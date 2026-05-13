Topspiel! Finsing kämpft in Kranzberg um die Meisterschaft Kreisliga Donau/Isar von Helmut Findelsberger · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Finsing (rot) kann gegen Kranzberg an die Tabellenspitze springen. – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Vier Spieltage vor Schluss steht das Topspiel in der Kreisliga an. Der FC Finsing gastiert beim SV Kranzberg im direkten Duell um Rang eins.

Vier Spieltage vor Schluss und inmitten der Englischen Woche steht für die meisten Teams in der Kreisliga tabellenmäßig noch einiges auf dem Spiel. Lengdorf als Sechster hat nur ein Polster von drei Zählern auf Wartenberg und den ersten Relegationsrang. Der FC Finsing ist heute Abend beim SV Kranzberg zum direkten Duell um Rang eins zu Gast. Der Sieger hat beste Aussichten, als Meister in die Bezirksliga aufzusteigen. Für FCF-Trainer Thomas Bonnet ist klar: „In so einem Topspiel braucht es auch eine Top-Leistung von uns. Wenn wir alles rausballern, und zwar in allen Bereichen, dann können wir auch gewinnen.“ Abwehrchef Dominik Bluhme fällt verletzt aus, dafür ist Dominik Keuter zurück.

Der FC Eitting, immer noch mit Abstand Letzter, ist immer wieder für Überraschungen gut und bezwang zuletzt Berglern und die Torfabrik aus Moosen. Jetzt geht’s zum FC Lengdorf. „Dessen körperliche Präsenz und fußballerische Qualität haben wir im Hinspiel zu spüren bekommen“, erinnert FCE-Trainer Björn Kramer. 4:2 hatte der FCL am 1. April dieses Nachholspiel gewonnen, anschließend aber in sechs Spielen nur mehr zwei Remis geholt. Kramer: „Wir spielen mit dem Selbstvertrauen der letzten Spiele auf Sieg.“ Fragezeichen stehen hinter Einsätzen von Fabian Neudecker, Johannes Lenz und Thomas Bachmaier. „Uns helfen nur noch Siege“, druckst Manuel Gröber, Spielertrainer beim FC Moosinning II, vor dem Duell mit dem SC Kirchdorf nicht rum. „Dass wir Mittwochabend und nicht am Vatertag spielen, da waren wir uns mit SCK-Trainer Andreas Appold schnell einig“, erzählt Gröber. Das sollte für 90 Minuten der einzige Konsens sein. Top-Torschütze Christian Kollmannsberger und Stefan Flötzinger sind wieder im Kader.