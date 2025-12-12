Topspiel für Hilal-Maroc zum Jahresabschluss, Kreuzau gegen den Primus

Schon in den zwei Spielzeiten zuvor fehlte dem HSV noch das gewisse Etwas für den ganz großen Wurf. In der laufenden Saison warf ein für die eigene Ansprüche ernüchternder Saisonstart die Horremer zurück. Schritt für Schritt ging es seitdem weiter hoch, wenngleich der verspielte Sieg in der Vorwoche gegen Germania Erftstadt-Lechenich (3:3) ein noch überzeugenderes Zwischenfazit jetzt schon verhindert.

Langerwehe hievt sich wiederum als große Überraschungstüte durch die Saison. Zwischen Niederlagen gegen vermeintliche Abstiegskandidaten und Coups gegen Top-Teams war beim TuS schon alles in dieser Saison gegeben. Sollte sich das so fortsetzen, ist der derzeitige Platz im Tabellenmittelfeld wohl auch zum Saisonabschluss eine fast logische Konsequenz.