Topspiel! Finsing kämpft in Kranzberg um die Meisterschaft

Vier Spieltage vor Schluss steht das Topspiel in der Kreisliga an. Der FC Finsing gastiert beim SV Kranzberg im direkten Duell um Rang eins.
Vier Spieltage vor Schluss und inmitten der Englischen Woche steht für die meisten Teams in der Kreisliga tabellenmäßig noch einiges auf dem Spiel. Lengdorf als Sechster hat nur ein Polster von drei Zählern auf Wartenberg und den ersten Relegationsrang.
Der FC Finsing ist heute Abend beim SV Kranzberg zum direkten Duell um Rang eins zu Gast. Der Sieger hat beste Aussichten, als Meister in die Bezirksliga aufzusteigen. Für FCF-Trainer Thomas Bonnet ist klar: „In so einem Topspiel braucht es auch eine Top-Leistung von uns. Wenn wir alles rausballern, und zwar in allen Bereichen, dann können wir auch gewinnen.“ Abwehrchef Dominik Bluhme fällt verletzt aus, dafür ist Dominik Keuter zurück.
Der FC Eitting, immer noch mit Abstand Letzter, ist immer wieder für Überraschungen gut und bezwang zuletzt Berglern und die Torfabrik aus Moosen. Jetzt geht’s zum FC Lengdorf. „Dessen körperliche Präsenz und fußballerische Qualität haben wir im Hinspiel zu spüren bekommen“, erinnert FCE-Trainer Björn Kramer. 4:2 hatte der FCL am 1. April dieses Nachholspiel gewonnen, anschließend aber in sechs Spielen nur mehr zwei Remis geholt. Kramer: „Wir spielen mit dem Selbstvertrauen der letzten Spiele auf Sieg.“ Fragezeichen stehen hinter Einsätzen von Fabian Neudecker, Johannes Lenz und Thomas Bachmaier.
„Uns helfen nur noch Siege“, druckst Manuel Gröber, Spielertrainer beim FC Moosinning II, vor dem Duell mit dem SC Kirchdorf nicht rum. „Dass wir Mittwochabend und nicht am Vatertag spielen, da waren wir uns mit SCK-Trainer Andreas Appold schnell einig“, erzählt Gröber. Das sollte für 90 Minuten der einzige Konsens sein. Top-Torschütze Christian Kollmannsberger und Stefan Flötzinger sind wieder im Kader.
Der SC Moosen kann sich nach dem Reinfall mit der 3:5-Niederlage in Eitting im Gastspiel beim TSV Allershausen, einem der drei Aufstiegsanwärter, prompt rehabilitieren. Zugleich können die Vilstaler dem FC Finsing, den sie im vorletzten Spiel mit dem 2:2-Remis vom Thron gekippt haben, Schützenhilfe leisten.
„Derby, Abstiegskampf, Sechs-Punkte-Spiel, da wird’s brennen und zur Sache gehen“, blickt Mario Simak, Spielertrainer des TSV Wartenberg, dem Gastspiel des SV Eintracht Berglern entgegen. „Schade ist, dass unsere personelle Situation mit einigen Verletzten und welchen mit Fragezeichen alles andere als optimal ist“, beschreibt Simak die Ausgangslage. Auch er selbst ist angeschlagen und weiß nicht, ob es bei ihm geht. Fünf Kilometer und nur einen Punkt in der Tabelle trennen die beiden Clubs in diesem Bermuda-Dreieck der Kreisliga mit Eitting.
Bei Berglern schaut es personell nicht besser aus. „Ich muss schauen, dass wir überhaupt elf einsatzfähige Spieler zusammenbekommen“, drückt Spielertrainer Michael Faltlhauser ganz gewaltig auf die Euphorie- und Spaßbremse. Apropos Euphorie: Die ist seit dem Sieg im Kreis-Pokalfinale und der vorangegangenen Erfolgsserie danach mit zwei Niederlagen arg gedämpft worden. Seit dem Pokalspiel ist auch für den zwölffachen Torschützen Maurice Steck die Saison beendet.