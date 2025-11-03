Topspiel endet mit einem leistungsgerechten Unentschieden

Im Duell der Tabellennachbarn stand ein echtes Kampfspiel auf dem Programm. Von der ersten Minute an begegneten sich beide Mannschaften auf absoluter Augenhöhe. Bereits in der 10. Minute brachte Kevin Titscher die Hausherren mit einem tollen Sonntagsschuss mit 1:0 in Führung. Die Gäste versuchten daraufhin, sich nach vorne zu arbeiten, fanden jedoch kaum Wege durch die gut organisierte Stahlabwehr. Mit der knappen Führung ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel investierten die Gäste deutlich mehr und belohnten sich in der 62. Minute mit dem Ausgleich. Nun wollten beide Teams den Sieg. Eine gute Gelegenheit der Uhlstädter vereitelte Torhüter Sebastian Lange mit einer starken Parade. Auf der anderen Seite verpasste Nico Rolle knapp den möglichen Siegtreffer, sein Abschluss ging knapp am Tor vorbei. Nach 93 intensiven Minuten pfiff Schiedsrichter Kramer die Partie ab – am Ende trennten sich beide Teams leistungsgerecht mit 1:1-Unentschieden. In einem fairen Duell auf Augenhöhe war das Ergebnis in allen Belangen verdient.

Für den SV Stahl geht es in zwei Wochen weiter – dann steht die Auswärtsfahrt nach Niederkrossen an. Mal sehen, wie sich das Spiel dort entwickelt!