Topspiel der Regionalliga Bayern: Unterhaching gegen 1. FC Nürnberg II im Check

Wenn die SpVgg Unterhaching die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg empfängt, ist es das absolute Topspiel in der Regionalliga Bayern.

Unterhaching - Am Freitagabend ist es so weit. Im Sportpark Unterhaching empfängt die Spielvereinigung die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Beide Mannschaften spielten bisher eine makellose Saison. Mindestens eine Mannschaft wird am kommenden Spieltag den ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Der Faktencheck zum Topspiel der Regionalliga Bayern.

Die Cluberer starteten mit Siegen über Schwaben Augsburg und den FC Memmingen erfolgreich und ohne Gegentor in die Saison. Es folgten knappe Siege gegen Aufstiegsaspirant Wacker Burghausen und Augsburg II. Am vergangenen Spieltag tankten die Nürnberger beim 3:1-Heimerfolg gegen Vilzing Selbstvertrauen für das Topspiel.

Die Vorstädter starteten souverän in die Saison. Zu Beginn gab es ungefährdete Siege über Vilzing und die SpVgg Ansbach. An den folgenden Spieltagen warteten mit den Bundesliga-Reserven von Augsburg und Bayern härtere Nüsse. Beide konnten besiegt werden und besonders der 2:0-Erfolg über die kleinen Bayern war ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Zuletzt besiegte Haching Illertissen.

Mit 13 Toren nach fünf Spielen stellt Unterhaching nach dem FC Bayern II die beste Offensive der Liga. Auf Platz drei in diesem Ranking folgt Nürnberg mit zehn erzielten Treffern. Auch die Defensivverbunde der beiden Mannschaft wussten bisher zu überzeugen. Nürnberg II stellt mit nur drei Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga, knapp gefolgt von Haching.

Leistungsträger der Regionalliga Bayern: Youngster überzeugen bei der SpVgg Unterhaching und dem 1. FC Nürnberg

Für die starke Offensive der Spielvereinigung Unterhaching gibt es besonders einen Grund: Jorden Aigboje – im Sommer aus Fürth gekommen – erzielte fünf Tore in fünf Spielen. Die Torgarantie der Clubberer heißt Joel Skowronek. Der 19-Jährige war in der laufenden Saison bereits dreimal erfolgreich.

Zu den absoluten Schlüsselspielern beider Mannschaften gehören erfahrene Akteure. Bei der Spielvereinigung sind besonders Manuel Stiefler, Simon Skarlatidis und auch Markus Schwabl zu nennen. Stiefler verpasste noch keine einzige Minute in der laufenden Spielzeit. Bei den Nürnbergern stechen der profierfahrene Benedikt Kirsch und Leo Eberle heraus. Genau wie Stiefler verpasste auch Eberle keine einzige Minute.

Haching kann außerdem im Tor auf einen echten Rückhalt setzten. Erion Avdija wechselte im Sommer vom TSV 1860 München zu den Vorstädtern. Der junge Torwart verdrängte Konstantin Heide und ist die neue Nummer eins der Hachinger. Heide versucht sein Glück nun in der 2. Bundesliga bei Hertha BSC.

Ex-Bundesliga-Profis an der Seitenlinie: Sven Bender gegen Andreas Wolf

Sven Bender, 1860-Legende und Trainer der SpVgg Unterhaching, legte einen rasanten Aufstieg als Trainer hin. Der 36-Jährige war zu Beginn seiner Karriere Assistenztrainer in der deutschen U16/U17-Nationalmannschaft und später der Co-Trainer von Edin Terzić bei Borussia Dortmund. Bei Haching war Bender zunächst als Co-Trainer von Marc Unterberger aktiv und avancierte nach dessen Ende zum Cheftrainer der Spielvereinigung.

Andreas Wolf konnte als Trainer bereits deutlich mehr Erfahrung in der Regionalliga sammeln. Benders gegenüber ist seit Jahren im Nachwuchsleistungszentrum des Clubs aktiv. Der A-Lizenzinhaber trainiert seit Sommer 2023 die zweite Mannschaft der Nürnberger.

Außerdem haben beide Trainer beachtliche Spielerkarrieren hinter sich. Bender war für den TSV 1860 München, Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund im Einsatz. In seiner Vita stehen unter anderem 265 Spiele in der Bundesliga und 33 Partien in der Champions League. Wolf verbrachte die längste Zeit seiner Karriere beim 1. FC Nürnberg. Später spielte er für die AS Monaco und Werder Bremen. Wolf kommt auf 190 Spiele in der Bundesliga.

Richtungsweisende Partie: Wer kann sich in der Regionalliga Bayern an der Tabellenspitze absetzen?

Nach sechs Spieltagen von einer Vorentscheidung in der Regionalliga Bayern zu sprechen wäre natürlich zu viel, allerdings ist klar: Der Gewinner des Topspiels kann sich ein komfortables Polster an der Tabellenspitze sichern. Die SpVgg Unterhaching und der 1. FC Nürnberg II stehen vor einem richtungsweisenden Spiel bevor.