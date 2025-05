Topspiel gegen den TFC: Deutz II kann Aufstieg so gut wie klarmachen

Doch der Reihe nach. Erst einmal muss Deutz das Spiel am Sonntagmittag (18.5., 13 Uhr) ja gewinnen. Und ganz so einfach wird das sicherlich nicht, denn der Gegner im Deutzer BB Bank-Sportpark ist niemand geringeres als der Tabellenzweite TFC Köln 2001. Für die Gäste, die derzeit drei Punkte hinter Deutz rangieren, steht ebenfalls eine Menge auf dem Spiel. Dank des deutlich besseren Torverhältnisses im Vergleich mit dem Spitzenreiter, würde der TFC bei einem Auswärtssieg die Tabellenführung übernehmen und hätte dann an den letzten vier Spieltagen den Meistertitel und den Aufstieg wieder selbst in der Hand. Gewinnt Gremberg nicht, wären bei einem TFC-Sieg übrigens beide Teams sicher unter den Top zwei.

14 Punkte beträgt der Vorsprung, den Spitzenreiter Sportvereinigung Deutz 05 II auf Rang drei hat, aktuell. Bei fünf verbleibenden Spielen ist die Rechnung da ziemlich einfach. Ein weiterer Sieg und die 05er können nicht mehr aus den ersten beiden Plätzen rausrutschen, die theoretisch beide zum Aufstieg in die Bezirksliga berechtigen würden (beim Zweitplatzierten entscheidet der Vergleich mit den Zweiten der anderen Staffeln). Dafür wäre es dann auch egal wie der Drittplatzierte, der SV Gremberg Humboldt 60/62, beim ESV Olympia Köln spielt. Außerdem würde der Aufsteiger damit auch einen riesigen Schritt in Richtung Meistertitel machen.

So., 18.05.2025, 13:00 Uhr

Für Deutz kann es zudem noch kurios werden. Weil die erste Mannschaft der 05er als Tabellenletzter der Landesliga aktuell stark um den Klassenerhalt bangen muss, ist es nicht unwahrscheinlich, dass in der kommenden Saison beide Deutzer Teams in derselben Spielklasse auflaufen würden. Dann müssten Erst- und Zweitvertretung entweder in unterschiedliche Staffeln aufgeteilt werden - oder aber die "zweite" Mannschaft steigt nicht auf.

SC West kann Flittard in die Kreisliga B schießen

Am unteren Ende der Tabelle könnte es an diesem Wochenende ebenfalls zu einer Vorentscheidung kommen. Schlusslicht Spielvereinigung 1920 Köln-Flittard II steht kurz davor den Gang in die Kreisliga B antreten zu müssen. Erste Voraussetzung dafür wäre eine eigene Niederlage im Heimspiel gegen den VfL Rheingold Köln-Poll 1912. Poll kämpft als Tabellenzwölfter ebenfalls noch um den Klassenerhalt und kann jeden Punkt gut gebrauchen. Das Hinspiel gewann der VfL mit 3:1.