Topspiel beim 1. SV Oberkrämer und Druck im Tabellenkeller

Der 8. Spieltag der Landesklasse Nord steht im Zeichen wegweisender Duelle. Während Spitzenreiter Blau-Weiß Gartz beim formstarken 1. SV Oberkrämer auf eine schwere Auswärtshürde trifft, will Verfolger FC Strausberg seine Siegesserie fortsetzen. Im Tabellenkeller kämpfen Ahrensfelde II, Klosterfelde II und Wriezen um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Wriezen steht Ahrensfelde II weiter unter Druck. Marcel Riemer und Luis Troschke hatten dort für die Treffer gesorgt, doch am Ende reichte es nicht. Nun kommt mit dem SC Victoria Templin ein Gegner, der zuletzt 0:2 gegen den SC Oberhavel Velten unterlag. Tom Siegert erzielte beide Tore für die Gäste. Ahrensfelde II braucht dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren, während Templin im Mittelfeld Stabilität sucht. ---

Sachsenhausen II zeigte zuletzt große Moral: Beim 3:3 in Birkenwerder drehte das Team ein verloren geglaubtes Spiel. Nach einem 0:3-Rückstand trafen Tobias Lindner in der 68. Minute und Nick Dammenhayn in der 76. und 88. Minute zum Ausgleich. Für Wandlitz gab es hingegen beim 0:4 gegen Schönow nichts zu holen. Paul Rubel, Samuel Troschke, Michel Seckler und Leonard Steiner sorgten für die deutliche Niederlage. Der TuS II will mit einem Heimsieg den Druck auf die Spitzenplätze aufrechterhalten, Wandlitz hofft auf eine Reaktion. ---

Joachimsthal unterlag zuletzt in Gartz mit 1:3, obwohl Julius Schneider die frühe Führung erzielte. Der FSV steht nun mit elf Punkten im Mittelfeld und will zuhause zurück in die Spur finden. Birkenwerder trennte sich beim spektakulären 3:3 vom TuS Sachsenhausen II, nachdem Luca Maurice Fleck, Dominic Webers und Eric Stephan getroffen hatten. Allerdings sah Moritz Elias Kambach die Rote Karte und wird fehlen. Beide Teams brauchen Punkte, um Abstand zur unteren Tabellenhälfte zu wahren. ---

Der BSV Rot-Weiß Schönow kommt mit breiter Brust. Beim 4:0 in Wandlitz glänzten Paul Rubel, Samuel Troschke, Michel Seckler und Leonard Steiner. Mit sechs Siegen aus acht Spielen liegt der BSV auf Rang drei. Der FSV Rot-Weiß Prenzlau lieferte beim 2:3 gegen Strausberg eine starke Partie, traf durch Marcel Blume und Florian Redmann (per Foulelfmeter), konnte aber keine Punkte mitnehmen. Für Prenzlau gilt: Nur mit einem Auswärtssieg bleibt der Kontakt zum Mittelfeld erhalten. ---

Der FC Strausberg steht hinter Gartz auf Rang zwei. Beim 3:2 in Prenzlau trafen Ben Jacob doppelt (17. und 73. Minute) sowie Silvan Küter (33.). Nun empfängt Strausberg den starken Aufsteiger Lunow/Oderberg, der nach dem 2:1 gegen Gramzow weiter auf einer Erfolgswelle schwimmt. Patrick Kirsten und Lars Meyer trafen für den Aufsteiger. Mit 13 Punkten aus neun Spielen spielt Lunow bisher eine herausragende Saison, muss sich nun aber beim Topfavoriten beweisen. ---

Für den VfB Gramzow war die 1:2-Niederlage in Lunow ein Rückschlag. Felix Marschke hatte in der 78. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, doch am Ende blieb man ohne Punkt. Nun wartet mit Blau-Weiß Wriezen ein Gegner, der neuen Mut geschöpft hat. Beim 3:2 gegen Ahrensfelde II trafen Kilian Karpe doppelt (73. und 88.) sowie Toni Scholz (84.). Beide Teams stehen im unteren Drittel, doch mit einem Sieg könnten sie Anschluss ans Mittelfeld finden. ---

Der SC Oberhavel Velten reist mit dem Schwung eines 2:0-Auswärtssiegs aus Templin an. Tom Siegert war mit seinen Treffern in der 9. und 43. Minute der überragende Mann. Klosterfelde II verlor dagegen mit 2:3 gegen Oberkrämer. Willi Berg traf zweimal, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Die Gäste stehen mit vier Punkten auf dem letzten Platz. Für Velten bietet sich die Chance, den dritten Sieg in Folge zu feiern und sich endgültig im oberen Mittelfeld festzusetzen. ---