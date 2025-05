Topspiel beim SVE-Sportfest

Der 27. Spieltag der B-Klasse Ost PS/ZW steht an. Der Kampf um die Vizemeisterschaft könnte spannender nicht sein. Der SVE duellierte sich seit Wochen mit der SG Bruchweiler und beide Mannschaften vergeben Matchbälle im Gleichschritt. Still und heimlich hat sich der der SV Obersimten bis auf zwei Punkte an den SVE herangearbeitet. Somit ergibt sich am Sportfest des SVE eine Topspiel-Konstellation. Der Tabellendritte trifft auf den Vierten, nur der Gewinner darf sich noch berechtigte Hoffnungen auf die Vizemeisterschaft und der damit verbundenen Relegation um den Aufstieg machen. Die Gäste von der Hackmesserseite sind seit sechs Spielen ungeschlagen und haben bisher 49 Punkte bei einem Torverhältnis von 63:42 Toren eingefahren. Beste Torschützen sind Spielertrainer Mounir Rabahi mit 17 Toren und Marcel Kreutzer mit 9 Treffern. Die Gäste müssen unbedingt in Erlenbrunn gewinnen, wollen sie den positiven Trend weiter fortsetzen.

Bei der Mannschaft von Spielertrainer #KH7 Kai Hildebrandt sieht die Welt nicht anders aus. Nach zwei nicht eingeplanten Unentschieden muss nun ein Sieg her, um den zweiten Tabellenplatz nicht aus den Augen zu verlieren. Die Mannschaft hat im letzten Spiel eine gute Mentalität an den Tag gelegt und einen 0:2-Rückstand egalisiert. Diese Qualitäten werden auch am Samstag von Nöten sein um die starken Gäste bezwingen zu können. Es sind die letzten Spiele der Saison, Fehler oder Ausrutscher kann man sich nicht mehr erlauben. Die Zeit ist reif und die Mannschaft gewillt diesen Schritt zu gehen.

In der Vorrunde bezwang der SVE mit einer der besten Saisonleistungen den SVO mit 3:0. Das Sportfest des SVE wird diesem Spiel einen würdigen Rahmen verleihen. Es ist angerichtet.