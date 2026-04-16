Topspiel F91 – Mondorf am 25.Spieltag

Schon am Samstag um 18 Uhr begrüßt Racing Niederkorn zu einer durchaus trügerischen Begegnung. Die Tabelle kann nämlich täuschen, trotz den Plätzen 7 bzw. 6 spielen die beiden punktgleichen Teams (30) mit nur 5 Zählern Vorsprung auf Rang 13 gegen den Abstieg. Unser Tipp: Unentschieden.

Hostert ist bis kurz vor die Relegationsplätze zurückgefallen und empfängt mit Bissen ein Spitzteam, gegen das es schwer wird, zu bestehen. Immerhin sind die Grünewälder zuhause um einiges besser als auswärts. Ob deshalb vielleicht trotzdem etwas drin ist gegen den starken Aufsteiger? Unser Tipp: Auswärtssieg.

Mamer – Käerjeng ist nicht nur ein Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger sondern ein weiteres Duell um Punkte gegen den Abstieg. Die Gastgeber stehen dabei unter größerem Druck als Käerjeng, die Formtabelle lässt leichte Vorteile auf Seiten der Gäste erahnen. Unser Tipp: Unentschieden.

Der Vorletzte Rodange hatte nach dem 24.Spieltag an einer Derby-Niederlage zu knabbern und bekommt es am Sonntag mit einem wiedererstarkten Strassen zu tun. Die Rollen sollten entsprechend klar verteilt sein und der FC UNA wird sich es nicht nehmen lassen, wichtige Punkte im Rennen um Europa und den Titel zu sammeln. Unser Tipp: Auswärtssieg.

Wiederum Abstiegskampf pur heißt ist in Canach (11., 27 Punkte), wo Schlusslicht Petingen zu Gast ist, das am vergangenen Wochenende ein Lebenszeichen sendete. Die Union Titus ist beim FC Jeunesse dennoch zum Siegen verdammt. Die Gastgeber befinden sich in einer komischen Situation. Gefühlt waren sie stets unter den „sicheren“ Mannschaften, nach vier Niederlagen in Folge hat sich die Lage aber verschärft. Unser Tipp: Unentschieden.

Barrela: „Je mehr Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen, umso besser ist es für uns“

UTP-Keeper André Barrela gegenüber FuPa: „Es war ein wichtiger Sieg letzten Sonntag (d.Red: in Rodange), viel mehr, weil es ein Derby war als aufgrund der Tabellensituation. Ein Derby ist ja immer ein sehr besonderes Spiel. Wir hatten einen sehr starken Auftritt, was den Mannschaftsgeist angeht. Durch Kampf hatten wir den Sieg errungen. Es war außerdem das erste Mal, dass wir zweimal nacheinander zu null spielten. Das gibt der Mannschaft natürlich viel Vertrauen für Sonntag. Wir dürfen aber nicht vergessen, das Canach über ein sehr gutes Team verfügt, das auch sehr gut trainiert wird und steht.

Es wird sehr schwer, das sieht man daran, gegen wen sie in dieser Saison alles Punkte holen konnten, nämlich gegen viele Große. Das sagt viel über Canach aus. Zwar lief es in den letzten Spielen bei ihnen nicht so gut. Ein Sieg würde uns neuen Schwung geben, dann wären wir auf 6 Punkte an Canach dran. Je mehr Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen, umso besser ist es für uns. Aus diesem Grund müssen wir versuchen, gegen Canach die 3 Punkte zu holen. Wir sind uns aber wie gesagt bewusst, wie schwer es dort wird, wir werden aber alles daransetzen, den Sieg zu holen.“