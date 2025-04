Topspiel - dieser Stürmer kennt beide Seiten bestens

Wenn am Freitag um 19 Uhr die Jägersburger die SF Köllerbach zum Topspiel des Wochenendes in der Saarlandliga zu Gast haben, ist es für den Jägersburger Angreifer Hendrik Simon eine Reise in die jüngere Vergangenheit.

Der in Kirrberg lebende Simon hatte noch in der vergangenen Saison für die Köllerbacher die Fußballschuhe geschnürt und dort eigenen Angaben zufolge "eine super Zeit gehabt, die ich nicht missen möchte". Im Angriff durfte der 27-Jährige zusammen mit Toptorjäger und Spielertrainer Jan Issa wirbeln. Und dies gelang zunächst so gut, dass die Sportfreunde nach dem zwölften Spieltag sogar noch die Tabelle anführten. Nach der Winterpause kam es dann allerdings zu einem Einbruch, der bis zum Saisonende ein Abrutschen bis auf Rang zehn zur Folge hatte. "Wir hatten eine schlechte Wintervorbereitung. Es lief dann in der Rückrunde einfach nicht mehr gut für uns. Dennoch habe ich sehr viel Positives aus Köllerbach mit nach Jägersburg genommen. Ich wollte vor dieser Saison einfach nicht mehr so lange für jedes Training im Auto sitzen. In Jägersburg fühle ich mich ebenfalls sehr wohl", betont der Offensivakteur.

Nach 25 von insgesamt 34 Spieltagen deutet sehr viel darauf hin, dass der FC Hertha Wiesbach mit aktuell 57 Punkten als Meister durchs Ziel gehen wird. Der Spitzenreiter hatte am 14. März zunächst daheim die Köllerbacher mit 2:0 bezwungen, um sich dann genau eine Woche später auch mit 2:1 beim weiteren direkten Titelkonkurrenten FSV Jägersburg zu behaupten. "Ich sag` mal so: Du weißt nie, was im Fußball so alles passieren kann. Von daher müssen wir selbst weiterhin möglichst optimal punkten - und gleichzeitig auf Wiesbacher Ausrutscher hoffen. So konstant die Wiesbacher bislang aufgetreten sind, wird es aber extrem schwer, noch einmal an sie heranzukommen. Ein Sieg gegen Köllerbach wäre im Hinblick auf das Festigen von Rang zwei optimal. Auch dieses Unterfangen wird extrem schwer, aber wir wollen das unbedingt packen", meint Simon.