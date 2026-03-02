Topspiel endet torlos - Kaunitz und Espelkamp mit Ausrufezeichen

Die beiden Top-Teams der Liga SC Westfalia Kinderhaus und SC RW Maaslingen trennten sich wie in der vergangenen Saison in einem spannenden Spitzenspiel torlos. Ein paar aussichtsreiche Chancen gab es auf beiden Seiten, am Ende war es eine gerechte Punkteteilung, so dass die Konkurrenz Boden gut machen konnte.
Allen voran der FSC Rheda, der das Verfolgerduell gegen den SV Mesum mit 2:0 gewann und auf vier Punkte an Kinderhaus herangerückt ist. Auch der ambitionierte SC Peckeloh schnuppert wieder Morgenluft nach dem 2:0-Auswärtssieg beim SV Borussia Emsdetten.
Im Abstiegskampf landeten der FC Preußen Espelkamp (3:0 gegen den SV Eintracht Ahaus) und der FC Kaunitz (4:0 gegen den SuS Neuenkirchen) überraschend klare Siege gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Das untere Mittelfeld mit dem VfL Theesen (0:4 bei SF Ostinghausen) und Emsdetten ist wieder in Schlagdistanz.
Der FC Nordkirchen vergoldete den 4:1-Erfolg in Theesen mit dem 3:2-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten SV Rödinghausen II und hat sich mit aktuell Platz 9 weiter Luft verschafft.
Für Schlusslicht SV Westfalia Soest wird die Situation nach der 0:2-Pleite bei GW Nottuln immer prekärer. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist auf sechs Punkte angewachsen.
Die Partien des 18. Spieltags im Überblick:
Borussia Emsdetten – SC Peckeloh 0:2
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage (68. Markus Weidel), Mattes Langelage, Vincent Schulte (86. Jordi Albers), Mats Hagel (61. Tom Holöchter), Julian Dirks (86. Oliver Deniz Milek), Tom Bovenschulte, Florian Altemöller (46. Samir Haxha), Laurentiu Tuca, Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
SC Peckeloh: Giuliano Rodehutskors, Gerrit Weinreich (86. Volodymyr Dehtiarov), Tom Haßheider, Anes Dautovic, Erik Alexander Mannek (86. Ekin Zan), Andi Mehmeti, Maximilian Helf, Erik Peters, Leandro Ricker-Rasteiro (78. Harun Kizilboga), Nikolas Korniyenko (78. Dimitrios Nemtsis), Sergio Baris Gucciardo (60. Tom Bauer) - Trainer: Vittorio Lombardi - Co-Trainer: Tim Mannek
Schiedsrichter: Patrick Prinssen - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Anes Dautovic (31.), 0:2 Dimitrios Nemtsis (84.)
DJK SV Grün-Weiß Nottuln – SV Westfalia Soest 2:0
DJK SV Grün-Weiß Nottuln: Julian Jaworek, Fabian Kemper, Ludwig Bünker, Justus Rehers, Max Meßing, Christian Messing (92. Justus Große-Westermann), Noah Hörsting, Richard Joaquim (90. Gabriel Cati), Kevin Stenzel (77. Lukas Cofalik), Jakob Metze, Thorin Louis Graßnick (80. Luca Averesch) - Trainer: Darius Schwering
SV Westfalia Soest: Jonny Mika, Steffen Topp (65. Lukas Brenk), Jann Conrads, Maurice Buckesfeld, Nils Topp, Kevin Mehlhorn (84. Eckhard Geisthövel), Arne Krick (57. Emre Coskun), Marlon Hellmann (70. Gianluca Greco), Mohammed El Gourari (65. Gianni-Alessandro Jácome-Fontana), Mario Jurss, Hakan Sezer - Trainer: Stefan Fröhlich
Schiedsrichter: Lukas Sauer - Zuschauer: 57
Tore: 1:0 Thorin Louis Graßnick (39.), 2:0 Richard Joaquim (48.)
FC Nordkirchen – SV Rödinghausen II 3:2
FC Nordkirchen: Veith Walde, Lars Wannigmann, Luca Pascal Dombrowski, Noel Lahr, Dominik Dupke, Linus Hensler (81. Lars Rustige), Daniel Jonas Seidel, Luis Schäfer (54. Robin Cordes), Benedikt Övermann (70. Con Helmer Thomas Lappen), Simon Mors (58. Paul Wiemer), Robin Schwick (63. Ufuk Ekincier) - Trainer: Mario Plechaty
SV Rödinghausen II: Matthis Harsman, Hendrik Rübartsch, Tim Brinkjost, Lennart Braunsmann, Ziad Baris (81. Alessio Zschieschang), Lennox Afolabi (46. Samih Uslu), Damian Bittner, Noah-Henry Köse (73. Tim Schmid), Leonard Köhler (46. Roman-Stevan Jankowski), Marius Bauer, Arvin Moulai (64. Kevin Hübner) - Trainer: Massimilian Porcello
Schiedsrichter: Kevin Oschinski - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Robin Schwick (10.), 2:0 Linus Hensler (50.), 2:1 Damian Bittner (54.), 3:1 Simon Mors (57.), 3:2 Alessio Zschieschang (84.)
SF Ostinghausen – VfL Theesen 4:0
SF Ostinghausen: Marcel-Maik Brylka, Jari Limbrock, Lucas Meuter, Tobias Lyttwin, Philipp Klaus (75. Filip Pieprzka), Elias Polaczy, Kai-Bastian Evers, Lars Schröder, Luis Scheiermann, Felix Diening (86. Daniel Kimmel), Damian Artur Biniek - Spielertrainer: Kai-Bastian Evers
VfL Theesen: Luis Weber, Ibrahim Sori-Kaba, Eric Jesper Darlath, Timur Rieger, Rodi Lales Kirici, Alessio Giorgio (72. Timo Niermann), Berkay Güner, Iven Sielemann (46. Dominik Sander), Jannik Tödtmann, Mattis Beckmann (64. Niklas Richter), Taha Ajdar Moulla (52. Tino Aleksic) - Trainer: Engin Acar
Schiedsrichter: Pascal Emrich - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Lars Schröder (9. Foulelfmeter), 2:0 Lars Schröder (38.), 3:0 Sefai Colak (43.), 4:0 Philipp Klaus (47.)
Westfalia Kinderhaus – SC RW Maaslingen 0:0
Westfalia Kinderhaus: Steffen Scharbaum, Phil Ebbe Möllers, Florian Graberg, Levent Taylan Öztürk, Nick Rensing, Jendrik Witt, Tim-Lennart Siekmann (79. Henri Aaron Isert), Luis Jan Haverland, Semih Daglar (88. Kadir Kosar), Moritz Alexander Orschel (70. Emre Gündogdu), Julian Trapp - Trainer: Philip Just - Trainer: Massih Wassey
SC RW Maaslingen: Marcel Redeker, Lukas Franzmeier, Kilian Tschöpe, Magnus Giersdorff, Jan-Christoph Stühmeier, Bastian Schreiber, Jan-Malte Schwier (88. Rion Latifaj), Kadir Yildirim (80. Riad Stublla), Berkan Ersoy (64. Elms Jeroen Bornemann), Burak Mete Cosar (77. Atakan Kurnaz), Bastian Rode (71. Connor Wlotzka) - Trainer: Sergej Bartel
Schiedsrichter: Erkan Inceoglu (München) - Zuschauer: 350
Tore: keine Tore
FSC Rheda – SV Mesum 2:0
FSC Rheda: Pascal Müller, Niklas von Mutius, Marcel Lücke, Corvin Meyer (79. Philipp Aciz), Marvin Schleining (88. Andrej Falkowsky), Nemanja Milic, Nils Müller (94. Lutz Hanewinkel), Dennis Fischer (92. Luca Elija Haftmann), Martin Aciz, Mustafa Dogan (88. Matteo Ellefred), Christoph Linnemann - Trainer: Christopher Hankemeier
SV Mesum: Tom Siemon, Julian Wolf (72. Bennet Wesselkämper), Tim Egbers, Rene Pöhlker, Christopher Strotmann, Kevin Ostendorf, David Katerkamp, Max Ostendorf (50. Dominic Schmidt), Jordi Dindic, Lars Jenders (88. Milan Hartke), Julin Muthulingam - Trainer: Pascal Wilmes
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 185
Tore: 1:0 Dennis Fischer (7.), 2:0 Julian Wolf (49. Eigentor)
FC Preußen Espelkamp – Eintracht Ahaus 3:0
FC Preußen Espelkamp: Nik Jonas Deubel, Rene Freimuth (90. Benjamin Mesic), Maik Stoll (46. Olivier Marohn), Philip Wölfing, Ben Klostermann, Semir Ucar, Tristan Zopf, Paul Ristau, Hasan Köse (89. Berkay Cosar), Rojhat Agackiran (86. Dennis Schmidt), Mehmet Kodes (89. Oliver Bollwicht) - Trainer: Christian Franz-Pohlmann
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Jannes Brüning (78. Michel Wilkes), Janis Jan Noack (80. Stanly Vinke), Tarek El-Abdulah (86. Teun Olthuis), Christopher Ransmann, Christian Rosing, Luca Ehler (89. Danylo Tamylovych), Christopher Behrendt, Moritz Wagner - Trainer: Frank Wegener
Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 47
Tore: 1:0 Rojhat Agackiran (32.), 2:0 Rene Freimuth (73.), 3:0 Olivier Marohn (86.)
FC Kaunitz – SuS Neuenkirchen 4:0
FC Kaunitz: Phil Johannes Schnathmann, Felix Frosch, Till Maasjost (87. Fabian Bürmann), Maurice Cord-Brüning, Rodrigo Nunes Romano, Dennis Martens (83. Silas Hartkämper), Felix Sczepurek, Joel Kirsch (72. Norick Epke), Fabio Kristkowitz, Lennart Brink (66. Luis Mensendiek), Gian Manuel Pieper (66. Pascal Hanna) - Trainer: Levent Cayiroglu - Co-Trainer: Peter Kamp
SuS Neuenkirchen: Marvin Wiesmann, Felix Wiggers (46. Noah Scheipers), Jan Wiegers, Tom Köllmann (76. Marvin Egbers), Paul Winnemöller (64. Piet Hennes Dirkes), Marco Diekmann, Leon Varelmann (64. Fin Menzel), Luca Bültel, Matthis Meiring (46. Bennet Wiggers), Joshua Roß, Lennart Theismann - Trainer: Alexander Zerche
Schiedsrichter: Tristan Eppelt (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 247
Tore: 1:0 Fabio Kristkowitz (45.+1), 2:0 Joel Kirsch (56.), 3:0 Lennart Brink (64.), 4:0 Felix Frosch (90.)