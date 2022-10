Topspiel beim SV Bruckmühl: Erster empfängt Zweiten TSV Ampfing Biegel, Folger und Kobl fehlen weiterhin

Am Samstag heißt es Erster gegen Zweiter im Mangfallstadion. Der SV Bruckmühl ist mit 28 Punkten aktuell am Platz der Sonne. Der TSV Ampfing ist genau einen Punkt dahinter. Wahrscheinlich hätte vor der Saison dieses Spiel niemand als Spitzenspiel nach 14 Spielen eingestuft. Der Hauptgrund, warum die Teams aktuell so weit oben in der Tabelle stehen, sind die jüngsten Serien. Die Schweppermänner sind bereits seit acht, der SVB seit neun Spielen ohne Niederlage. Beide Mannschaften werden am Samstag ihre Serien nicht kampflos aufgeben - es ist also Spannung garantiert.