 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Topspiel-Freitag: Cordi & Bramfelder SV gegen Ohe und Altengamme

Landesliga Hansa: Concordia Hamburg gegen FC Voran Ohe, Bramfelder SV empfängt SV Altengamme, Kellerduelle mit Hamm United FC und Ahrensburger TSV im Fokus.

von red · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser
Spannung im Aufstiegskampf.
Spannung im Aufstiegskampf. – Foto: Nina Ruck

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Der 23. Spieltag der Landesliga Hansa steht im Zeichen klarer Konstellationen an der Spitze und zunehmendem Druck im Tabellenkeller. Spitzenreiter Concordia Hamburg ist weiterhin ungeschlagen (51 Punkte) und geht als Favorit in das Duell mit FC Voran Ohe (34 Punkte), der im oberen Vierter angesiedelt ist. Dahinter kommt es zu einem direkten Verfolgerduell: Der Bramfelder SV (44 Punkte) empfängt SV Altengamme (36 Punkte) - ein Spiel mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Plätze hinter Concordia.

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Im Mittelfeld kämpfen mehrere Teams um Anschluss nach oben. SC Condor Hamburg trifft auswärts auf den ASV Hamburg, während HSV Barmbek-Uhlenhorst gegen SC Vier- und Marschlande favorisiert ist. Auch das Duell zwischen Oststeinbeker SV und Barsbütteler SV verspricht eine enge Partie.

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu: Hamm United FC braucht gegen den VfL Lohbrügge Punkte, ebenso wie Schlusslicht Ahrensburger TSV im Duell mit USC Paloma II. Bereits am Sonntagmorgen trifft zudem der Sport-Club Eilbek auf den Rahlstedter SC - auch hier geht es um wichtige Zähler im unteren Tabellenbereich.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Morgen, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
19:00
Spieltext Bramfeld - Altengamme

Morgen, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
19:00
Spieltext Concordia - Voran Ohe

Morgen, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
19:30
Spieltext Hamm United - Lohbrügge

Morgen, 19:30 Uhr
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
19:30
Spieltext Oststeinbek - Barsbüttel

Morgen, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
19:30
Spieltext HSV BU - SCVM

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Sa., 21.03.2026, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
13:00
Spieltext ASV Hamburg - SC Condor

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

So., 22.03.2026, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
10:45
Spieltext SC Eilbek - Rahlstedt

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
15:00
Spieltext TSV Ahrensb. - USC Paloma II

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - Oststeinbeker SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Barsbütteler SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - Bramfelder SV
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - ASV Hamburg
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Concordia Hamburg
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Sport-Club Eilbek
Sa., 28.03.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Ahrensburger TSV
So., 29.03.26 13:00 Uhr USC Paloma II - VfL Lohbrügge

25. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Rahlstedter SC
Fr., 10.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Condor Hamburg
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Hamm United FC - Oststeinbeker SV
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - USC Paloma II
Sa., 11.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - SC Vier- und Marschlande
Sa., 11.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SV Altengamme
So., 12.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - HSV Barmbek-Uhlenhorst
So., 12.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - FC Voran Ohe

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