Topspiel der Liga: Spelle-Venhaus trifft auf defensivstarkes Jemgum

Am Sonntag steht in der Frauen-Landesliga Weser-Ems das Spitzenspiel zwischen Tabellenführer SC Spelle-Venhaus und dem drittplatzierten SV Ems Jemgum an. Für die Gastgeberinnen geht es darum, ihre makellose Bilanz zu verteidigen – gegen ein Team, das sich durch eine beeindruckende Defensive auszeichnet.

Wenn am Sonntag der SC Spelle-Venhaus den SV Ems Jemgum empfängt, trifft die beste Offensive der Liga auf die stabilste Defensive. Mit acht Siegen aus acht Spielen führt Spelle-Venhaus die Tabelle souverän an, während Aufsteiger Jemgum auf Rang drei eine starke erste Landesliga-Saison spielt – und mit nur vier Gegentoren die sicherste Abwehr der Liga stellt.



So., 09.11.2025, 13:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. SV Ems Jemgum Ems Jemgum 13:00 PUSH

Trainerin Rahel Mehring weiß, dass ihre Mannschaft vor einer anspruchsvollen Aufgabe steht: „Mit Jemgum erwartet uns ein Aufsteiger, der sich von Beginn an gut in der Liga etabliert hat. Mit bisher nur vier Gegentoren stellen sie aktuell die sicherste Abwehr der Liga. Dementsprechend erwarte ich ein Team, das leidenschaftlich verteidigt.“ Während Jemgum vor allem durch defensive Stabilität überzeugt, besticht Spelle-Venhaus durch Offensivpower: 33 Treffer in acht Spielen sprechen für sich. Dennoch mahnt Mehring zur Konzentration: „Ich hoffe, dass wir nach unserer Pause schnell wieder ins Spiel finden und unsere Qualität auf den Platz bringen.“