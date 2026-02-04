Topspiel beim VFC Plauen: Verteidigt der SC Freital die Spitze?

– Foto: Bernd und Ilong Göll + Ol

In der NOFV-Oberliga Süd steht ein ganzer Block an Nachholspielen an: Alle vier Partien werden am Samstag um 13.30 Uhr angepfiffen – und sie greifen direkt in die Statik der Tabelle ein, vorne wie unten. Denn zwischen Titeltempo, Verfolgerdruck und Abstiegsangst ist jedes dieser Spiele mehr als nur ein Termin: Es ist ein Prüfstein, der die Winterpause sofort vergessen macht.

Für den VfB Auerbach 1906 ist dieses Heimspiel eine Mischung aus Mutprobe und Möglichkeit. Auerbach überwintert als Elfter mit 17 Punkten aus 13 Spielen (4-5-4, 18:19 Tore) und hat damit weniger Partien absolviert als viele Konkurrenten. Das Nachholspiel ist deshalb mehr als ein Bonus: Es ist die Chance, das Mittelfeld enger zu ziehen und sich Luft zu verschaffen. Mit einem Sieg würde Auerbach auf 20 Punkte kommen – und das würde im Gedränge der Tabelle spürbar helfen. Freital wiederum könnte bei drei Punkten auf 40 stellen und das Titeltempo weiter hochhalten. Es ist ein Duell, in dem sich das Gefühl von „oben“ und „unten“ permanent reibt: Freital will die Spitze sichern, Auerbach will beweisen, dass auch ein scheinbar klarer Tabellenblick keinen Spielausgang garantiert.

Der Spitzenreiter reist an – und allein diese Tatsache verändert die Temperatur eines Nachholspiels. Der SC Freital führt die Tabelle mit 37 Punkten aus 15 Spielen an (12-1-2, 31:8 Tore) und trägt damit das Etikett der Stabilität: wenige Gegentore, kaum Ausrutscher, klare Linie. Doch genau diese Rolle ist auch Last. Wer oben steht, spürt in jeder Minute, dass Verfolger nur darauf warten, dass die Spitze wackelt.

Unten zählt nicht der schöne Plan, sondern nur die nackte Realität der Punkte. Der 1. FC Lok Stendal steht auf Platz 15 mit 10 Punkten aus 14 Spielen (3-1-10, 20:37 Tore). Die Bilanz ist hart, das Torverhältnis ein Spiegel vieler schwieriger Nachmittage – und genau deshalb liegt über diesem Nachholspiel ein besonderer Druck: Stendal braucht Ergebnisse, nicht Durchhalteparolen.

Die SG Union Sandersdorf kommt als Neunter mit 18 Punkten aus 15 Spielen (4-6-5, 24:24 Tore) – solide Mitte, ausgeglichene Tordifferenz, ein Team, das in dieser Konstellation weiß, wie unbequem solche Spiele werden können. Für Sandersdorf ist es die Gelegenheit, sich mit einem Auswärtssieg auf 21 Punkte zu schieben und Abstand zu halten. Für Stendal steht deutlich mehr auf dem Spiel: Mit drei Punkten ginge es auf 13, ein Schritt, der im Abstiegskampf sofort Hoffnung entfacht. Es ist die Art Partie, in der jeder Zweikampf nach Existenz klingt – weil die Tabelle keine Geduld kennt.

Ein Nachholspiel, das nach Spitzenfußball riecht: Der VFC Plauen als Fünfter (24 Punkte, 14 Spiele, 7-3-4, 23:15 Tore) empfängt den RSV Eintracht 1949, der als Zweiter mit 35 Punkten aus 15 Spielen in die Pause ging (10-5-0, 35:15 Tore). Allein die Zahlen machen klar, wie groß die Fallhöhe ist: RSV ist in 15 Spielen ungeschlagen – und genau diese Serie steht bei jedem Neustart auf dem Prüfstand. Für Plauen ist die Ausgangslage elektrisierend: Mit einem Spiel weniger als viele Teams vor ihnen ist das Nachholspiel ein Hebel. Bei einem Sieg würde Plauen auf 27 Punkte springen und hätte damit den Anschluss an die Spitzengruppe weiter geschärft. Gleichzeitig ist es ein Gradmesser: Gegen ein Team, das bislang nicht verliert, wird jeder eigene Fehler bestraft – und jeder gelungene Moment kann ein Ausrufezeichen sein. Für den RSV ist die Rechnung ebenso klar wie emotional aufgeladen: Mit einem Sieg käme Eintracht auf 38 Punkte und würde damit den Tabellenführer Freital (37) überholen – zumindest nach Punkten. Plötzlich wäre aus dem Verfolger der Gejagte. Das ist die Art Spiel, in der nicht nur drei Punkte, sondern ganze Wochen an Stimmung und Richtung hängen: Titelanspruch gegen Aufstiegssehnsucht, Stabilität gegen Angriffslust – alles verdichtet auf 90 Minuten. ---

Auch im Mittelfeld gibt es Spiele, die brennen – nur anders. Der FSV Budissa Bautzen steht als Siebter bei 20 Punkten aus 15 Spielen (5-5-5, 27:21 Tore). Das ist eine Saison im Gleichgewicht, aber genau dieses Gleichgewicht kann kippen: mit einem Sieg nach oben, mit einem Rückschlag hinein in die Enge dahinter. Der VfL Halle 1896 überwintert auf Platz 8 mit 18 Punkten aus 14 Spielen (5-3-6, 32:22 Tore) – und bringt damit ein Detail mit, das sofort auffällt: 32 Treffer in 14 Partien sind ein klarer Offensivwert. Gleichzeitig zeigt die Tabelle, wie eng es ist: Halle ist punktgleich mit Sandersdorf und Wernigerode (je 18), Bautzen nur zwei Zähler voraus. Ein Nachholspiel ist da kein Nebenschauplatz, sondern ein Schnitt in die Tabelle. Die Möglichkeiten sind eindeutig: Bautzen könnte mit drei Punkten auf 23 stellen und sich absetzen. Halle würde bei einem Sieg auf 21 springen und Bautzen direkt unter Druck setzen. Es ist ein Duell, das nach Bewegung verlangt: Wer die Winterpause abschüttelt und sofort zupackt, kann sich im Mittelfeld einen echten Vorteil erarbeiten – nicht fürs Gefühl, sondern für die nackte Sicherheit der Tabelle.