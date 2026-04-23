 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Topspiel bei TBS Pinneberg, Kellerduelle mit SC Victoria II & Kosova

In der Landesliga Hammonia empfängt FC Eintracht Norderstedt II den SV Rugenbergen, während TBS Pinneberg gegen FC Alsterbrüder spielt und im Kellerduell TuS Osdorf auf Klub Kosova trifft.

von red · Heute, 15:00 Uhr
Klub Kosova will Punkte holen. – Foto: Robert Kruber

Der 28. Spieltag der Landesliga Hammonia bietet Konstellationen mit klarer Ausgangslage, aber großer Bedeutung für die Tabelle. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (62 Punkte) empfängt den fünftplatzierten SV Rugenbergen (45 Punkte) und kann seine Position weiter festigen. Dahinter richtet sich der Blick auf das Verfolgerduell zwischen TBS Pinneberg (51 Punkte) und FC Alsterbrüder (55 Punkte), das direkten Einfluss auf die Plätze zwei und drei hat.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Landesliga Hammonia

>>> Das sind die Torjäger der Landesliga Hammonia

>>> Zu den aktuellen News der Landesliga Hammonia

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp

Im Mittelfeld stehen mehrere enge Duelle an: Eintracht Lokstedt (31 Punkte) trifft auf Eimsbütteler TV II (40 Punkte), während SSV Rantzau Barmstedt (30 Punkte) gegen den formstarken SC Nienstedten (42 Punkte) gefordert ist.

Im Tabellenkeller kommt es zu direkten Aufeinandertreffen: TuS Osdorf (32 Punkte) empfängt Klub Kosova (13 Punkte), parallel trifft SC Victoria II (13 Punkte) auf Altona 93 II (21 Punkte). Zudem steht Hamburger SV III (18 Punkte) bei FC Union Tornesch (40 Punkte) unter Druck, während Hetlinger MTV (22 Punkte) gegen FC St. Pauli III (49 Punkte) eine schwere Aufgabe erwartet.

Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Morgen, 20:00 Uhr
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
SV RugenbergenRugenbergen
20:00
Morgen, 19:30 Uhr
TuS OsdorfTuS Osdorf
Klub KosovaKlub Kosova
19:30
Morgen, 20:00 Uhr
SC VictoriaSC Victoria II
Altona 93Altona 93 II
20:00
Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
TBS PinnebergTBS Pinneb.
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
13:00
So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
SC NienstedtenNienstedten
14:00
So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
Eimsbütteler TVETV II
14:00
So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Union TorneschUn.Tornesch
Hamburger SVHamburger SV III
15:00
So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Hetlinger MTVHetlingen
FC St. PauliSt. Pauli III
15:00
Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - Eintracht Lokstedt
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SSV Rantzau Barmstedt
Sa., 02.05.26 14:30 Uhr Klub Kosova - Hetlinger MTV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr Altona 93 II - TuS Osdorf
So., 03.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Eintracht Norderstedt II
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - FC Alsterbrüder
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TBS Pinneberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Nienstedten - SC Victoria II

19. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC St. Pauli III
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - SV Rugenbergen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC Alsterbrüder
So., 10.05.26 12:00 Uhr SC Victoria II - Hetlinger MTV
So., 10.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuS Osdorf
So., 10.05.26 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Eintracht Lokstedt
So., 10.05.26 14:30 Uhr Altona 93 II - Eimsbütteler TV II
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FC Eintracht Norderstedt II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Landesliga Hammonia

