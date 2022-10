Der erste Vergleich beider Teams im August verlief dramatisch. – Foto: Theo Titz

Topspiel der Kreisliga C am Sonntag: Neuwerk IV gegen FC Viersen III Kreisliga C Mönchengladbach-Viersen, Quali-Gruppe 1: Der erste Vergleich der Saison war beim 3:3 bereits dramatisch.

In der Quali-Gruppe 1 der Kreisliga C Mönchengladbach-Viersen kommt es am Sonntag zu einem absoluten Spitzenspiel, dem die beteiligten Teams bereits entgegenfiebern. Um 17.30 Uhr hat der aktuelle Tabellenzweite, die Sportfreunde Neuwerk IV, den Tabellenführer 1. FC Viersen III zu Gast. Verloren haben beide Mannschaften in dieser Spielzeit noch nicht. Beide würden das für die jeweilige Gegenseite am Sonntag sicher gerne ändern. Aufgrund der Anstoßzeit dürfte das Spiel am Gatherskamp zumindest in der Spätphase noch ein Flutlichtspiel werden.

Beide Teams haben bisher lediglich einmal Unentschieden gespielt - und zwar am 18. August, als sie schon einmal aufeinandertrafen. Dieser Vergleich endete mit einem 3:3, bei dem die Viersener bereits durch Henrik Tennie und Joshua Sprenger mit 2:0 geführt hatten, dann aber noch vor der Pause durch Lennard Reiners einen Doppelpack kassierten. Nach einem Platzverweis gegen Viersens Christian Claßen gelang Reiners dann in der 90. Minute der vermeintliche Neuwerker Siegtreffer, doch in Unterzahl glich Philipp Pimpertz für die Viersener noch aus. Es ist also klar, dass diese Partie genügend Zündstoff bietet, um wieder 90 Minuten Kampf auf dem Platz zu garantieren. Unglaubliche Torausbeute bei Viersen III