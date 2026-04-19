Topspiel gewonnen: Buxtehuder SV fehlt nur noch ein Punkt zum Titel

Der Buxtehuder SV ist dem Titel in der Kreisliga Hamburg 2 einen großen Schritt näher gekommen. Im Topspiel beim Harburger TB II setzte sich der Tabellenführer mit 1:0 durch und hat die Meisterschaft nun mehr denn je in der eigenen Hand. Bereits in der kommenden Woche könnte die Entscheidung fallen.
In einer Partie mit viel Bedeutung war es lange ein Spiel auf Augenhöhe, ehe der BSV nach der Pause den entscheidenden Moment nutzte. Yasin Tan verwandelte in der 52. Minute einen Handelfmeter zum 1:0 - ein Treffer, der letztlich den Unterschied ausmachen sollte.
Mit dem knappen, aber wichtigen Auswärtssieg untermauert der Tabellenführer seine starke Saison. 61 Punkte aus 23 Spielen sprechen eine klare Sprache, der Vorsprung auf Verfolger Hellas United Hamburg beträgt mittlerweile elf Punkte. Harburg, Dritter in der Gruppe, kann Buxtehude schon gar nicht mehr einholen.
Trainer Salim Aichaoui hatte Anfang April im FuPa-Gespräch betont: „Ein Zehn-Punkte-Vorsprung ist eine gute Ausgangsposition, aber im Fußball weiß jeder, wie schnell sich Dinge ändern können. Deshalb blenden wir Tabellenrechnungen aus.“ Außerdem sagte er: „Natürlich kann so ein Spiel wie gegen Harburg richtungsweisend sein, aber am Ende zählt für uns jede Partie gleich viel.“
Und doch war dieser Erfolg richtungsweisend, denn der Buxtehuder SV hat die perfekte Ausgangslage für das kommende Wochenende: Am Samstag reicht ein Punkt gegen den FC Süderelbe III, um Meisterschaft und Aufstieg vorzeitig einzutüten. Entsprechen dürfte der Rahmen ausfallen, denn die Rückkehr in den überkreislichen Fußball hat sich der ehemalige Oberliga-Klub hart erarbeitet.
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