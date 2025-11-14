Topspiel für TSV Jetzendorf gegen Maß aller Dinge

Nur vier Punkte trennen beide Mannschaften, doch zwischen der aktuellen Form liegen Welten: Wenn der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf am Sonntag (15 Uhr) beim Tabellenvierten TSV Aindling aufläuft, trifft er auf das heißeste Team der Liga. Fünf Siege in Serie, 15 Punkte, 18:5 Tore verbuchten die Aindlinger zuletzt.

Jetzendorf dagegen musste vier Niederlagen am Stück hinnehmen. Um den Negativlauf zu stoppen, muss die Elf von Trainer Markus Pöllner den Toptorschützen der Liga stoppen.

Laurin Völlmerk sticht aus dem starken Kollektiv der Aindlinger heraus. Der 21-jährige Stürmer, der mit seiner Statur und Wucht an Weltstar Erling Haaland erinnert, hat in dieser Saison bereits 20 Treffer erzielt – 17 mehr als der zweitbeste Aindlinger Torschütze. Allein während der aktuellen Siegesserie traf er zehnmal. Völlmerk auszuschalten, ist die Grundvoraussetzung für die Jetzendorfer, um etwas mitzunehmen und die eigene Ergebniskrise zu beenden.

Trainer Pöllner ist die Schwere der Aufgabe bewusst. „Aindling hat einen brutalen Lauf. Das ist eine physisch extrem starke Mannschaft, gegen die wir voll dagegenhalten und die Zweikämpfe annehmen müssen.“ Entscheidend werde sein, die Fehler der vergangenen Wochen abzustellen. „Bei uns haben sich individuelle Fehler eingeschlichen – sowohl im Spiel gegen den Ball als auch im Spiel mit dem Ball.“ Dies werde sofort bestraft. „Wenn wir das abstellen, bin ich mir sicher, dass wir sie schlagen können.“

Hannes Frank muss sich OP unterziehen

Personell gibt es Licht und Schatten. Luca Magiera und Lorenz Kiermair befinden sich erst im Lauftraining, Julius Donnert kehrte ins Mannschaftstraining zurück. Auch Torhüter Daniel Witetschek trainiert wieder, sein Einsatz ist offen. Eine schlechte Nachricht gibt es zu Hannes Frank: Für den Offensivmann ist bereits Winterpause. Er muss an der Schulter operiert werden, nachdem eine alte Verletzung erneut aufgebrochen ist.

Aindling ist im Moment das Maß der Dinge, aber auch Jetzendorf hatte in dieser Saison schon ähnlich erfolgreiche Phasen. Dort wollen Pöllner und seine Spieler wieder hin. Gelingt es ihnen, das Topteam auszubremsen, können sie wieder näher an die obere Tabellenregion heranrücken.