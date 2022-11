– Foto: Adi Volbert

Topspiel geht an Neustadt - BigPoint für Thüringen Jena Drei Heimsiege und gleich vier Auswärtserfolge gab es in der Landesklasse 1 am 14. Spieltag.

Neustadt/Orla entscheidet das Spitzenspiel in Zwätzen für sich. Im Verfolgerfeld lässt Weimar Punkte in Stadtroda. Heimsiege gab es zudem für Greiz & Pößneck. Auswärts gewannen neben den Orlastädtern noch Bad Lobenstein, SCHOTT Jena II und Thüringen Jena. >> Klickt euch zur Spielstatistik // Wählt die FuPa-TOP11

Im richtungsweisenden Kellerduell entführt Aufsteiger Thüringen Jena drei Punkte in Niederpöllnitz. Die Gastgeber feierten zuvor zwei Heimsiege in Serie. Max Enkelmann nutzte einen schweren Fehler kurz vor Ende zum Auswärtssieg.

Für die Lindenberger setzt es in Stadtroda die dritte Saisonniederlage. Für die Möhre war der Sieg mit Blick auf die Tabelle wichtig, um sich Luft auf die Abstiegszone zu verschaffen. Dabei drehte die Heimelf einen Pausenrückstand nach der Pause zu einem 4:1. Wollnitzke und Kapitän Klinger trafen je doppelt.

Torjäger Sebastian Mai führte seine Farben mit seinen Saisontoren 15 & 16 zum Auswärtssieg in Teichel. Am Ende verbuchen die Koseltaler den Erfolg unter "Arbeitssieg".

Alle drei Tore fielen in den ersten 20 Minuten. Dabei ging es für die Hausherren früh los, doch der Spitzenreiter drehte innerhalb von 180 Sekunden die Partie. Durch die Spielpause von Schmölln bauen die Gäste die Tabellenführung auf sieben Punkte aus.

Mit Doppelpacker Brunnenkref nimmt SCHOTT II drei Punkte im Derby mit. Dabei war die Partie bis zur Schlussphase offen. Dann aber machte der amtierende Meister Nägel mit Köpfen.

Gegen das neue Schlusslicht aus Apolda fährt die SG Greiz nach der Pause einen klaren Heimsieg ein. Ein Doppelschlag Mitte der zweiten Hälfte sorgte dabei für klare Verhältnisse. Die Hausherren bleiben damit im sicheren Mittelfeld, während die Gäste weiter die Rote Laterne inne haben.

Bereits vor der Pause entschied Pößneck die Begegnung mit vier Toren gegen Ilmenau für sich. Wenigstens ein Aufbäumen war bei den Gästen aus den Hammergrund im zweiten Durchgang zu erkennen, der vom Ergebnis ausgeglichen gestaltet wurde.