Topspiel bei Nörten-Hardenberg – Werratal will guten Start ausbauen

Nach einem packenden Auftakt letzte Woche mit 39 Toren in acht Spielen steht der zweite Spieltag ganz im Zeichen der ersten Weichenstellungen. Spitzenreiter Nörten-Hardenberg und Verfolger Werratal wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, während die punktlosen Teams nun erste Erfolgserlebnisse sammeln wpllen.

1. SC Göttingen 05 II (5.) – SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen (15.) Die Reserve des SC Göttingen 05 siegte zum Start mit 2:0 in Göttingen beim RSV und blieb ohne Gegentor. Denkershausen unterlag Nörten mit 2:5 und steht am Tabellenende. Die Hausherren wollen mit einem weiteren Sieg direkt oben dranbleiben.

SSV Nörten-Hardenberg (1.) – TuSpo Petershütte (7.) Nörten startete mit einem überzeugenden 5:2-Auswärtssieg bei Denkershausen und übernahm direkt die Tabellenführung. Petershütte trennte sich zum Auftakt 3:3 von Groß Ellershausen, zeigte dabei offensive Stärke, aber auch defensive Lücken. Die Gastgeber wollen vor heimischer Kulisse die makellose Bilanz ausbauen. Petershütte hingegen peilt den ersten Dreier der Saison an.

SG Werratal 2000 (2.) – SG Niedernjesa v.1925 (3.) Werratal setzte mit dem 5:2 be Lenglern ein deutliches Ausrufezeichen und unterstrich seine Offensivkraft. Niedernjesa besiegte Osterode zum Auftakt mit 3:1 und reist mit breiter Brust an. Beide Teams können mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

VfR Dostluk Osterode (13.) – RSV Göttingen (14.) Beide Teams kassierten zum Auftakt Niederlagen und warten noch auf die ersten Punkte. Osterode verlor bei Niedernjesa mit 1:3, der RSV mit 0:2 gegen Göttingen 05 II. Ein Sieg könnte für beide Mannschaften den erhofften "Befreiungsschlag" bedeuten.

SC Hainberg (4.) – SG Lenglern (16.)

Hainberg überzeugte zum Start mit einem 3:1-Erfolg in Rotenberg und zeigte sich effektiv vor dem Tor. Lenglern hingegen kassierte ein 2:5 gegen Werratal und muss sich vor allem in der Defensive steigern. Die Hausherren wollen ihre Serie fortsetzen und den zweiten Sieg einfahren. Für Lenglern geht es darum, die ersten Punkte zu holen.

Sparta Göttingen (11.) – SV Rotenberg (12.)

Sparta verlor zum Auftakt knapp mit 1:2 bei Landolfshausen, Rotenberg unterlag Hainberg mit 1:3. Beide Mannschaften wollen sich früh von den unteren Rängen lösen um gar nicht erst in die untere Tabellenregion zu rutschen.

SCW Göttingen (9.) – TSV Landolfshausen/Seulingen (6.)

SCW holte zum Auftakt ein 2:2 in Bergdörfer. Landolfshausen siegte knapp mit 2:1 gegen Sparta und möchte an dieses Ergebnis anknüpfen. Der TSV könnte mit einem weiteren Erfolg in die Spitzengruppe vorstoßen. SCW hat nun die Chance zuhause ihren ersten Sieg einzufahren.