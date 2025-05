Topspiel beim 1. FC Frankfurt – SG Union Klosterfelde mit Heimaufgabe

– Foto: Luis Leistner

Der 28. Spieltag der Brandenburgliga verspricht Hochspannung im Kampf um Meisterschaft und Klassenerhalt. Tabellenführer SG Union 1919 Klosterfelde bekommt es mit dem Aufsteiger aus Blankenfelde zu tun. Verfolger 1. FC Frankfurt empfängt den Drittplatzierten SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf zum Spitzenspiel. In Fürstenwalde und Bernau geht es um den Ligaverbleib, während Schöneiche in Lübben eine offene Rechnung begleichen will.

Morgen, 19:30 Uhr MSV 1919 Neuruppin Neuruppin Werderaner FC Viktoria 1920 Werder

Zwei Teams im gesicherten Mittelfeld treffen aufeinander – und beide mit Rückenwind. Neuruppin überzeugte zuletzt mit einem 3:0-Auswärtssieg in Petershagen, Werderaner FC siegte 2:1 gegen Fürstenwalde. Im Hinspiel hatte Lennart Buchholz mit seinem Tor zum 1:0 den Unterschied gemacht. Die Gastgeber haben die Chance, mit einem Heimsieg in der Tabelle vorbeizuziehen.

Der Spitzenreiter SG Union Klosterfelde zeigte sich beim 1:1 gegen Altlüdersdorf zuletzt nicht in Topform, hat aber mit 57 Punkten noch alles in eigener Hand. Der Gegner aus Blankenfelde reist nach einem 3:0-Erfolg gegen Lübben mit breiter Brust an. Das Hinspiel war ein Klassenunterschied: Klosterfelde siegte mit 9:1 – Caner Özcin traf damals viermal. Doch der Aufsteiger hat sich seitdem stabilisiert. ---

Sa., 31.05.2025, 14:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd

Fürstenwalde braucht jeden Punkt im Abstiegskampf, verlor zuletzt jedoch – mit 1:2 in Werder. Der Brandenburger Süd 05 lieferte sich ein packendes 3:4 gegen Sachsenhausen und bleibt in der Defensive anfällig. Im Hinspiel gewann Süd mit 2:0. Fürstenwalde hofft auf die Wiederholung der Heimform, die ihnen gegen Petershagen einen überraschenden Sieg eingebracht hatte. ---

Schöneiche brennt nach dem 8:1 gegen Zehdenick auf Revanche: Im Hinspiel verloren sie durch ein Eigentor von Dominik Tuchtenhagen mit 0:1. Mit 13 Saisonsiegen und einem überragenden Aaron Marcel Weber – vier Tore in Zehdenick – zählt Schöneiche zu den formstärksten Teams. Lübben hingegen rutschte wieder gefährlich nah an die Abstiegszone. ---

Sa., 31.05.2025, 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 SV 1920 Zehdenick Zehdenick

Für Zehdenick geht es im Prinzip nur noch um Schadensbegrenzung. Die 1:8-Klatsche gegen Schöneiche war ein erneuter Rückschlag. Sachsenhausen hingegen gewann zwei spektakuläre Spiele in Folge und hat mit 46 Punkten sogar noch Außenseiterchancen auf Rang drei. Das Hinspiel gewann der TuS souverän mit 4:0 – besonders Denis Duraku war mit einem Doppelpack erfolgreich. ---

Das Topspiel: Der 1. FC Frankfurt ist nach dem 2:0 in Bernau wieder mittendrin im Titelrennen, Petershagen hat zuletzt zweimal verloren – zuletzt 0:3 gegen Neuruppin. Das Hinspiel ging mit 3:1 an Petershagen, doch Frankfurt hat auf eigenem Platz die Chance zur Revanche. Gelingt dem Team von der Oder ein Sieg, würde man dicht an Klosterfelde herankommen – vorausgesetzt, die Konkurrenz patzt. ---

Sa., 31.05.2025, 15:00 Uhr Fortuna Babelsberg Fortuna Babg TSG Einheit Bernau TSG Bernau