Topspiel Differdingen – Racing steigt am Montag

Petingen und Hostert sind nach zwei Spieltagen noch sieglos. Ob sich dies im direkten Aufeinandertreffen am Samstag ändern wird, ist entsprechend schwer zu erörtern. Es deutet sich eine offene an, die einer ersten Standortbestimmung gleichkommt, deshalb lautet unser Tipp: Unentschieden.

Mondorf wurde vor der Saison einige zugetraut, doch noch konnte man die Erwartungen nicht erfüllen und ging zweimal als Verlierer vom Platz. Gegner und Aufsteiger Käerjeng holte erst einen Punkt, was das Leistungsvermögen nicht vollends widerspiegelt. Unser Tipp: Unentschieden.

Für Eric Brandenburger könnte es mit Strassen die große Rückkehr zu seinem langjährigen Verein Victoria Rosport, wo er acht Jahre spielte. Ob er zum Einsatz kommt, hängt aber vom Zustand seiner Verletzung ab. Will der FC Una seine Ansprüche untermauern, muss man die Niederlage aus Hesperingen schnell vergessen machen. Der Kader spricht für die Gäste, doch Rosport hat mit 4 Zählern aus zwei Spielen gut in die Saison gefunden. Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr F91 Düdelingen Düdelingen FC Atert Bissen Bissen 16:00 PUSH

Die in der Ehrenpromotion so starke Bisser Offensive kam in der BGL Ligue noch nicht zu einem Torerfolg. Betrachtet man Gastgeber F91, muss man festhalten, dass der FC Atert dort durchaus sein Torekonto eröffnen könnte, was aber nicht heißen wird, das man dort zwangsläufig punkten wird, da Düdelingen z.Z. die stärkste Offensive der Liga hat und bereits zweimal seine Moral unter Beweis stellte. Deswegen lautet unser Tipp: Heimsieg.

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr AS Jeunesse Esch Jeunesse FC Mamer 32 Mamer 16:00 live PUSH

Mamer hatte am 2.Spieltag Zwangspause, die man als Aufsteiger durchaus für eine Feinjustierung nutzen konnte. An der Escher „Grenz“ wird man nicht chancenlos antreten, Gastgeber Jeunesse kam trotz zweier ordentlicher Spiele noch zu keinem Sieg. Unser Tipp: Unentschieden. Léen: „mit einer zusätzlichen Woche Vorbereitung konnten wir noch an einigen Sachen arbeiten“ Mamer-Trainer Dean Léen: „Diese Anpassungen waren gedacht, damit jeder weiter so arbeitet wie bisher. Der erste Sieg hatte gutgetan, doch mit einer zusätzlichen Woche Vorbereitung konnten wir noch an einigen Sachen arbeiten. Wir konnten das freie Wochenende vor allem nutzen, um alle Spieler zurückzubekommen, die bislang im Urlaub oder verletzt waren. Gegen Canach fehlt deren sechs, das waren schon viele. Zudem konnte sich unsere neuer Torwart Max Schreiber einleben. Ben Salmistraro hat dagegen eine schwere Schulterverletzung und wird ein bis zwei Monate fehlen, deshalb mussten wir in diesem Bereich noch handeln.“

So., 17.08.2025, 16:00 Uhr FC Jeunesse Canach Canach FC Rodange 91 Rodange 16:00 live PUSH

Canach überraschte Racing am vergangenen Sonntag und wird gegen ein ebenfalls noch siegloses, aber starkes Rodange versuchen nachzulegen. Da der Fusionsverein aus dem Südwesten aber am 1.Spieltag gegen denselben Gegner ebenfalls punktete und Canach auf Verlorenkost von einer sehr langen Überzahl profitierte, heißt unser Tipp auch hier: Unentschieden.

So., 17.08.2025, 18:30 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen FC Progrès Niederkorn Progrès 18:30 live PUSH

Es klingt ungewohnt, dennoch kann man Swift Hesperingen nach zwei Spieltagen durchaus als Überraschungsteam bezeichnen. In Rekordzeit gelang es einem nach der abgelaufenen Transfersperre ein wettbewerbsfähiges Team zusammenzustellen, welches ein Niederkorn empfängt, das als in etwa gleichwertig einzuschätzen ist. Unser Tipp: Unentschieden. Am Montag

Mo., 18.08.2025, 19:30 Uhr FC Differdingen 03 Differdingen Racing FC Union Luxemburg Racing 19:30 PUSH

Am Montag schließen Differdingen und Racing den 3.Spieltag mit dem vermeintlichen Topspiel ab. Doch der FCD hat aufgrund seiner Europapokalteilnahme ein Spiel weniger absolviert und die Hauptstädter blieben in den Startblöcken hängen. Rufen beide ihr volles Potenzial ab, könnte sich eine interessante Begegnung entwickeln. Viel wird auch von den Reisestrapazen Differdingens abhängen. Auch hier laut unser Tipp deswegen: Unentschieden.