehude schon gar nicht mehr einholen.

Titel in Reichweite - aber kein Überschwang

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr Buxtehuder SV Buxtehude FC Süderelbe Süderelbe III 14:00 PUSH