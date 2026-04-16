Topspiel F91 – Mondorf am 25.Spieltag

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Am Samstag
Schon am Samstag um 18 Uhr begrüßt Racing Niederkorn zu einer durchaus trügerischen Begegnung. Die Tabelle kann nämlich täuschen, trotz den Plätzen 7 bzw. 6 spielen die beiden punktgleichen Teams (30) mit nur 5 Zählern Vorsprung auf Rang 13 gegen den Abstieg. Unser Tipp: Unentschieden.
Am Sonntag
Hostert ist bis kurz vor die Relegationsplätze zurückgefallen und empfängt mit Bissen ein Spitzteam, gegen das es schwer wird, zu bestehen. Immerhin sind die Grünewälder zuhause um einiges besser als auswärts. Ob deshalb vielleicht trotzdem etwas drin ist gegen den starken Aufsteiger? Unser Tipp: Auswärtssieg.
Mamer – Käerjeng ist nicht nur ein Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger sondern ein weiteres Duell um Punkte gegen den Abstieg. Die Gastgeber stehen dabei unter größerem Druck als Käerjeng, die Formtabelle lässt leichte Vorteile auf Seiten der Gäste erahnen. Unser Tipp: Unentschieden.
Der Vorletzte Rodange hatte nach dem 24.Spieltag an einer Derby-Niederlage zu knabbern und bekommt es am Sonntag mit einem wiedererstarkten Strassen zu tun. Die Rollen sollten entsprechend klar verteilt sein und der FC UNA wird sich es nicht nehmen lassen, wichtige Punkte im Rennen um Europa und den Titel zu sammeln. Unser Tipp: Auswärtssieg.
Wiederum Abstiegskampf pur heißt ist in Canach (11., 27 Punkte), wo Schlusslicht Petingen zu Gast ist, das am vergangenen Wochenende ein Lebenszeichen sendete. Die Union Titus ist beim FC Jeunesse dennoch zum Siegen verdammt. Die Gastgeber befinden sich in einer komischen Situation. Gefühlt waren sie stets unter den „sicheren“ Mannschaften, nach vier Niederlagen in Folge hat sich die Lage aber verschärft. Unser Tipp: Unentschieden.
UTP-Keeper André Barrela gegenüber FuPa: „Es war ein wichtiger Sieg letzten Sonntag (d.Red: in Rodange), viel mehr, weil es ein Derby war als aufgrund der Tabellensituation. Ein Derby ist ja immer ein sehr besonderes Spiel. Wir hatten einen sehr starken Auftritt, was den Mannschaftsgeist angeht. Durch Kampf hatten wir den Sieg errungen. Es war außerdem das erste Mal, dass wir zweimal nacheinander zu null spielten. Das gibt der Mannschaft natürlich viel Vertrauen für Sonntag. Wir dürfen aber nicht vergessen, das Canach über ein sehr gutes Team verfügt, das auch sehr gut trainiert wird und steht.
Es wird sehr schwer, das sieht man daran, gegen wen sie in dieser Saison alles Punkte holen konnten, nämlich gegen viele Große. Das sagt viel über Canach aus. Zwar lief es in den letzten Spielen bei ihnen nicht so gut. Ein Sieg würde uns neuen Schwung geben, dann wären wir auf 6 Punkte an Canach dran. Je mehr Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen, umso besser ist es für uns. Aus diesem Grund müssen wir versuchen, gegen Canach die 3 Punkte zu holen. Wir sind uns aber wie gesagt bewusst, wie schwer es dort wird, wir werden aber alles daransetzen, den Sieg zu holen.“
Wer meint, dass Differdingen gegen Rosport klarer Favorit sein wird, sollte sich nicht irreführen lassen: in der Formtabelle sind der Spitzenreiter und amtierende Meister und das Sorgenkind Nachbarn. Zudem konnten beide zuletzt eine kleine Talsohle hinter sich lassen. Auf dem Papier ist Differdingen trotzdem Favorit. Unser Tipp: Heimsieg.
Das Spitzenspiel bestreiten F91 Düdelingen (2., 50 Punkte) und Mondorf (5., 49) am Sonntag um 16 Uhr. 13 Punkte aus den vergangenen fünf Spielen stehen deren 10 im gleichen Zeitraum gegenüber. Interessant dabei ist, dass Mondorf einen Sieg mehr als F91 auf dem Konto hat, gleichzeitig aber schon sieben Niederlagen kassiert hat – der Spitzenwert in den Top 5. Unser Tipp: Heimsieg.
Bei Jeunesse – Hesperingen geht es wiederum um wichtige Zähler im Kampf um den direkten Klassenerhalt. In dieser Partie, die erst um 18 Uhr am Sonntag angepfiffen wird, stehen sich zwei der schlechtesten Teams der vergangenen Wochen gegenüber. Die Gastgeber müssen auf der Hut sein: während man gegen Spitzenteams oft punktete, kassierte man gegen direkte Konkurrenten Niederlagen. Und ein solcher ist auch der FC Swift. Unser Tipp: Unentschieden.
Hinweis
Auf FuPa kann jeder User selbst einen Liveticker betreiben. Probiert es aus - es winken Punkte, die ihr später gegen tolle Prämien einlösen könnt.