Topspiel gegen Trier: „Faz“ trifft auf Ex-Club

Ausgangslage: Weil der Kunstrasenplatz Auf dem Dörn‘chen derzeit erneuert wird, weichen die genauso wie die Hochwälder mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen schwach gestarteten Immendorfer auf den Rasenplatz im benachbarten Koblenzer Stadtteil Arenberg aus. Beide Teams konnten während der Woche Selbstvertrauen im Rheinlandpokal sammeln: Immendorf (bei dem unter anderem auch der Ex-Lüxemer Mattis Thörner traf) gewann mit 5:1 bei Mitte-Bezirksligist SG Mörschbach, die Hochwälder mit 5:0 beim A9-Ligisten SG Herforst/Preist. „Zumindest die zweite Halbzeit war da von unserer Seite in Ordnung“, sagt Fabian Mohsmann im Rückblick. „Gegen Immendorf werden Kleinigkeiten entscheiden“, glaubt der SGH-Trainer. Er setzt auf eine „ähnliche Stabilität wie in der zweiten Hälfte in Herforst. Vorne sind wir sowieso immer für ein Tor gut.“

Personal: Johannes Bettendorf erhielt im Pokal den Vorzug im Tor. Der länger verletzte Jan Niklas Koltes saß für den Notfall auf der Bank, braucht aber noch Zeit, um wieder voll belastbar zu sein. Ob nun Bettendorf oder der vor wenigen Wochen verpflichtete Sebastian Grub am Samstag zwischen den Pfosten steht, wusste Fabian Mohsmann bis Redaktionsschluss noch nicht: „Es geht nach Trainingsleistungen. Wir entscheiden von Spiel zu Spiel, wer jeweils der passendere Torwart ist.“ Robin Mertinitz soll fürs vierte Saisonspiel wieder zur Verfügung stehen. Ansonsten ist die Personaldecke weiter dünn. Deshalb soll der Kader wieder mit Akteuren der zweiten Mannschaft (B11-Liga) aufgefüllt werden. Mohsmann hofft noch auf eine kurzfristige Verstärkung, mit der man zuletzt in Kontakt stand und die TV-Informationen zufolge sogar über Regionalliga-Erfahrung verfügen soll.

SG Arzfeld – SV Eintracht Mendig (Sonntag, 14.30 Uhr, Daleiden, Rasenplatz)

Ausgangslage: In Daleiden kommt es zum Duell zweier Aufsteiger. Während die Gäste aus Mendig bereits sechs Punkte aus drei Partien gesammelt haben, wartet die SG Arzfeld noch auf den ersten Sieg. „In den nächsten drei Spielen geht es für uns nur gegen Mitaufsteiger, da wäre es wichtig, zu punkten. Vor allem für die Heimspiele gilt das, da wir mit unseren Zuschauern definitiv eine heimstarke Mannschaft sind. Fußballerisch gilt es aber noch etwas draufzulegen und vor allem mehr Ruhe auszustrahlen und von hinten besser rauszuspielen. Auch in den Zweikämpfen müssen wir noch unangenehmer werden“, fordert Arzfelds Trainer und Keeper Florian Moos.

Personal: Robin Antony (Knieverletzung) und Tom Biewald (Mandelentzündung) werden fehlen. Zurück im Kader sind dagegen Jakob Lempges (nach Urlaub) und Matthias Ewerz (nach Fußverletzung).

Ahrweiler BC – FV Hunsrückhöhe Morbach (Sonntag, 14.30 Uhr, Apollinarisstadion Bad Neuenahr-Ahrweiler, Rasenplatz)

Ausgangslage: Den Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld steht nach drei Partien gegen Liganeulinge ein Härtetest bevor. Der Ahrweiler BC konnte die bisherigen Spiele allesamt für sich entscheiden und gilt als klarer Aufstiegsanwärter. Doch auch die spielstarken Hunsrücker sind mit zwei Siegen und einer Niederlage gut in die Saison gekommen. Trainer Philipp Frank sieht seine Mannschaft auch an der Ahr nicht chancenlos: „Wir rechnen uns auf jeden Fall etwas aus. Dafür ist aber ein perfektes Spiel notwendig, in dem wir im Kollektiv verteidigen und das bisherige Manko unserer Chancenverwertung verbessern.“

Personal: Lukas Servatius fehlt aus privaten Gründen. Hinter dem Einsatz von Matthias Haubst steht aufgrund einer leichten Zerrung noch ein Fragezeichen.

VfB Linz – SG Schneifel (Sonntag, 15 Uhr, Kaiserbergstadion Linz, Kunstrasenplatz)

Ausgangslage: Der Schneifeler Saisonstart verlief allenfalls durchwachsen. Mit vier Punkten aus drei Spielen und dem Pokal-Aus unter der Woche gegen die klassentiefere SG Ellscheid ist Coach Stephan Simon nicht zufrieden. Vor allem „technische Mängel im ersten Kontakt, die immer wieder zu Kontersituationen führen und das Kreieren von Torchancen“ kritisiert der Trainer. In Linz wartet am Sonntag bereits die nächste schwere Aufgabe. „Es ist bekannt, dass Linz spielerisch zu den besseren Teams in der Liga gehört. Mit leeren Händen nach Hause fahren möchten wir aber nicht“, meint Simon.

Personal: Bei Christian Babendererde hat sich der Verdacht auf einen Kreuzbandriss unter der Woche bestätigt. Davis Spruds ist zudem mit einer Oberschenkelzerrung fraglich. Zurück im Kader ist dagegen Maximilian Lenerz (nach Urlaub).

SV Rot-Weiss Wittlich – SV Eintracht Trier 05 II (Sonntag, 15 Uhr, Wittlich, Rasenplatz am Bürgerwehr)

Ausgangslage: Das Topspiel steigt am Sonntag in Wittlich. Während Rot-Weiss mit drei Siegen in drei Spielen in die Saison gestartet ist, sammelte die Zweitvertretung von Eintracht Trier zumindest sportlich sieben Punkte. Auch im Pokal siegte Wittlich bei der klassentieferen SG Ruwertal klar mit 4:1. Neben dem Derbycharakter ist so auch aus sportlicher Sicht bereits für Spannung gesorgt. Für Rot-Weiss-Trainer Fahrudin „Faz“ Kuduzovic ist es ein Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein Eintracht Trier, bei dem er einst gespielt hat und Co-Trainer war. Das spielt für den Coach für die Partie aber keine Rolle mehr. „Mein Herz und meine Leidenschaft gehören meinem jetzigen Team. Natürlich habe ich noch Kontakt zu einigen Spielern und schöne Erinnerungen an die Zeit, aber mein Fokus liegt jetzt klar hier bei Wittlich. Trier hat viel Qualität mit einer jungen Mannschaft und ist vor allem offensiv sehr stark. Die Trierer treten den kurzen Weg an die Lieser mit reichlich Selbstvertrauen an. „Wir sind gut gestartet und möchten den Schwung mitnehmen. Klar ist aber auch: Wittlich hat für mich den mit Abstand stärksten Kader der Liga. Wir benötigen einen sehr guten Tag, um sie ärgern zu können“, meint SVE-II-Coach Holger Lemke.

Personal: Bei Rot-Weiss lichtet sich das Lazarett allmählich. Mit Alex Klein, Timo Wollny und Daniel Littau kehren gleich mehrere Akteure nach Verletzungen zurück in den Kader und waren auch beim Pokal unter der Woche schon im Einsatz. Malte Apel wird beim Trier II aufgrund einer Knieverletzung ausfallen. Eine genau Diagnose steht noch aus, Lemke geht aber davon aus, dass Apel längerfristig fehlen wird. Zudem wird keine Unterstützung aus dem Kader der ersten Mannschaft erwartet, da diese fast zeitgleich in der Regionalliga bei Sonnenhof Großaspach ran muss.

SG 2000 Mülheim-Kärlich - FC Bitburg (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz im Schulzentrum)

Ausgangslage: Mehr Mühe als erwartet hatten die Bitburger am Mittwoch im Rheinlandpokalspiel beim A7-Ligisten DJK St. Matthias Trier, ehe der knappe 5:4-Sieg feststand. „Verrückt, was zu Beginn der zweiten Hälfte mit den drei Gegentreffern plötzlich los war. Da hat man aber auch gesehen, dass wir momentan leider nicht gefestigt sind“, bilanzierte Trainer Fabian Ewertz. Trotz der Wechsel, die er zu Beginn der zweiten Hälfte vorgenommen habe und der Mattheiser Qualität („Sie haben drei, vier richtig gute Einzelspieler“) dürfe das seiner Mannschaft nicht passieren, so Ewertz. Mit dem amtierenden Vizemeister Mülheim-Kärlich wartet nun ein Team auf die Bitburger, welches er erneut weit vorne in der Tabelle sieht. Ewertz warnt vor einer „sehr erwachsenen Truppe, die robust und strukturiert auftritt“ und zudem mit Pascal Steinmetz einen Angreifer hoher Qualität in ihren Reihen habe.

Personal: Die Ausfallliste auf Bitburger Seite ist weiterhin lang. Fabian Ewertz hofft zumindest, wieder auf den zuletzt an Wadenproblemen laborierenden Pascal Alff wieder einsetzen zu können.