Allgemeines

Topspiel für Hirschkamp zum Auftakt, Buschhausen auf der Lauer

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Nach Dostlukspor Bottrop im Vorjahr deutet sich vielleicht der nächste Durchmarsch eines Aufsteigers an. Der SC Buschhausen hat direkt dahinter aber noch alle Möglichkeiten und wird nicht erneut in die Röhre schauen wollen.

von Markus Becker · Heute, 15:00 Uhr
Hirschkamp hat ein Top-Spiel vor sich.
Hirschkamp hat ein Top-Spiel vor sich. – Foto: Michael Werner

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Denn schon in der vorausgegangenen Spielzeit landete der SC Buschhausen schlussendlich auf Platz zwei. Im neuen Jahr geht es nun gegen den SV Adler Osterfeld, gegen den der SCB zuletzt (6:0, 7:0) auch Kantersiege feiern durfte. Das strahlkräftigste Duell des Spieltags ist allerdings zweifelsfrei das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger 1. FC Hirschkamp und FC Welheim. Auf Platz eins, respektive Platz drei spielen beide Teams auch eine tragende Rolle im Meisterschaftskampf, das Hinspiel (3:0) entschied Hirschkamp noch klar für sich.

Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

So läuft der 18. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
15:15

So., 01.02.2026, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
13:00

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
15:00

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
15:15live

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:15

So., 01.02.2026, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
15:00

So., 01.02.2026, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:15

So., 01.02.2026, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
13:00

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag
08.02.26 SC Buschhausen 1912 II - DJK Arminia Klosterhardt II
08.02.26 SC Buschhausen 1912 - Blau-Weiß Fuhlenbrock
08.02.26 TSV Safakspor Oberhausen - SV Adler Osterfeld
08.02.26 1. FC Hirschkamp - Glück-Auf Sterkrade
08.02.26 BV Osterfeld 1919 - FC Welheim
08.02.26 TB Oberhausen 1889 - SV Sarajevo Oberhausen
08.02.26 FC Sterkrade 72 - VfR 08 Oberhausen
08.02.26 FC Welheim II - VfR 08 Oberhausen II

