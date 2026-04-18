Topspiel für Südwest − Bergfried vor einem wichtigem Spiel

In der Frauen-Mittelrheinliga stehen enge Spiele an – Foto: Boris Hempel

Topspiel in Waldenrath Der Spitzenreiter aus Köln reist am Sonntag zum Tabellenvierten nach Waldenrath. Die Kölnerinnen reisen mit einer fast perfekten Bilanz von 14 Siegen aus 15 Spielen an, während die Viktoria alles daran setzen wird, den Nimbus der Unbesiegbarkeit des Tabellenführers zu brechen. Waldenrath-Coach Maik Honold spart nicht mit Lob für den Gegner, gibt sich aber gleichzeitig kämpferisch: „Mit der DJK Südwest Köln erwarten wir eine absolute Spitzenmannschaft. Südwest spielt bislang eine perfekte Saison und steht völlig zu Recht an der Spitze.“ Für sein Team ist die Zielsetzung für das Spiel klar: „Wir wollen nicht nur reagieren, sondern aktiv am Spiel teilnehmen. Das gelingt nur mit hoher Intensität und Mut im eigenen Ballbesitz. Wenn wir on point sind, können wir dem Gegner wehtun.“ Aufseiten der Kölnerinnen ist man gewarnt. Larissa Schnackertz, Trainerin von Südwest, erwartet eine deutlich schwierigere Aufgabe als noch im letzten Saisondrittel: „Ich erwarte ein anderes Spiel als noch in der Hinrunde. Waldenrath steht nun gefestigt auf dem vierten Platz und hat die letzten drei Ligaspiele nicht verloren.“ Der Fokus liegt nach der Osterunterbrechung auf der eigenen Souveränität: „Wir müssen 90 Minuten konzentriert und konsequent in unseren Aktionen sein, um den Vorsprung an der Spitze wieder auszubauen.“

Mittelfeld-Duell in Jüngersdorf In der Tabelle trennen die beiden Mannschaften nur einen Punkt und einen Tabellenplatz – ein enges Spiel steht an. Während Jüngersdorf mit personellen Engpässen kämpft, steht Merl nach zuletzt zwei schmerzhaften Niederlagen unter Druck. Jüngersdorf-Trainer Hans Ohrem macht aus der schwierigen Lage keinen Hehl: „Das Testspiel letzte Woche musste aufgrund von Personalmangel abgesagt werden. Auch gegen Merl bleibt es personell schwierig, aber nichtsdestotrotz wollen wir punkten.“ Ohrem weiß genau, wo die Gefahr lauert: „Merl ist auswärtsstark und hat mit Strobel und Leipelt extreme Offensivqualität, die es zu stoppen gilt. Wenn wir das schaffen und das Spiel kontrolliert bekommen, ist etwas drin.“ Auf der Gegenseite ist die Zielsetzung deutlich forscher. Merls Coach Jan Schüll fordert nach der jüngsten Durststrecke eine Reaktion: „Nach zwei bitteren Niederlagen ist die Richtung fürs Wochenende klar: Wir brauchen wieder Punkte. Jetzt zählt nur ein Sieg, um uns vom Tabellenkeller abzusetzen und uns aus dem Abstiegskampf rauszuhalten.“

Verfolgerduell in Köln Spoho möchte mit einem Heimsieg den Anschluss an die Top vier herstellen, und die Gäste aus Bödingen möchten ihre starke Form bestätigen und den Vorsprung auf die Verfolger weiter ausbauen. Bödingen-Coach Jesse Muambay zeigt großen Respekt vor der Aufgabe, tritt aber selbstbewusst auf: „Spoho ist schwierig zu bespielen, das wissen wir. Sie haben ihre Stärken, aber wir wollen ihre Schwächen gezielt ausnutzen.“ Muambay sieht die Konstanz als Trumpf seiner Mannschaft: „Wir sind derzeit konstanter und wollen hochkonzentriert das Spiel annehmen. Wir unterschätzen kein Team in dieser Liga.“ Die Zielsetzung für den Auswärtstrip nach Köln ist klar definiert: „Wir wollen weiter Gas geben und die drei Punkte mitnehmen.“

Bröltal will mit Leidenschaft zum Klassenerhalt Bröltal möchte am Sonntag einen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Der TuS gastiert bei Casa. Bröltal-Coach Mats Bollmann schaltet vor der Partie in den Angriffsmodus und appelliert an die Einstellung seines Teams: „Für uns geht es jetzt in die Crunchtime. Ich finde es schon ein Privileg, in der Liga spielen zu dürfen. Das müssen sich die Mädels auch bewusst machen.“ Bollmann fordert von seinen Schützlingen eine Rückbesinnung auf die eigenen Stärken: „Es geht darum, einfach und effektiv, aber auch mit Spaß zu spielen. Nervosität und Druck gilt es hintenanzustellen.“ Ein Blick zurück macht Mut: Im Hinspiel feierte Bröltal einen wichtigen 2:0-Erfolg.