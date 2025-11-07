Topspiel gegen Nattheim: Kann Oberkochen zur Spitze aufschließen?

---



Germania Bargau (7.) empfängt die SG Bettringen (3.), die nach dem 4:1-Erfolg gegen Schlusslicht Lorch mit breiter Brust anreist. Bargau hatte zuletzt spielfrei und will im oberen Tabellendrittel weiter Boden gutmachen. Chancen auf ein packendes Duell sind groß: Bettringen gehört zu den konstantesten Teams der Liga, während Bargau mit einem Torverhältnis von 30:16 offensiv zu den gefährlichsten Mannschaften zählt. Die Gäste könnten mit einem Sieg ihren Tabellenplatz festigen, während Bargau mit drei Punkten an ihnen vorbeiziehen könnte.

Für die Sportfreunde Lorch (16.) zählt gegen den TSV Hüttlingen (6.) jeder Punkt. Nach der 1:4-Niederlage in Bettringen steckt Lorch tief im Tabellenkeller und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht den Anschluss zu verlieren. Hüttlingen reist dagegen mit frischem Selbstvertrauen nach dem 2:1 gegen Böbingen an und will den Abstand zur Spitzengruppe verkürzen. Es dürfte ein intensives Duell werden, denn Lorch wird zuhause mit Leidenschaft um die Wende kämpfen.

Der TSV Böbingen (10.) empfängt die TSG Schnaitheim (12.), die nach dem 2:0 über Heldenfingen/Heuchlingen neues Selbstvertrauen tankte. Böbingen musste sich zuletzt knapp mit 1:2 in Hüttlingen geschlagen geben und will im eigenen Stadion wieder Stabilität zeigen. Beide Teams spielen bislang eine schwankende Saison, weshalb die Begegnung offen erscheint. Ein Sieg wäre besonders für Schnaitheim ein wichtiger Schritt, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu entfernen.



Die SG Heldenfingen/Heuchlingen (14.) steht gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen (15.) vor einem richtungsweisenden Kellerduell. Nach dem 0:2 in Schnaitheim brauchen die Gastgeber dringend eine Reaktion, um nicht tiefer in den Abstiegssog zu geraten. Die SGM hingegen schöpft nach dem überraschenden 1:0-Erfolg über Schwabsberg-Buch neuen Mut und wittert die Chance, den Anschluss im Tabellenkeller herzustellen. Ein enges, kampfbetontes Spiel ist zu erwarten, bei dem es vor allem um wichtige Punkte für die Winterpause geht.



Die DJK Schwabsberg-Buch (5.) will nach der überraschenden 0:1-Pleite gegen Schlusslicht Tannhausen/Stödtlen Wiedergutmachung leisten. Der SSV Aalen (4.) kommt nach dem 1:1 gegen Tabellenführer Dorfmerkingen II mit solidem Rückenwind und gehört ohnehin zu den formstärksten Mannschaften der Liga. Da beide Teams punktgleich sind, geht es in diesem direkten Duell darum, den Anschluss an die Topplätze zu sichern und im Verfolgerfeld ein Ausrufezeichen zu setzen. Besonders im Mittelfeld dürfte es ein physisches und enges Spiel werden.



Tabellenführer Sportfreunde Dorfmerkingen II (1.) empfängt den TV Neuler (13.) und geht nach dem starken 1:1 beim SSV Aalen mit Selbstbewusstsein in die Partie. Neuler hingegen unterlag zuletzt deutlich mit 0:3 gegen Unterkochen und braucht dringend Punkte, um nicht auf einen Abstiegsplatz abzurutschen. Für Dorfmerkingen spricht die herausragende Bilanz von nur einer Niederlage aus zwölf Spielen, während Neuler um jede Möglichkeit kämpfen wird, den Favoriten zu ärgern. Dennoch liegt die Favoritenrolle klar beim Spitzenreiter.

Der FV 08 Unterkochen (8.) empfängt die TSG Nattheim (2.) zum Spitzenspiel des Wochenendes. Unterkochen gewann zuletzt souverän mit 3:0 in Neuler und will nun auch zu Hause gegen die Topmannschaft bestehen. Nattheim wiederum kann mit einem Sieg wertvollen Boden im Rennen um die Tabellenführung gutmachen, denn auf Spitzenreiter Dorfmerkingen fehlen nur vier Punkte. Es dürfte eine Begegnung mit hohem Tempo und viel Intensität werden, vor allem weil beide Teams defensiv zu den stabileren der Liga gehören.

