Topspiel für Frauen des TSV Aßling - Richtungsweisende Partie für TSV Grafing Baldham-Vaterstetten als Underdog gegen SC Bogenhausen

Es „riecht“ nach Offensivspektakel am Büchsenberg. Aßlings noch unbesiegte Fußballfrauen erwarten mit den Sportfreunden Schwaig das mit 24 Treffern in vier Partien bislang hungrigste Team der Bezirksliga. „Verstecken wollen wir uns aber auf keinen Fall“, betont TSV Coach Laszlo Ziegler, „gerade weil wir noch ungeschlagen sind.“ Hinter dem Einsatz von Riedl, Wimmer, Bortenschlager und Torhüterin Greimel steht noch ein Fragezeichen. Miriam Rinser könnte für Letztere in den Kasten gehen. ola

Eintr. Karlsfeld – TSV Grafing So. 11:00

Die Grafinger Fußball-Frauen befinden sich auf dem Boden der Tatsachen. Nach verheißungsvollem Saisonstart mit zwei Siegen gab es zuletzt zwei knappe Niederlagen. Dem Gastspiel in Karlsfeld könnte nun eine richtungsweisende Bedeutung zukommen. Gegen den Drittletzten könnte Grafing als Favorit sein Selbstvertrauen aufstocken, bevor es unter der Woche gegen Kreisrivale SC Baldham-Vaterstetten geht. fhg

SC Baldham-Vat. – SC Bogenhausen So. 18:00

Die Fußballerinnen des SCBV gehen als Außenseiterinnen in die Kreisliga-Partie gegen den SC Bogenhausen. „Wir befinden uns in einer starken Liga und sind in fast jedem Spiel der Underdog“, sagt Trainer Stefan Schunck. Dennoch rechnet sich der Baldhamer Coach etwas aus: „Wir sind motiviert und werden versuchen, drei Punkte einzufahren.“ Für sein Team ist die Begegnung gleichzeitig der Startschuss in eine Englische Woche. fhg