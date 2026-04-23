Topspiel bei TBS Pinneberg, Kellerduelle mit SC Victoria II & Kosova

Der 28. Spieltag der Landesliga Hammonia bietet Konstellationen mit klarer Ausgangslage, aber großer Bedeutung für die Tabelle. Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II (62 Punkte) empfängt den fünftplatzierten SV Rugenbergen (45 Punkte) und kann seine Position weiter festigen. Dahinter richtet sich der Blick auf das Verfolgerduell zwischen TBS Pinneberg (51 Punkte) und FC Alsterbrüder (55 Punkte), das direkten Einfluss auf die Plätze zwei und drei hat.
Im Mittelfeld stehen mehrere enge Duelle an: Eintracht Lokstedt (31 Punkte) trifft auf Eimsbütteler TV II (40 Punkte), während SSV Rantzau Barmstedt (30 Punkte) gegen den formstarken SC Nienstedten (42 Punkte) gefordert ist.
Im Tabellenkeller kommt es zu direkten Aufeinandertreffen: TuS Osdorf (32 Punkte) empfängt Klub Kosova (13 Punkte), parallel trifft SC Victoria II (13 Punkte) auf Altona 93 II (21 Punkte). Zudem steht Hamburger SV III (18 Punkte) bei FC Union Tornesch (40 Punkte) unter Druck, während Hetlinger MTV (22 Punkte) gegen FC St. Pauli III (49 Punkte) eine schwere Aufgabe erwartet.
29. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - Eintracht Lokstedt
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - SSV Rantzau Barmstedt
Sa., 02.05.26 14:30 Uhr Klub Kosova - Hetlinger MTV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr Altona 93 II - TuS Osdorf
So., 03.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - FC Eintracht Norderstedt II
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - FC Alsterbrüder
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - TBS Pinneberg
So., 03.05.26 15:00 Uhr SC Nienstedten - SC Victoria II
19. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC St. Pauli III
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - SV Rugenbergen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - FC Alsterbrüder
So., 10.05.26 12:00 Uhr SC Victoria II - Hetlinger MTV
So., 10.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - TuS Osdorf
So., 10.05.26 14:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - Eintracht Lokstedt
So., 10.05.26 14:30 Uhr Altona 93 II - Eimsbütteler TV II
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - FC Eintracht Norderstedt II
