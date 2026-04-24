Topspiel: Aufsteiger Botnang will gegen den Zweiten Darmsheim gewinnen

Für den Tabellenletzten VfL Oberjettingen ist diese Partie beinahe schon ein letzter Ruf nach Hoffnung, denn mit zwölf Punkten ist der Abstand nach oben groß, auch wenn der klare 3:0-Erfolg gegen den TSV Dagersheim am vergangenen Spieltag ein Lebenszeichen war. Der SV Nufringen reist als Dreizehnter mit 23 Punkten an, hat aber aus den vergangenen drei Partien nur einen Sieg geholt und zuletzt gegen den TV Darmsheim mit 1:3 sowie zuvor beim TSV Dagersheim mit 2:4 verloren. Auffällig ist, dass beide Mannschaften defensiv große Probleme haben, was dieses Duell zu einem nervösen, offenen Kellerduell machen dürfte. Im Hinspiel setzte sich der SV Nufringen mit 4:2 durch, doch diesmal steht für beide Vereine noch deutlich mehr auf dem Spiel.

Der SV Deckenpfronn geht als Tabellenvierter mit 40 Punkten in diese Begegnung und hat mit Siegen gegen den TSV Dagersheim und den SV Bonlanden sowie dem 3:1 gegen den SV Nufringen zuvor ein starkes Zeichen gesetzt. Die SpVgg Holzgerlingen liegt mit 34 Punkten auf Rang sieben, hat aber aus ihren vergangenen drei Spielen ebenfalls neun Punkte geholt und dabei den TSV Musberg, Croatia Stuttgart und den SV Vaihingen deutlich bezwungen. Damit trifft hier ein Team aus der oberen Spitzengruppe auf eine Mannschaft, die sich mit Wucht nach vorn schiebt und wieder Kontakt zu den besten Plätzen aufnehmen will. Das Hinspiel gewann Deckenpfronn mit 2:0, doch die aktuelle Form von Holzgerlingen verleiht diesem Duell eine besondere Schärfe.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Dagersheim Dagersheim SV Bonlanden SV Bonlanden 15:00 PUSH

Der TSV Dagersheim hat als Vierzehnter 19 Punkte auf dem Konto und schöpft nach den jüngsten Siegen gegen den SV Nufringen und beim VfL Oberjettingen wieder Mut im Rennen um den Klassenverbleib. Der SV Bonlanden ist Zehnter mit 31 Punkten, musste zuletzt aber klare Rückschläge hinnehmen, unterlag dem SV Deckenpfronn mit 1:4 und verlor zuvor beim TSV Musberg mit 1:2, nachdem es zuvor schon gegen den ASV Botnang ein 1:3 gesetzt hatte. Für Dagersheim ist das damit die Chance, den Rückstand auf einen direkten Konkurrenten weiter zu verkürzen und die Abstiegszone noch einmal in Bewegung zu bringen. Das Hinspiel gewann Bonlanden mit 3:2, was zusätzlich andeutet, dass auch diesmal kein ruhiger Nachmittag zu erwarten ist.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr ASV Botnang ASV Botnang TV Darmsheim TV Darmsheim 15:00 live PUSH

Mehr Topspiel geht an diesem Wochenende kaum: Der ASV Botnang führt die Tabelle mit 46 Punkten an, der TV Darmsheim folgt mit 43 Punkten direkt dahinter. Botnang hat drei seiner vergangenen vier Ligaspiele gewonnen, darunter das 3:2 beim VfL Herrenberg und das 4:2 gegen die Spvgg 1897 Cannstatt, während Darmsheim nach dem 1:1 gegen den VfL Herrenberg und dem 3:1 in Nufringen wieder unter Zugzwang steht. Für beide Mannschaften ist es ein Schlüsselspiel im Kampf um den direkten Aufstiegsplatz und die Relegation, weil ein Sieg die Statik an der Spitze deutlich verändern würde. Das Hinspiel entschied Darmsheim mit 3:2 für sich, was dieser Partie zusätzlich eine reizvolle Vorgeschichte gibt.

Der SV Vaihingen steht mit 38 Punkten auf Rang fünf und hat sich mit den Siegen bei der Spvgg 1897 Cannstatt und zuvor gegen den VfL Oberjettingen wieder in eine gute Position gebracht, nachdem es Ende März noch das krachende 0:6 gegen Holzgerlingen gegeben hatte. Der VfL Herrenberg ist Neunter mit 32 Punkten, präsentierte sich zuletzt aber stabil und unbequem, holte ein 1:1 in Darmsheim, gewann 7:2 in Nufringen und unterlag dem ASV Botnang nur knapp mit 2:3. Beide Teams bewegen sich in Sichtweite des oberen Mittelfelds, doch Vaihingen kann mit einem Erfolg den Druck auf die Spitzengruppe hochhalten. Das Hinspiel endete 2:2, und auch diesmal spricht viel für ein enges, umkämpftes Spiel.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau Büsnau Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt 15:00 PUSH

Der TSV Jahn Büsnau ist mit 43 Punkten und einem Spiel weniger als viele Konkurrenten voll im Aufstiegsrennen, was der 4:3-Erfolg beim TV Echterdingen II am vergangenen Spieltag noch einmal unterstrichen hat. Die Spvgg 1897 Cannstatt kommt mit 34 Punkten als Sechster, hat zuletzt aber gegen den SV Vaihingen und den ASV Botnang zwei Niederlagen kassiert, nachdem zuvor in Herrenberg ein 3:3 gelungen war. Büsnau kann mit einem weiteren Sieg den Druck auf Botnang und Darmsheim massiv erhöhen, während Cannstatt dringend einen Impuls braucht, um nicht im gesicherten Mittelfeld stecken zu bleiben. Das Hinspiel gewann Cannstatt mit 3:1, doch die aktuelle Ausgangslage spricht eher für eine Partie mit Vorteilen auf Seiten der Gastgeber.

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr Croatia Stuttgart Croatia Stgt TV Echterdingen Echterdingen II 15:30 PUSH

Für Croatia Stuttgart ist die Lage ernst: Rang 15, 18 Punkte und zuletzt ein heftiges 1:6 gegen den SV Rohrau, nachdem zuvor gegen Holzgerlingen mit 0:3 verloren worden war. Der TV Echterdingen II reist als Achter mit 34 Punkten an und hat nach dem 2:0 in Vaihingen und dem 3:4 gegen Büsnau erneut gezeigt, dass in seinen Spielen fast immer Bewegung steckt. Croatia braucht im Abstiegskampf dringend ein Ergebnis, darf sich aber gegen einen Gegner mit ordentlicher Offensivkraft kaum Schwächephasen leisten. Das Hinspiel gewann Echterdingen II mit 4:2, und auch diesmal spricht die Tabellenlage klar für die Gäste.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Musberg TSV Musberg SV Rohrau SV Rohrau 15:00 PUSH