Topspiel der Bezirksliga

Beide Teams verpatzten die Generalprobe auf das Spitzenspiel. Der TSV Venne kassierte gegen den SV Bad Laer in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer zum 3:3 und lies zwei wichtig Punkte liegen. Der SV Bad Rothenfelde lag gegen Viktoria Gesmold bereits nach einer halben Stunde Spielzeit mit 0:3 zurück und unterlag am Ende mit 0:4 Toren. Die Ausgangslage vor dem Spiel ist klar. Der TSV Venne hat vier Punkte Vorsprung auf den SV Bad Rothenfelde. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft vom neuen Trainer Jan Niehaus in der Tabelle deutlich absetzen. Zumindest nicht verlieren darf deshalb der Gastgeber aus Bad Rothenfelde. Beide Teams überzeugen in bisherigen Saisonverlauf und das Spiel ist ergebnisoffen. Die sicher zahlreichen Zuschauer werden auf Ihre Kosten kommen. Die offensiv starken Gäste erzielten mit bereits 31 Toren den Liga-Bestwert und haben mit Tardeli Malungu mit 11 Treffern und sechs Assists den erfolgreichsten Angreifer in ihren Reihen.