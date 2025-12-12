 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Der TSV Düren ist in großen Schritten auf dem Weg in die Landesliga.
Der TSV Düren ist in großen Schritten auf dem Weg in die Landesliga. – Foto: Marian Stanienda

Topspiel für Hilal-Maroc zum Jahresabschluss, Kreuzau gegen den Primus

Bezirksliga, Staffel 3: Zum Ende der Hinrunde gibt es mit dem Aufeinandertreffen von Hilal-Maroc Bergheim und dem SC Elsdorf noch einen echten Kracher. Tabellenführer TSV Düren kann seinen Vorsprung mit einem Sieg gegen den SC Kreuzau vielleicht sogar noch ausbauen.

Verlinkte Inhalte

BZL Mittelrhein St. 3
Erftstadt
Weiden 14/75
Hilal-Maroc
SV Bessenich

Der TSV Düren und Hilal-Maroc Bergheim sind vor der Winterpause nicht vom ersten, respektive zweiten Tabellenrang zu verdrängen. Für die restliche Konkurrenz um den SC Elsdorf gilt es, sich für die zweite Saisonhälfte bestmöglich zu positionieren.

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
14:30live

In der jüngeren Vergangenheit war Hilal-Maroc nicht gerade der erklärte Lieblingsgegner von Nullacht. Die vergangenen fünf Duelle wurden allesamt verloren. Von insgesamt zehn Aufeinandertreffen gewannen die Elsdorfer gar nur eine Partie, damals noch in der Kreisliga und dem Jahre 2003. Beendet das Team von Dustin Tesch die Durststrecke, würde Hilal-Maroc in jedem Fall einen gewissen Vorsprung auf das weitere Feld einbüßen. Nicht nur Elsdorf, sondern auch der Horremer SV und Alemannia Lendersdorf könnten in dem Falle auf Schlagdistanz heranrücken.

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
15:15

Während die Erfolgserlebnisse der Ahremer weiterhin rar gesät sind, darf sich Erft im zweiten Anlauf deutlich realistischere Chancen auf den Bezirksliga-Klassenerhalt ausrechnen. Die JSG hat sich nach zuletzt erfolgreichen Wochen einen beruhigenden Vorsprung auf die Abstiegszone erkämpft, behauptet sich der Aufsteiger vor heimischen Publikum, ist auch der Rückstand bis zum oberen Mittelfeld wohl nicht mehr besonders hoch.

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
15:00

Schon in den zwei Spielzeiten zuvor fehlte dem HSV noch das gewisse Etwas für den ganz großen Wurf. In der laufenden Saison warf ein für die eigene Ansprüche ernüchternder Saisonstart die Horremer zurück. Schritt für Schritt ging es seitdem weiter hoch, wenngleich der verspielte Sieg in der Vorwoche gegen Germania Erftstadt-Lechenich (3:3) ein noch überzeugenderes Zwischenfazit jetzt schon verhindert.

Langerwehe hievt sich wiederum als große Überraschungstüte durch die Saison. Zwischen Niederlagen gegen vermeintliche Abstiegskandidaten und Coups gegen Top-Teams war beim TuS schon alles in dieser Saison gegeben. Sollte sich das so fortsetzen, ist der derzeitige Platz im Tabellenmittelfeld wohl auch zum Saisonabschluss eine fast logische Konsequenz.

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
14:30live

Die Aufsteiger spielen in dieser Saison groß auf, nicht zuletzt aufgezeigt durch stabile Leistungen des SC Kreuzau. Gegen die tabellarisch am besten positionierten Teams tat sich der Neuling jedoch verhältnisweise schwer. Gelingt die große Überraschung beim alles überstrahlenden Primus, winkt sogar Platz fünf zum Jahresabschluss.

Die weiteren Partien vom 15. Spieltag

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
14:30live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
15:00

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
15:30live

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
15:30

Aufrufe: 012.12.2025, 19:15 Uhr
redAutor