Topspiel für Aachen, Fortuna Köln muss zum Ligaprimus Regionalliga West: Fortuna Köln bekommt es mit Spitzenreiter Preußen Münster zu tun, während die U21 des 1. FC Köln zum SV Straelen reist. Alemannia Aachen tritt zum Duell des Zweiten gegen den Dritten an.

Wenn es für die U21 des 1. FC Köln eine Möglichkeit gibt, die Sieglosserie zu beenden, dann am Wochenende. Der SV Straelen ist das Schlusslicht der Liga und bekommt in dieser Saison so gar keinen Fuß auf den Boden. Immerhin verlor Straelen zuletzt zweimal nur knapp - ein Selbstläufer wird es für die Geißböcke also definitiv nicht.

Preußen Münster ist der große Aufstiegsfavorit in diesem Jahr. Entsprechend treten die Münsteraner in dieser Spielzeit auch auf. Allerdings: In den letzten fünf Spielen gab es für die Preußen nur sieben Punkte. Möglicherweise eine Chance für die Fortuna, die nach dem schwachen Saisonstart, mittlerweile ins Rollen gekommen ist und den Anschluss zur erweiterten Spitze wiederhergestellt hat. In der letzten Saison ging ein Duell an Köln und eins an Münster. Das Spiel am Sonntag ist eines der absoluten Topspiele der Regionalliga West.