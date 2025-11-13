 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Topspiel für den ETB, Unterrath warnt vor dem "Brett" KFC

U19-Niederrheinliga: Am letzten Spieltag der Vorrunde treffen mit der SG Unterrath und dem ETB Schwarz-Weiß Essen die beiden bestplatzierten Teams der Liga aufeinander. In den zwei übrigen Partien bis dahin geht es um die Verschaffung der besseren Ausgangslage.

A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

Hausaufgaben erledigen. Das dürfte das Motto für die SG Unterrath und den ETB Schwarz-Weiß Essen vor dem potenziellen Showdown zum Saisonfinale sein. So haben beide Teams aus dem Spitzenduo den Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga noch in der eigenen Hand. Doch die nächste Aufgabe für den ETB hat es bereits in sich. Es geht gegen Ratingen 04/19, seines Zeichens Tabellenvierter, der sich mit einem Dreier zumindest noch die geringe Restchance auf Platz eins nach der Hinrunde am Leben erhalten kann. Tags zuvor reist Unterrath zum KFC Uerdingen. Tabellarisch sind die Kräfteverhältnisse eigentlich klar verteilt, doch SGU-Coach Niklas Leven warnte schon im Vorhinein und erwartet mit den Uerdingern ein "richtiges Brett". Hinter dem Spitzenduo wollen die Sportfreunde Baumberg die zuletzt gute Form gegen Schlusslicht FSV Duisburg bestätigen. Der SC St. Tönis und VfL Rhede wollen im direkten Aufeinandertreffen aus den unteren Tabellengefilden rauskommen.

So läuft der 11. Spieltag der U19-Niederrheinliga

Sa., 15.11.2025, 17:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
17:00

Sa., 15.11.2025, 17:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
17:00

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
13:00

Sa., 15.11.2025, 16:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
16:00live

Sa., 15.11.2025, 17:15 Uhr
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
17:15

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
13:00

Sa., 15.11.2025, 17:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
17:00

So geht es weiter

12. Spieltag
22.11.25 SG Essen-Schönebeck - VfB Homberg
22.11.25 SG Unterrath - SC St. Tönis 1911/20
22.11.25 Wuppertaler SV - TSV Meerbusch
22.11.25 VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen 05
22.11.25 VfL Rhede - ETB Schwarz-Weiß Essen
22.11.25 Ratingen 04/19 - FSV Duisburg
22.11.25 1. FC Bocholt - Sportfreunde Baumberg

