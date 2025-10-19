Topspiel endet torlos - Wanne-Eickel rückt vor - Erndtebrück patzt

Die Partien des 11. Spieltags im Überblick:
DJK TuS Hordel – Holzwickeder SC 0:0
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze (68. Maurice Post), David Christian Gatawis, Fynn Albers (68. Ledion Shefketi), Justin Sarpong, Hayate Nishimura (74. Dorian Joel Batbayli), Philip Agbado (86. Adem Semih Ünal) - Trainer: Mirko Talaga
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Michael Vrljic, Anton Ruso (26. Jan Nielinger), Maurice Majewski (76. Leo Mayka), Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin (57. Lokman Erdogan), Luis Weiß (69. Samy Smajlovic), Nazarii Kovalenko, Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 200
FC Iserlohn – SpVgg Horsthausen 3:1
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane, Jeremy Aboagye (61. Oktay Avci), Sven Höltke, Anil Pirincoglu (71. Phil Rettig), Abdelaziz Slimi, Pablo Perez Carriazo (90. Mamadou Barry), Edin Grosonja (88. Eldin Ljesnjanin), David Brachmann (78. Leonit Tahiri) - Trainer: Simon Naujoks
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rupieper, Deniz Ergüzel, Plamen Peychev, Diyar Dilek (69. Marvin Schuster), Toni Anto Petrovic, Halil Celik (57. Stefan Oerterer), Lennard Kurt Isensee, Michael Lier, Mahmud Siala, Güngör Kaya (74. Ali Al Hussein) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Schiedsrichter: Christian Lange - Zuschauer: 90
Tore: 1:0 Edin Grosonja (28.), 1:1 Deniz Ergüzel (41.), 2:1 Jeremy Aboagye (49.), 3:1 Abdelaziz Slimi (75.)
RSV Meinerzhagen – TuS Erndtebrück 2:0
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul, Max Kolberg, Steven Sordi, Jan Germann, Denis Maikl Emere (40. Kevin Oleschuk), Niklas Eckstädt (89. Justin Schneider), Kenan Uzun (79. Ismail Alushi), Daniel Barch (62. Muhammed Akar), Jannik Selter (86. Raphael Schwarzer) - Trainer: Nils Langwald
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Marc Uvira (58. Kevin Krumm), Julian Wienold, Shion Ueno, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik, William Wolzenburg (84. Maurice Dobbener), Marius Burkert (84. Till Walter), Clemens Tartan, Justin Huber, Moritz Klein (58. Endrit Curri) - spielender Co-Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Behle
Schiedsrichter: Giuseppe Mele - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Kenan Uzun (9.), 2:0 Niklas Eckstädt (27.)
Westfalia Herne – DSC Wanne-Eickel 3:5
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Veli Cetin (46. Hakan Gökdemir), Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann (46. Matej Rajic), Henrik Dier, Felix Gunnar Sauer (46. Ejmen Omercic), Christian Silaj, Inami Tsuzuki (76. Mahir Kaya), Phil Knop (66. Metehan Türkoglu), Florian Tonye, Simeon Aleksandrov - Co-Trainer: Schuan Sardar Sabr
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Yunus Emre Ayaz, Luca Robert (76. Lukas Kubiak), Florian Trachternach, Luca Heiner Pasche, Lucas Kretschmer (75. Fabian Rokietnicki), Gerard Lubkoll (44. Felix Marciniak), Justin Lubkoll (80. Marius Speker), Fatih Gönül, Xhino Kadiu, Tim Hilligloh (85. Leonardo Jurisic) - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 369
Tore: 0:1 Justin Lubkoll (21.), 0:2 Fatih Gönül (28.), 0:3 Justin Lubkoll (33.), 1:3 Florian Tonye (40.), 1:4 Justin Lubkoll (55.), 1:5 Justin Lubkoll (80.), 2:5 Metehan Türkoglu (87.), 3:5 Florian Tonye (88.)
SpVg Hagen 11 – Concordia Wiemelhausen 1:2
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Kevin Leifels, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder, Jan Niklas Jacoby (77. Nicolas Külpmann), Mert Muzak, Gianluca Banno (67. Simon Warkotsch), Rodi Mohammad, Daris Smajic (77. Ermin Jukic) - Trainer: Christoph Pajdzik
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Yannick Severloh (81. Christopher Schmidt), Burak Yerli, Niklas Scherff, Dennis Gumpert, Michel Post, Felix Eickholt, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina (46. Leon Franke) (93. Sebastian Schmerbeck), Karam Shalal Kaso Kaso (60. Ben Brekau), Patrick Sacher (46. Nikolas Wiebel) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Schiedsrichter: Gürhan Celik (Minden) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Collin Weihmann (32.), 0:2 Patrick Sacher (39.), 1:2 Joelle Cavit Tomczak (75.)
Vestia Disteln – Wacker Obercastrop 1:2
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Max Michalak, Aaron Kloth, Mohamedi Mohamedi Assattouti, Sven Hahnenkamp, Justin Gruber, Fabian Lohmeyer (83. Rijad Ibric), Tom Röttger, Louis Pogrzeba, Philipp Müller - Spielertrainer: Daniel Koseler - Co-Trainer: Martin Schmidt
Wacker Obercastrop: Cedric Conner Golbig, Niklas Malchrowitz, Mick Nabrotzki (75. Stefan Siepmann), Lukas Steinrötter, Kamil Nugajev, Serhat Can, Luca Erdelkamp (61. Kevin Meckel), Elvis Shala (86. Efecan Akin), Jeremi Hagenau (46. Lance Karl Demski), Ouadie Barini, Bekem Saglam (63. Emirhan Akinci) - Trainer: Antonio Molina
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Elvis Shala (33.), 0:2 Bekem Saglam (60.), 1:2 Aaron Kloth (83.)
SC Obersprockhövel – BSV Schüren 1:2
SC Obersprockhövel: Paul Achim Zölzer, Luis Monse, Florian Mrosek, Lars-Noah Szewczyk (60. Yannik Eversberg), Moritz Schrepping, Nico Jahnke, Pascal Fabritz, Tim Dudda, Mick Steffens, Pascal Zippel, Sidney Rast (60. Christian Buth) - Trainer: Michael Wurst
BSV Schüren: Muhammed Acil, Andreas Lüder, Dino Dzaferoski, Chris Matuszak (61. Ensar Selmanaj), Philipp Rosenkranz, Florian Marth (72. Jannik Marth), Lukas Homann, Wilhelm Sassenberg, Mert Ergüven (85. Gilmar Veigas Mendes), Arif Et (75. Jannik Benning), Philippos Selkos (72. Kevin Brümmer) - Trainer: Sascha Rammel
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Philippos Selkos (8. Foulelfmeter), 0:2 Mert Ergüven (57.), 1:2 Pascal Fabritz (60.)
SSV Buer – FC Brünninghausen 1:1
SSV Buer: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Melih Aydin, Liam Benan Unkel (65. Maurice-Joel Weißbohn), Florian Weber (65. Ediz Akcinar), Emre Gökkaya (61. Muhammed-Ali Karkar), Kjetil Thorin Heinsen, Louis Jozek, Toygar Mutluer, Max Fleer (57. Kjetil Thorin Heinsen), Marius Heck - Trainer: Oktay Güney
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik (46. Edin Dervisevic), Marc Radusch, Jonathan Schäfer, Hakan Safa Tüysüz, Benedict Mbuku, Tomislav Ivancic, Karim Belhilali (46. Jongmin Park), Amin Azzofri (74. Biyan El-Bader), Halil Tok (74. Mounir Azzam), Ousman Diallo - Trainer: Carsten Droll
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Tomislav Ivancic (43. Foulelfmeter), 1:1 Toygar Mutluer (45.+2)