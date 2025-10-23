Topspiel gegen Twistringen: FC Sulingen will den Favoriten ärgern

Am Sonntag empfängt der FC Sulingen den noch ungeschlagenen SC Twistringen – ein echtes Spitzenspiel der Bezirksliga 1 Hannover. Die Gäste reisen mit beeindruckenden 29 Punkten aus elf Spielen an, während Sulingen nach zuletzt fünf Partien ohne Niederlage mit breiter Brust in das Duell geht.

Trainer Stefan Rosenthal zeigte sich vor der Partie beeindruckt vom kommenden Gegner: „29 Punkte aus elf Spielen – viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Das ist eine Marke, die der SC Twistringen gesetzt hat.“ Für ihn zählen die Twistringer gemeinsam mit Evesen zu den dominanten Teams der Liga.

„Was der SC Twistringen nach vorne liefert, ist Wahnsinn. Das ist brutale Qualität – und hinten stehen sie stabil,“ schwärmte Rosenthal. Besonders hebt er Johann Beuke und Beytullah Sengönül hervor, die das Offensivspiel prägen. Aber auch Moritz Stöver findet besondere Erwähnung: „Für mich ist er einer der interessantesten Spieler, weil er viele Angriffe einleitet und Vorlagen gibt.“

Trotz der klaren Rollenverteilung sieht Rosenthal keinen Grund, klein beizugeben: „Ich mag diesen Begriff ‚Bonusspiel‘ nicht, weil das suggeriert, dass man keine Chance hat. Wir wollen den SC Twistringen ärgern – und das können wir auch.“ Für ihn sei es zugleich ein wertvoller Test für seine junge Mannschaft: „Eine Herkulesaufgabe, aber auch eine tolle Gelegenheit, sich auf diesem Niveau zu messen.“

Rathkamp: „Sulingen ist jung, taktisch stark – das wird schwer“

Twistringens Trainer Timo Rathkamp geht das Spiel mit Respekt, aber auch Selbstvertrauen an. „FC Sulingen, immer schwierig. Eine super junge Mannschaft, wahrscheinlich die jüngste der Liga,“ sagte er. „Stefan Rosenthal kenne ich ewig. Seine Teams sind taktisch diszipliniert, das wird eine schwere Aufgabe.“

Twistringen ist in dieser Saison noch ungeschlagen und stellt mit 38 Toren die beste Offensive der Liga. „Wir stehen inzwischen auch hinten wieder stabil,“ so Rathkamp. „Unsere Tore sind gut verteilt, wir haben keinen mit 15 Treffern, sondern viele mit fünf bis sieben. Das macht uns schwer ausrechenbar.“

Er warnte dennoch vor Überheblichkeit: „Sulingen ist im ruhigen Fahrwasser, spielt mit Leidenschaft und Wille – das kann unangenehm werden.“ Trotzdem will Twistringen in Sulingen den nächsten Dreier holen: „Wir hoffen, dass gespielt werden kann – das Wetter ist ja grenzwertig – aber wenn, dann spielen wir voll auf Sieg, wie jedes Wochenende.“

Ausgangslage

Beide Mannschaften liegen in der Tabelle auf Tuchfühlung zur Spitze: Evesen und Twistringen führen mit je 29 Punkten, Sulingen folgt mit 18 Zählern auf Rang acht – punktgleich mit Leese.

Für die Gastgeber ist das Duell gegen den Titelkandidaten ein echter Härtetest. Nach Siegen gegen Neuenkirchen, Helstorf und Stuhr will die Rosenthal-Elf nun auch gegen einen Topgegner bestehen.

„Wir sind gut drauf, fünf Spiele ungeschlagen,“ so Rosenthal. „Twistringen ist eine absolute Benchmark – aber genau das macht’s spannend.“