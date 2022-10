Topspiel bietet viel - Albers trifft dreifach 1. Kreisklasse: FC Oste/Oldendorf II unterliegt dem TSV Apensen II überraschend deutlich 2:6

„Etwa 65 Minuten konnten sich die Zuschauer in Estorf an einem intensiven Spitzenspiel der 1. KK erfreuen, danach hat uns der Mut verlassen, den Widrigkeiten der vergangenen 14 Tage zu widerstehen und vor allem gegen eine homogene Apensener Mannschaft anzukämpfen“, so ein realistischer O/O-Coach Andreas Duhn nach dem Spiel.

Hier folgt der komplette Spielbericht des O/O-Trainers:

Das Spiel begann denkbar ungünstig für Oste/Oldendorf: nach 4 Minuten fehlte noch die Feinabstimmung im Defensiv-Verhalten, so dass Tom Zupp aus dem Mittelfeld mit einem langen Steilpass durch das Zentrum freigespielt werden konnte und an Marco Klofta vorbei im O/O-Tor einnetzte. Die Heimmannschaft reagierte unbeeindruckt, hielt am eigenen Match-Plan fest und erspielte sich zunehmend Vorteile. Letztlich belohnte Marlon Bruns in der 21. Minute das sichtbare Engagement seines Teams: nach einem von ihm selbst getretenen Eckball kann Apensens Torwart Lukas Wegener zwar noch den Ball aus dem Strafraum fausten, der Ball landet aber wieder auf dem Fuß von Marlon Bruns, der mit einer Körpertäuschung einen Apensener Verteidiger aussteigen lässt und schließlich sehenswert wie gekonnt mit einer Bogenlampe vom Strafraumeck das Leder im Gästegehäuse versenkt. War es bis dahin schon eine rassige Partie, sollte diese zugleich einen weiteren Gang hochschalten – mit Vorteilen auf Seiten von O/O. Zur Halbzeit dürfen die Gastgeber gerne in Führung liegen, immer wieder tauchen sie auf verschiedene Weise vor dem Tor von Gästekeeper Wegener auf, der manchmal etwas unorthodox, aber eben auch als guter Rückhalt seine Farben vor einem Rückstand bewahrt. Und auf der Gegenseite: auch Apensen weiß immer wieder in der Offensive zu gefallen, jedoch die klareren Möglichkeiten sind O/O zuzusprechen. Entsprechend zufrieden fiel die Halbzeitansprache aus, O/O agierte aggressiv, spielerisch gefällig und mindestens auf Augenhöhe.

Folglich starteten die Gastgeber ambitioniert in Durchgang zwei. Sjoerd Stuthmann wird mit viel Übersicht auf der rechten Seiten freigespielt, dringt in den Strafraum ein und knallt das Spielgerät mit einem satten Rechtsschuss an die Unterkante des Querbalkens. Zum Entsetzen der Oste-Kicker springt die Kugel aber wieder heraus, das Spielglück wechselte nicht auf die Seite der Heimmannschaft. Genauso verrückt ging es weiter: ein im sichtbaren Abseits stehender Jan-Niklas Albers wird erneut durch das Zentrum angespielt, da Innenverteidiger Malte Hagenah aber versuchte, den Pass zu unterbinden, entschied Schiedsrichter Christopher Blank auf „eine neue Spielsituation“. Albers dankte es ihm mit dem Treffer zum 2:1 für Apensen (50.). Die ob der Entscheidung ungläubigen Gastgeber reagierten trotzig – und vehement, und schon in der 53. Minute gelingt nach einer sehenswerten Kombination über den rechten Flügel erneut durch den zielstrebigen Marlon Bruns der Ausgleich. Er sprintet zentral vor dem Tor unbeirrt in die Flanke und hält seine linke Fußspitze rein.