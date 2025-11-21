Topspiel droht Absage – Peising weicht auf Kunstrasen ein

Während sich die Kreisliga 1 bereits in den „Winterschlaf“ verkrochen hat, sind in der Kreisliga 2 am Sonntag noch zwei Nachholspiele angesetzt. Eine der beiden Partien wird trotz der vorwinterlichen Bedingungen höchstwahrscheinlich stattfinden können. Die SG Peising / Bad Abbach II weicht für ihr Heimspiel gegen den SV Lupburg nämlich auf den Kunstrasenplatz auf der Abbacher Freizeitinsel aus. Schlechter sieht es fürs Top-Spiel TSV Dietfurt gegen FSV Steinsberg aus. „Um 12 Uhr ist Platzbegehung, die Tendenz für eine Austragung ist negativ“, informiert Dietfurts Abteilungsleiter Anton Bachhuber am Freitagvormittag.

Hinspiel: 0:2 (Urteil). Sollte wider Erwarten doch gespielt werden können, dann hat der TSV Dietfurt (4., 33) ein klares Ziel vor Augen: Mithilfe eines Heimsiegs auf einen Zähler an den Tabellenzweiten FSV Steinsberg (37) heranrücken. Gelingt den Mannen von Trainer Matthias Pfeifer dieses Vorhaben, wäre im Kampf um die Vizemeisterschaft wieder so richtig Pfeffer drin. In den vergangenen Wochen war der TSV kaum aufzuhalten. Die letzten drei Spiele wurden mit insgesamt zwölf Treffern eindrucksvoll gewonnen. Von einem Nachlassen nach dem feststehenden Punktabzug – das Sportgerichtsurteil hat auch das Hinspiel (eigentlich 2:2) dieser beiden Teams betroffen – ist nichts zu sehen bei den Altmühlstädtern! In der Rückrundentabelle teilt sich Dietfurt Platz eins übrigens ausgerechnet mit Steinsberg, das ebenfalls 13 von 15 möglichen Punkten eingefahren hat. Auch die Dobler-Truppe ist also richtig gut in Form. Sollte gespielt werden können, werden die Gäste sicherlich alles in die Waagschale werfen, um nicht leer auszugehen und so den Gegner auf Distanz zu halten.









Hinspiel: 2:0. Spitzenspiel hier, Kellergipfel dort: Auf dem Abbacher Kunstrasenplatz duellieren sich die beiden aktuell Letztplatzierten der Tabelle. Die heimische SG Peising / Bad Abbach II (13., 15) verbucht zwar zwei Punkte mehr als Schlusslicht SV Lupburg (14., 13), hat aber auch schon zwei Spiele mehr absolviert. Das rettende Ufer ist für beide Teams noch in greifbarer Nähe. Eine Niederlage würde die Situation hüben wie drüben jedoch gravierend verschlechtern. Abzuwarten bleibt, wie die Spieler mit dem ungewohnten Geläuf klarkommen. In der Hinrunde behielt die SG die Oberhand.