Topspiel FC Union Heilbronn - SV Schluchtern

FC Union Heilbronn - SV Schluchtern

Am Sonntag, den 13.11.22 um 14:30 Uhr kommt es zum nächsten Topspiel in der Bezirksliga Unterland. Tabellenführer beim Tabellendritten. Es ist auch das Treffen der besten Offensivreihen der Liga. Der SVS hat bisher 44 Tore erzielen können, unsere Gastgeber folgen mit 36 Toren und haben dazu auch noch mit 11 an der Zahl die wenigsten Gegentore bekommen.

Gradmesser als Topspiel.

Es geht mit großen Schritten in Richtung Winterpause. An diesem 15. Spieltag bekommt der SV Schluchtern ein echtes Brett vorgesetzt. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten und einem Trainerwechsel kommen unsere Gastgeber jetzt so richtig ins Rollen. Mit zum Teil recht deutlichen und verdienten Siegen konnte sich der FC Union Heilbronn permanent in der Tabelle verbessern und ist jetzt auf dem 3. Platz angekommen.

An die letzte Saison erinnert sich der SVS nicht allzu gerne. Auswärts kam man mit 1:5 unter die Räder und zu Hause unterlag man mit 0:3.

Aber das ist Vergangenheit. Der SV Schluchtern muss seine Erfahrung und Spielstärke zum Tragen kommen lassen, dann kann auch im Topspiel gepunktet werden.