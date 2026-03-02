Topspiel endet torlos - Kaunitz und Espelkamp mit Ausrufezeichen Der 18. Spieltag der Westfalenliga Staffel 1 von red · Heute, 10:34 Uhr · 0 Leser

Kinderhaus (in Grün) und Maaslingen trennten sich torlos. – Foto: Stefan Wietzorek

Die beiden Top-Teams der Liga SC Westfalia Kinderhaus und SC RW Maaslingen trennten sich wie in der vergangenen Saison in einem spannenden Spitzenspiel torlos. Ein paar aussichtsreiche Chancen gab es auf beiden Seiten, am Ende war es eine gerechte Punkteteilung, so dass die Konkurrenz Boden gut machen konnte. Allen voran der FSC Rheda, der das Verfolgerduell gegen den SV Mesum mit 2:0 gewann und auf vier Punkte an Kinderhaus herangerückt ist. Auch der ambitionierte SC Peckeloh schnuppert wieder Morgenluft nach dem 2:0-Auswärtssieg beim SV Borussia Emsdetten.

>>> zur aktuellen Tabelle Im Abstiegskampf landeten der FC Preußen Espelkamp (3:0 gegen den SV Eintracht Ahaus) und der FC Kaunitz (4:0 gegen den SuS Neuenkirchen) überraschend klare Siege gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Das untere Mittelfeld mit dem VfL Theesen (0:4 bei SF Ostinghausen) und Emsdetten ist wieder in Schlagdistanz. Der FC Nordkirchen vergoldete den 4:1-Erfolg in Theesen mit dem 3:2-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten SV Rödinghausen II und hat sich mit aktuell Platz 9 weiter Luft verschafft.

Für Schlusslicht SV Westfalia Soest wird die Situation nach der 0:2-Pleite bei GW Nottuln immer prekärer. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist auf sechs Punkte angewachsen. Die Partien des 18. Spieltags im Überblick: