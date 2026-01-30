Topspiel für Hirschkamp zum Auftakt, Buschhausen auf der Lauer

Denn schon in der vorausgegangenen Spielzeit landete der SC Buschhausen schlussendlich auf Platz zwei. Im neuen Jahr geht es nun gegen den SV Adler Osterfeld, gegen den der SCB zuletzt (6:0, 7:0) auch Kantersiege feiern durfte. Das strahlkräftigste Duell des Spieltags ist allerdings zweifelsfrei das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger 1. FC Hirschkamp und FC Welheim. Auf Platz eins, respektive Platz drei spielen beide Teams auch eine tragende Rolle im Meisterschaftskampf, das Hinspiel (3:0) entschied Hirschkamp noch klar für sich.
19. Spieltag
08.02.26 SC Buschhausen 1912 II - DJK Arminia Klosterhardt II
08.02.26 SC Buschhausen 1912 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
08.02.26 TSV Safakspor Oberhausen - SV Adler Osterfeld
08.02.26 1. FC Hirschkamp - Glück-Auf Sterkrade
08.02.26 BV Osterfeld 1919 - FC Welheim
08.02.26 TB Oberhausen 1889 - SV Sarajevo Oberhausen
08.02.26 FC Sterkrade 72 - VfR 08 Oberhausen
08.02.26 FC Welheim II - VfR 08 Oberhausen II
