Topspiel endet torlos - Erndtebrück rückt in Spitzengruppe vor

Aufsteiger DJK TuS Hordel spielt eine überragende Saison und knüpft nach zwei Jahren in der Landesliga nahtlos an alte erfolgreiche Zeiten an, als die Bochumer bereits kurz vor dem Aufstieg in die Oberliga standen (Saison 2021/22). Im schweren Auswärtsspiel beim RSV Meinerzhagen reichte es für den TuS nur zu einem Remis, der aber wenig Auswirkungen hatte, da sich die Verfolger SpVgg Horsthausen und Holzwickeder SC im Spitzenspiel torlos trennten. „Wir hatten zahlreiche Möglichkeiten, das Spiel für uns zu entscheiden. Aber man kann auch nicht erwarten, dass wir jedes Mal zwei, drei oder vier Tore schießen. Mir würde auch einmal ein dreckiger 1:0-Sieg reichen“, sagte Hordels Coach Mirko Talaga.
Kurtulus Öztürk, Trainer des Holzwickeder SC, war zufrieden: "Wir haben heute ein gutes Top-Spiel gesehen. In der ersten Halbzeit hatten wir klare Vorteile, in den zweiten 45 Minuten wiederum viel Glück. Für die sehr gute Leistung in der ersten Halbzeit haben wir uns leider nicht belohnt. Dann mussten wir in der zweiten Hälfte mit vielen Widerständen kämpfen. Wir nehmen das 0:0 gerne mit und befinden uns auf einem guten Weg."
Latif Boudhan, Co-Trainer der SpVgg Horsthausen, sagte: "In der ersten Halbzeit mussten wir uns einzig und allein auf die Defensive konzentrieren. Holzwickede war unser bislang stärkster Gegner. Wir können aus diesem Spiel viele gute Impulse mitnehmen. Am Ende können auch wir mit dem 0:0 gut leben."
Die Mannschaft der Stunde ist der TuS Erndtebrück, der mit dem vierten Sieg in Folge in das Top-Quartett vorgestoßen ist. Nach dem 4:0 gegen den SC Westfalia Herne sind Wittgensteiner nun seit 272 Minuten ohne Gegentor. "Wir haben jedes einzelne Tor super herausgespielt. Heute war es endlich mal ein nicht so aufregendes Spiel. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns für dieses Spiel vorgenommen haben", freute sich TuS-Coach Christian Behle.
Die Partien des 10. Spieltags im Überblick:
DSC Wanne-Eickel – SpVg Hagen 11 2:0
DSC Wanne-Eickel: Paul Apel, Marco Kampmann (8. Luca Heiner Pasche), Luca Robert (78. Felix Marciniak), Florian Trachternach, Lucas Kretschmer, Gerard Lubkoll (78. Lukas Kubiak), Justin Lubkoll, Marcel Klakus, Leonardo Jurisic (33. Tim Hilligloh), Ozan Simsek (70. Fatih Gönül), Xhino Kadiu - Trainer: Davide Basile - Trainer: Alexander Schlüter
SpVg Hagen 11: Tim Helmdach, Fabio Hengesbach, Anas Lemrini, Joelle Cavit Tomczak, Tim Bodenröder, Mert Muzak (80. Niklas Fischer), Gianluca Banno, Rodi Mohammad (83. Ermin Jukic), Daris Smajic (75. Nicolas Külpmann), Joshua-Troy Klöckner, Lucas Schneider (81. Kacper Pawel Aniolowski) - Trainer: Christoph Pajdzik
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Xhino Kadiu (20.), 2:0 Tim Hilligloh (69.)
Gelb-Rote Karte: Klöckner (Hagen 11, 42.)
TuS Erndtebrück – Westfalia Herne 4:0
TuS Erndtebrück: Oliver Schnitzler, Julian Wienold (86. Haitham El Euch), Shion Ueno, Mirkan Kasikci, Tobias Filipzik, William Wolzenburg (84. Marc Uvira), Marius Burkert, Clemens Tartan (81. Moritz Klein), Justin Huber (84. Till Walter), Kaito Nakamura (55. Endrit Curri), Lars Schardt - spielender Co-Trainer: Oliver Schnitzler - Trainer: Christian Hartmann - Trainer: Christian Behle
Westfalia Herne: Daniel Dudek, Jeron Al-Hazaimeh, Moritz Brüggemann, Henrik Dier (75. Felix Gunnar Sauer), Matej Rajic (56. Veli Cetin), Christian Silaj, Inami Tsuzuki (79. Damasy Daniel), Hakan Gökdemir, Phil Knop (87. Christo Galagoussis), Florian Tonye (61. Metehan Türkoglu), Simeon Aleksandrov - Trainer: Misel Zec
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 280
Tore: 1:0 Clemens Tartan (14.), 2:0 Tobias Filipzik (51.), 3:0 Marius Burkert (77.), 4:0 Endrit Curri (82.)
RSV Meinerzhagen – DJK TuS Hordel 1:1
RSV Meinerzhagen: Arda Polat, Simon Weber, Umut Özogul (78. Muhammed Akar), Jonah Sasse (30. Denis Maikl Emere), Max Kolberg, Steven Sordi, Jan Germann, Ismail Alushi (72. Kenan Uzun), Niklas Eckstädt (90. Justin Schneider), Nikolaos Mavroudakis (16. Daniel Barch), Jannik Selter - Trainer: Nils Langwald
DJK TuS Hordel: Kota Ichijo, Marcel Erdelt, David Schürmann, Paul Jona Kalkoff, Patrick Rudolph, Robin Schultze, Oguzhan Can (68. Philip Agbado), David Christian Gatawis, Fynn Albers, Justin Sarpong, Hayate Nishimura (84. Ledion Shefketi) - Trainer: Mirko Talaga
Schiedsrichter: Janik Stork - Zuschauer: 112
Tore: 1:0 Niklas Eckstädt (3.), 1:1 Justin Sarpong (12.)
SpVgg Horsthausen – Holzwickeder SC 0:0
SpVgg Horsthausen: Benjamin Carpentier, Marvin Rupieper, Noah Jalowiecki (63. Plamen Peychev), Deniz Ergüzel, Diyar Dilek, Niklas Schröder (58. Michael Lier), Toni Anto Petrovic, Halil Celik, Lennard Kurt Isensee, Mahmud Siala, Stefan Oerterer (75. Güngör Kaya) - Trainer: Marc Lutz Gerresheim
Holzwickeder SC: Felix Hacker, Dean Müsse, Michael Vrljic, Anton Ruso (73. Jan Nielinger), Maurice Majewski (60. Leo Mayka), Nils Bartke, Kerem Keskin, Seydi Keskin (68. Samy Smajlovic), Luis Weiß (60. Lokman Erdogan), Nazarii Kovalenko, Maurice Modrzik - Trainer: Kurtulus Öztürk
Schiedsrichter: Jacek Jan Sikora - Zuschauer: 250
Tore: keine Tore
FC Brünninghausen – FC Iserlohn 1:3
FC Brünninghausen: Kerim Senderovic, Melih-Akay Celik (75. Mounir Azzam), Edin Dervisevic (62. Benedict Mbuku), Marc Radusch, Branko Vasic, Hakan Safa Tüysüz, Tomislav Ivancic, Yasin Akman (60. Jonathan Schäfer), Jongmin Park (75. Ousman Diallo), Amin Azzofri, Halil Tok (78. Hamza M Rabti) - Trainer: Carsten Droll
FC Iserlohn: Torben Simon, Julian Hunecke, Jonas Hollmann, Samuel-Alain Abane (89. Oktay Avci), Phil Rettig (80. Sven Höltke), Devin Schlinger, Anil Pirincoglu, Abdelaziz Slimi (96. Tius Hugo Brenke), Pablo Perez Carriazo, Edin Grosonja (89. Eldin Ljesnjanin), David Brachmann (95. Can Bayer) - Trainer: Simon Naujoks
Schiedsrichter: Maximilian Koch (Burbach) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tomislav Ivancic (28.), 1:1 Pablo Perez Carriazo (65.), 1:2 Abdelaziz Slimi (90.+4), 1:3 Pablo Perez Carriazo (90.+7)
Rot: Branko Vasic (57./FC Brünninghausen/)
BSV Schüren – SSV Buer 3:0
BSV Schüren: Muhammed Acil, Gilmar Veigas Mendes, Andreas Lüder, Dino Dzaferoski, Philipp Rosenkranz (64. Lukas Homann), Florian Marth, Wilhelm Sassenberg, Max Maßmann, Arif Et, Philippos Selkos, Kevin Brümmer (60. Ensar Selmanaj) - Trainer: Sascha Rammel
SSV Buer: Matthias Kuscha, Alper Özgen, Melih Aydin, Mario Scharf (79. Kadir Mutluer), Liam Benan Unkel, Ali Seklawi (57. Max Fleer), Florian Weber, Kjetil Thorin Heinsen (88. Emre Gökkaya), Louis Jozek (60. Ediz Akcinar), Toygar Mutluer, Marius Heck - Trainer: Oktay Güney
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 92
Tore: 1:0 Arif Et (50.), 2:0 Philippos Selkos (59.), 3:0 Philippos Selkos (71.)
Gelb-Rot: Max Maßmann (90./BSV Schüren/)
Wacker Obercastrop – SC Obersprockhövel 3:4
Wacker Obercastrop: Efecan Akin, Serhat Can (82. Mick Nabrotzki), Leonard Onofaro (90. Stefan Siepmann), Elvis Shala (70. Bekem Saglam) - Trainer: Antonio Molina
SC Obersprockhövel: Moritz Schrepping (86. Mateo Ivancic), Nico Jahnke (90. Jonas Filep), Pascal Fabritz (57. Patrick Adam Dytko), Patrick Adam Dytko, Pascal Zippel, Abid Yanik (42. Sidney Rast) - Trainer: Michael Wurst
Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Moritz Schrepping (3.), 0:2 Pascal Zippel (16.), 1:2 Leonard Onofaro (25.), 2:2 Elvis Shala (48.), 3:2 Efecan Akin (54.), 3:3 Moritz Schrepping (60.), 3:4 Patrick Adam Dytko (88.)
Concordia Wiemelhausen – Vestia Disteln 2:1
Concordia Wiemelhausen: Thorben Schmidt, Burak Yerli, Yannik Kellner, Niklas Scherff, Dennis Gumpert (77. Yannick Severloh), Michel Post, Felix Eickholt, Collin Weihmann, Marc Andre Gotzeina (89. Luca Jeworrek), Karam Shalal Kaso Kaso, Patrick Sacher (72. Nikolas Wiebel) - Trainer: Marvin Rehder - Trainer: Jürgen Heipertz
Vestia Disteln: Jonas Weeke, Kevin Gola, Luis Barlage (53. Justin Gruber), Max Michalak, Aaron Kloth, Sven Hahnenkamp, Fabian Lohmeyer, Alexander Zuk, Tom Röttger (36. Dennis Ben Kurtoglu), Louis Pogrzeba (79. Rijad Ibric), Philipp Müller (79. Mohamedi Mohamedi Assattouti) - Spielertrainer: Daniel Koseler
Schiedsrichter: Moritz Ludorf - Zuschauer: 163
Tore: 1:0 Patrick Sacher (49.), 2:0 Dennis Gumpert (57.), 2:1 Alexander Zuk (70.)
Besondere Vorkommnisse: Alexander Zuk (Vestia Disteln) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (82.).