Topspiel für Hirschkamp zum Auftakt, Buschhausen auf der Lauer

Hirschkamp hat ein Top-Spiel vor sich. – Foto: Michael Werner

Denn schon in der vorausgegangenen Spielzeit landete der SC Buschhausen schlussendlich auf Platz zwei. Im neuen Jahr geht es nun gegen den SV Adler Osterfeld, gegen den der SCB zuletzt (6:0, 7:0) auch Kantersiege feiern durfte. Das strahlkräftigste Duell des Spieltags ist allerdings zweifelsfrei das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger 1. FC Hirschkamp und FC Welheim. Auf Platz eins, respektive Platz drei spielen beide Teams auch eine tragende Rolle im Meisterschaftskampf, das Hinspiel (3:0) entschied Hirschkamp noch klar für sich.