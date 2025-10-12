Topspiel endet torlos - Erndtebrück rückt in Spitzengruppe vor

Aufsteiger DJK TuS Hordel spielt eine überragende Saison und knüpft nach zwei Jahren in der Landesliga nahtlos an alte erfolgreiche Zeiten an, als die Bochumer bereits kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga standen (Saison 2021/22). Im schweren Auswärtsspiel beim RSV Meinerzhagen reichte es für den TuS nur zu einem Remis, der aber wenig Auswirkungen hatte, da sich die Verfolger SpVgg Horsthausen und Holzwickeder SC im Spitzenspiel torlos trennten. „Wir hatten zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Aber man kann auch nicht erwarten, dass wir jedes Mal zwei, drei oder vier Tore schießen. Mir würde auch einmal ein dreckiger 1:0-Sieg reichen“, sagte Hordels Coach Mirko Talaga.

Kurtulus Öztürk, Trainer des Holzwickeder SC, war zufrieden: "Wir haben heute ein gutes Top-Spiel gesehen. In der ersten Halbzeit hatten wir klare Vorteile, in den zweiten 45 Minuten wiederum viel Glück. Für die sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit haben wir uns leider nicht belohnt. Dann mussten wir in der zweiten Hälfte mit vielen Widerständen kämpfen. Wir nehmen das 0:0 gerne mit und befinden uns auf einem guten Weg."

Latif Boudhan, Co-Trainer der SpVgg Horsthausen, sagte: "In der ersten Halbzeit mussten wir uns einzig und allein auf die Defensive konzentrieren. Holzwickede war unser bislang stärkster Gegner. Wir können aus diesem Spiel viele gute Impulse mitnehmen. Am Ende können auch wir mit dem 0:0 gut leben."

Die Mannschaft der Stunde ist der TuS Erndtebrück, der mit dem vierten Sieg in Folge in das Top-Quartett vorgestoßen ist. Nach dem 4:0 gegen den SC Westfalia Herne sind Wittgensteiner nun seit 272 Minuten ohne Gegentor. "Wir haben jedes einzelne Tor super herausgespielt. Heute war es endlich mal ein nicht so aufregendes Spiel. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns für dieses Spiel vorgenommen haben", freute sich TuS-Coach Christian Behle.