Topspiel für den ETB, Unterrath warnt vor dem "Brett" KFC

Hausaufgaben erledigen. Das dürfte das Motto für die SG Unterrath und den ETB Schwarz-Weiß Essen vor dem potenziellen Showdown zum Saisonfinale sein. So haben beide Teams aus dem Spitzenduo den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga noch in der eigenen Hand. Doch die nächste Aufgabe für den ETB hat es bereits in sich. Es geht gegen Ratingen 04/19, seines Zeichens Tabellenvierter, der sich mit einem Dreier zumindest noch die geringe Restchance auf Platz eins nach der Hinrunde am Leben erhalten kann. Tags zuvor reist Unterrath zum KFC Uerdingen. Tabellarisch sind die Kräfteverhältnisse eigentlich klar verteilt, doch SGU-Coach Niklas Leven warnte schon im Vorhinein und erwartet mit den Uerdingern ein "richtiges Brett". Hinter dem Spitzenduo wollen die Sportfreunde Baumberg die zuletzt gute Form gegen Schlusslicht FSV Duisburg bestätigen. Der SC St. Tönis und VfL Rhede wollen im direkten Aufeinandertreffen aus den unteren Tabellengefilden rauskommen.