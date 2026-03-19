Topspiel-Freitag: Cordi & Bramfelder SV gegen Ohe und Altengamme

Der 23. Spieltag der Landesliga Hansa steht im Zeichen klarer Konstellationen an der Spitze und zunehmendem Druck im Tabellenkeller. Spitzenreiter Concordia Hamburg ist weiterhin ungeschlagen (51 Punkte) und geht als Favorit in das Duell mit FC Voran Ohe (34 Punkte), der im oberen Vierter angesiedelt ist. Dahinter kommt es zu einem direkten Verfolgerduell: Der Bramfelder SV (44 Punkte) empfängt SV Altengamme (36 Punkte) - ein Spiel mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Plätze hinter Concordia.
Im Mittelfeld kämpfen mehrere Teams um Anschluss nach oben. SC Condor Hamburg trifft auswärts auf den ASV Hamburg, während HSV Barmbek-Uhlenhorst gegen SC Vier- und Marschlande favorisiert ist. Auch das Duell zwischen Oststeinbeker SV und Barsbütteler SV verspricht eine enge Partie.
Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu: Hamm United FC braucht gegen den VfL Lohbrügge Punkte, ebenso wie Schlusslicht Ahrensburger TSV im Duell mit USC Paloma II. Bereits am Sonntagmorgen trifft zudem der Sport-Club Eilbek auf den Rahlstedter SC - auch hier geht es um wichtige Zähler im unteren Tabellenbereich.
24. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - Oststeinbeker SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Barsbütteler SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - Bramfelder SV
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - ASV Hamburg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Concordia Hamburg
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Sport-Club Eilbek
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Ahrensburger TSV
So., 29.03.26 13:00 Uhr USC Paloma II - VfL Lohbrügge
25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Rahlstedter SC
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Condor Hamburg
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Oststeinbeker SV
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - USC Paloma II
Sa., 11.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Vier- und Marschlande
Sa., 11.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SV Altengamme
So., 12.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - HSV Barmbek-Uhlenhorst
So., 12.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - FC Voran Ohe
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